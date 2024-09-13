Yeni Dexter dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında epey ses getiren dizilerden biri olan, Türkiye'de de CNBC-e aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Dexter, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Bir yandan çizgi roman ve video oyun gibi farklı alanlarda varlık gösteren bu seri, diğer yandan yeni dizilere konu olmaya devam ediyor. 2021 yılında Dexter: New Blood adlı bir devam dizisiyle ekranlara dönen bu seriye çok yakında bir de prequel dizisi eklenecek. İlk Dexter dizisinin öncesinde geçen ve Dexter Morgan karakterinin gençlik yıllarına odaklanan Dexter: Original Sin, aralık ayında izleyici ile buluşacak.

13 Aralık'ta başlayacak olan yeni Dexter dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount+, bugün diziden ilk tanıtım fragmanını yayınladı.

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Dexter: Original Sin, 13 Aralık'ta Başlayacak

Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Çünkü Dexter. Original Sin, 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçiyor.

İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor. Dizide Harry Morgan'a Christian Slater hayat veriyor.

Original Sin'de sadece Dexter'ın suçluları hedef alan bir seri katile dönüşmesini değil, aynı zamanda Miami Polis Departmanında işe başlamasını da izleyeceğiz. Nitekim yayınlanan ilk tanıtım fragmanında da Dedektif Angel Batista ve Maria LaGuerta gibi orijinal diziden tanıdığımız yan karakterlerin daha genç hâllerini görme şansı yakalıyoruz.

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