Zack Snyder'ın yeni filmi bir polisiye olacak

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'in büyük umutlarla hayata geçirdiği Rebel Moon filmleri, yönetmenin kariyerinin belki de en başarısız işleri oldu. Netflix'in neredeyse 200 milyon dolar harcadığı iki Rebel Moon filmi, hem çok kötü yorumlar aldı, hem de beklendiği kadar izleyiciye ulaşmadı.

Hâl böyle olunca Netflix'in Snyder'a tanıdığı kredi de azaldı. Hatta şirketin Snyder ile yollarını tamamen ayırabileceği konuşuluyordu. Ancak görünen o ki Netflix, Zack Snyder'a bir şans daha vermeye hazır. Gerçi bu kez aldıkları risk nispeten daha küçük olacak. Çünkü Snyder'in Netflix çatısı altında hazırlayacağı yeni film, Rebel Moon gibi iddialı bir bilim-kurgu filmi değil, Los Angeles'ta geçen bir polisiye olacak.

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Zack Snyder, LAPD'ye Odaklanan Bir Polisiye Çekecek

Snyder'in önceki filmlerine kıyasla, ayakları çok daha yere basan bir iş olacağı söylenen bu yeni film, LAPD'ye, yani Los Angeles Polis Departmanı'na odaklanacak. Bunun ötesinde filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da hikâyenin odağında, LAPD'nin her gün ölümle yüz yüze gelen elit bir biriminin olacağı söyleniyor.

Bu LAPD filminin Zack Snyder'ın bir sonraki filmi olması bekleniyor. Ancak yönetmenin aynı zamanda UFC ile işbirliği içinde bir dövüş filmi de hazırladığı biliniyor. Bu yüzden ufak bir ihtimal de olsa önce onu da çekebilir. Ancak LAPD projesinin aksine o Netflix yapımı olmayacak ve sinemalarda gösterime girecek. Tabii eğer çekilirse. Proje şimdilik hazırlık sürecinin başında.

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