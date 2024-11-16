Zack Snyder'ın yeni filmi bir polisiye olacak

Hâl böyle olunca Netflix'in Snyder'a tanıdığı kredi de azaldı. Hatta şirketin Snyder ile yollarını tamamen ayırabileceği konuşuluyordu. Ancak görünen o ki Netflix, Zack Snyder'a bir şans daha vermeye hazır. Gerçi bu kez aldıkları risk nispeten daha küçük olacak. Çünkü Snyder'in Netflix çatısı altında hazırlayacağı yeni film, Rebel Moon gibi iddialı bir bilim-kurgu filmi değil, Los Angeles'ta geçen bir polisiye olacak.
Zack Snyder, LAPD'ye Odaklanan Bir Polisiye Çekecek
Snyder'in önceki filmlerine kıyasla, ayakları çok daha yere basan bir iş olacağı söylenen bu yeni film, LAPD'ye, yani Los Angeles Polis Departmanı'na odaklanacak. Bunun ötesinde filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da hikâyenin odağında, LAPD'nin her gün ölümle yüz yüze gelen elit bir biriminin olacağı söyleniyor.
Bu LAPD filminin Zack Snyder'ın bir sonraki filmi olması bekleniyor. Ancak yönetmenin aynı zamanda UFC ile işbirliği içinde bir dövüş filmi de hazırladığı biliniyor. Bu yüzden ufak bir ihtimal de olsa önce onu da çekebilir. Ancak LAPD projesinin aksine o Netflix yapımı olmayacak ve sinemalarda gösterime girecek. Tabii eğer çekilirse. Proje şimdilik hazırlık sürecinin başında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir