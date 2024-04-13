Zack Snyder Justice League üçlemesini tamamlamak istiyor

Geçtiğimiz günlerde Empire dergisine konuşan Snyder, 2017 yapımı yapımı Justice League filmiyle başlattığı Justice League üçlemesini tamamlamak istediğini söyledi. DC Sinematik Evreni'nde yeni bir döneme geçtiğimiz bu günlerde bu imkânsız bir istek gibi görünse de Snyder bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyor.
Justice League Üçlemesi Animasyon Filmlerle Tamamlanabilir
Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot gibi isimleri yeniden bir araya getirip Justice League 2'nin çekilemeyeceğinin Zack Snyder da farkında. Ancak yönetmen bu hikâyeyi animasyon filmlerle sürdürmeye de razı. Snyder, Empire'a verdiği röportajda Justice League'i hazırlarken planladığı Justice League 2 ve 3'ü animasyon filmler olarak hayat geçirme fikrine sıcak baktığını söyledi.
Daha önce Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole adlı bir animasyon filme de imza atan Snyder, bu türe oldukça aşina bir isim. Bu yüzden Snyder için hikâyeyi animasyon türünde devam ettirmek sorun teşkil etmeyecektir.
Asıl soru DC Films'in buna onay verip vermeyeceği. DC, animasyon tarafında her yıl birkaç filme imza atıyor aslında ama bunlar genellikle daha düşük bütçeli işler oluyor. Snyder gibi bir yönetmen, animasyon türünde bile olsa kayda değer bir bütçeye ihtiyaç duyacaktır. Bu da stüdyonun bu projeye yeşil ışık yakmasını zorlaştıracaktır.
Öte yandan yeni bir sinematik evrenin kurulmakta olduğu bu dönemde eski evrenden bir hikâyeyi sürdürmek kafaları karıştırabileceği için, bu da Snyder'ın önüne bir engel olarak çıkacaktır. Yine de Snyder'ın DC tarafında ortaya koyduğu işleri sevenler için yönetmenin bu son açıklamaları umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)