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    Zack Snyder'ın yeni filmi bir polisiye olacak

    Rebel Moon sonrası daha ayakları yere basan bir film çekme niyetinde olan Zack Snyder'ın sıradaki filmi bir polisiye olacak. Snyder yeni filminde de Netflix ile çalışacak.
    Zack Snyder'ın sıradaki filmi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'in büyük umutlarla hayata geçirdiği Rebel Moon filmleri, yönetmenin kariyerinin belki de en başarısız işleri oldu. Netflix'in neredeyse 200 milyon dolar harcadığı iki Rebel Moon filmi, hem çok kötü yorumlar aldı, hem de beklendiği kadar izleyiciye ulaşmadı.

    Hâl böyle olunca Netflix'in Snyder'a tanıdığı kredi de azaldı. Hatta şirketin Snyder ile yollarını tamamen ayırabileceği konuşuluyordu. Ancak görünen o ki Netflix, Zack Snyder'a bir şans daha vermeye hazır. Gerçi bu kez aldıkları risk nispeten daha küçük olacak. Çünkü Snyder'in Netflix çatısı altında hazırlayacağı yeni film, Rebel Moon gibi iddialı bir bilim-kurgu filmi değil, Los Angeles'ta geçen bir polisiye olacak.

    Zack Snyder, LAPD'ye Odaklanan Bir Polisiye Çekecek

    Snyder'in önceki filmlerine kıyasla, ayakları çok daha yere basan bir iş olacağı söylenen bu yeni film, LAPD'ye, yani Los Angeles Polis Departmanı'na odaklanacak. Bunun ötesinde filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da hikâyenin odağında, LAPD'nin her gün ölümle yüz yüze gelen elit bir biriminin olacağı söyleniyor.

    Bu LAPD filminin Zack Snyder'ın bir sonraki filmi olması bekleniyor. Ancak yönetmenin aynı zamanda UFC ile işbirliği içinde bir dövüş filmi de hazırladığı biliniyor. Bu yüzden ufak bir ihtimal de olsa önce onu da çekebilir. Ancak LAPD projesinin aksine o Netflix yapımı olmayacak ve sinemalarda gösterime girecek. Tabii eğer çekilirse. Proje şimdilik hazırlık sürecinin başında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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