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    Yeni Dexter dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

    Dexter dizisinin öncesinde geçen ve bu karakterin gençlik yıllarına odaklanan Dexter: Original Sin dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi, bu yıl izleyicilerle buluşacak.
    Dexter: Original Sin'den ilk teaser yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2000'lerin başında epey ses getiren dizilerden biri olan, Türkiye'de de CNBC-e aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Dexter, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Bir yandan çizgi roman ve video oyun gibi farklı alanlarda varlık gösteren bu seri, diğer yandan yeni dizilere konu olmaya devam ediyor. 2021 yılında Dexter: New Blood adlı bir devam dizisiyle ekranlara dönen bu seriye çok yakında bir de prequel dizisi eklenecek. İlk Dexter dizisinin öncesinde geçen ve Dexter Morgan karakterinin gençlik yıllarına odaklanan Dexter: Original Sin, aralık ayında izleyici ile buluşacak.

    13 Aralık'ta başlayacak olan yeni Dexter dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount+, bugün diziden ilk tanıtım fragmanını yayınladı.

    Dexter: Original Sin, 13 Aralık'ta Başlayacak

    Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Çünkü Dexter. Original Sin, 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçiyor.

    İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor. Dizide Harry Morgan'a Christian Slater hayat veriyor.

    Original Sin'de sadece Dexter'ın suçluları hedef alan bir seri katile dönüşmesini değil, aynı zamanda Miami Polis Departmanında işe başlamasını da izleyeceğiz. Nitekim yayınlanan ilk tanıtım fragmanında da Dedektif Angel Batista ve Maria LaGuerta gibi orijinal diziden tanıdığımız yan karakterlerin daha genç hâllerini görme şansı yakalıyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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