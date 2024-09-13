Yeni Dexter dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

13 Aralık'ta başlayacak olan yeni Dexter dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount+, bugün diziden ilk tanıtım fragmanını yayınladı.
Dexter: Original Sin, 13 Aralık'ta Başlayacak
Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Çünkü Dexter. Original Sin, 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçiyor.
İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor. Dizide Harry Morgan'a Christian Slater hayat veriyor.
Original Sin'de sadece Dexter'ın suçluları hedef alan bir seri katile dönüşmesini değil, aynı zamanda Miami Polis Departmanında işe başlamasını da izleyeceğiz. Nitekim yayınlanan ilk tanıtım fragmanında da Dedektif Angel Batista ve Maria LaGuerta gibi orijinal diziden tanıdığımız yan karakterlerin daha genç hâllerini görme şansı yakalıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.