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    Zack Snyder Justice League üçlemesini tamamlamak istiyor

    DC Sinematik Evreni artık yeni bir döneme girmiş olsa da Zack Snyder Justice League'in peşini bırakmıyor. Yönetmen Justice League üçlemesini tamamlamak için farklı bir yol denemek istiyor.
    Zack Snyder Justice League'in peşini bırakmıyor Tam Boyutta Gör
    DC Sinematik Evreni'nde Zack Snyder dönemi artık tamamen kapanmış durumda. DC Films, sadece Zack Snyder ile yollarını ayırmakla kalmadı, aynı zamanda Snyder öncülüğünde kurulan DC Sinematik Evreni'ne de veda etti. Stüdyo artık James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yepyeni bir sinematik evren kurmakla meşgul. Ancak Snyder hâlâ DC'den tam anlamıyla vazgeçebilmiş değil.

    Geçtiğimiz günlerde Empire dergisine konuşan Snyder, 2017 yapımı yapımı Justice League filmiyle başlattığı Justice League üçlemesini tamamlamak istediğini söyledi. DC Sinematik Evreni'nde yeni bir döneme geçtiğimiz bu günlerde bu imkânsız bir istek gibi görünse de Snyder bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyor.

    Justice League Üçlemesi Animasyon Filmlerle Tamamlanabilir

    Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot gibi isimleri yeniden bir araya getirip Justice League 2'nin çekilemeyeceğinin Zack Snyder da farkında. Ancak yönetmen bu hikâyeyi animasyon filmlerle sürdürmeye de razı. Snyder, Empire'a verdiği röportajda Justice League'i hazırlarken planladığı Justice League 2 ve 3'ü animasyon filmler olarak hayat geçirme fikrine sıcak baktığını söyledi.

    Daha önce Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole adlı bir animasyon filme de imza atan Snyder, bu türe oldukça aşina bir isim. Bu yüzden Snyder için hikâyeyi animasyon türünde devam ettirmek sorun teşkil etmeyecektir.

    Asıl soru DC Films'in buna onay verip vermeyeceği. DC, animasyon tarafında her yıl birkaç filme imza atıyor aslında ama bunlar genellikle daha düşük bütçeli işler oluyor. Snyder gibi bir yönetmen, animasyon türünde bile olsa kayda değer bir bütçeye ihtiyaç duyacaktır. Bu da stüdyonun bu projeye yeşil ışık yakmasını zorlaştıracaktır.

    Öte yandan yeni bir sinematik evrenin kurulmakta olduğu bu dönemde eski evrenden bir hikâyeyi sürdürmek kafaları karıştırabileceği için, bu da Snyder'ın önüne bir engel olarak çıkacaktır. Yine de Snyder'ın DC tarafında ortaya koyduğu işleri sevenler için yönetmenin bu son açıklamaları umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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