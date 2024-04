Zack Snyder Justice League üçlemesini tamamlamak istiyor

Tam Boyutta Gör DC Sinematik Evreni'nde Zack Snyder dönemi artık tamamen kapanmış durumda. DC Films, sadece Zack Snyder ile yollarını ayırmakla kalmadı, aynı zamanda Snyder öncülüğünde kurulan DC Sinematik Evreni'ne de veda etti. Stüdyo artık James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yepyeni bir sinematik evren kurmakla meşgul. Ancak Snyder hâlâ DC'den tam anlamıyla vazgeçebilmiş değil.

Geçtiğimiz günlerde Empire dergisine konuşan Snyder, 2017 yapımı yapımı Justice League filmiyle başlattığı Justice League üçlemesini tamamlamak istediğini söyledi. DC Sinematik Evreni'nde yeni bir döneme geçtiğimiz bu günlerde bu imkânsız bir istek gibi görünse de Snyder bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünüyor.

Justice League Üçlemesi Animasyon Filmlerle Tamamlanabilir

Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot gibi isimleri yeniden bir araya getirip Justice League 2'nin çekilemeyeceğinin Zack Snyder da farkında. Ancak yönetmen bu hikâyeyi animasyon filmlerle sürdürmeye de razı. Snyder, Empire'a verdiği röportajda Justice League'i hazırlarken planladığı Justice League 2 ve 3'ü animasyon filmler olarak hayat geçirme fikrine sıcak baktığını söyledi.

Daha önce Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole adlı bir animasyon filme de imza atan Snyder, bu türe oldukça aşina bir isim. Bu yüzden Snyder için hikâyeyi animasyon türünde devam ettirmek sorun teşkil etmeyecektir.

Asıl soru DC Films'in buna onay verip vermeyeceği. DC, animasyon tarafında her yıl birkaç filme imza atıyor aslında ama bunlar genellikle daha düşük bütçeli işler oluyor. Snyder gibi bir yönetmen, animasyon türünde bile olsa kayda değer bir bütçeye ihtiyaç duyacaktır. Bu da stüdyonun bu projeye yeşil ışık yakmasını zorlaştıracaktır.

Öte yandan yeni bir sinematik evrenin kurulmakta olduğu bu dönemde eski evrenden bir hikâyeyi sürdürmek kafaları karıştırabileceği için, bu da Snyder'ın önüne bir engel olarak çıkacaktır. Yine de Snyder'ın DC tarafında ortaya koyduğu işleri sevenler için yönetmenin bu son açıklamaları umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

