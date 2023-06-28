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    Superman Legacy’nin kadrosu belli oldu: Yeni DC evreninin Superman’i açıklandı

    James Gunn ve Peter Safran yönetimi altında yenilenecek DC evreni, 2025 yılında yayınlanacak Superman Legacy ile başlayacak. Yeni evrenin Clark Kent’i ve Lois Lane’i belli oldu.
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    Superman ve Lois Lane Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder’ın 2013 yılında Man of Steel ile başlattığı DC Evreni, başarısız projeleri ve karmaşık bağlantıları ile Marvel Sinematik Evreninin gerisinde kalmıştı. Discovery ile birleşmesi sonucu Warner Bros, DC’nin marka sorununu çözmek için yeni bir yönetim ayarlamaya karar vermişti. James Gunn ve Peter Safran’a verilen yönetim, The Flash filmi ile evreni sıfırlamaya karar verdi. Batman: Brave and the Bold ve Green Lanterns gibi birçok hikâyeye yer verecek yeni evren, 2025 yılında Superman Legacy ile başlayacak. Henry Cavill’a bu evrende yer vermeyen yönetim, yeni Superman filminin esas kadrosunu duyurdu.

    Yeni evrenin Superman’i ve Lois Lane’i belli oldu

    Yeni DC evreninin Superman'i belli oldu Tam Boyutta Gör
    Superman: Legacy’nin yönetmeni James Gunn, geçtiğimiz haftalarda film için testlere ve seçmelere başlamıştı. Gunn’ın, bir süre sonra yapım için üç farklı Clark Kent – Lois Lane eşlemesi yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu eşlemeler ise şu şekildeydi: Nicholas Hoult Rachel Brosnahan, Tom Brittney Phoebe Dynevor ve David Corenswet Emma Mackey. Peki bu eşlemelerden hangisi yeni filmin Superman'i ve Lois Lane'i olarak seçildi?

    Gunn, ikinci hafta seçmelerinin sonucunda eşlemeleri bozdu ve David Corenswet yeni Superman, Rachel Brosnahan ise Lois Lane olarak seçildi. Hollywood’da yeni bir isim sayılan Corenswet, The Politician ve Pearl yapımlarındaki performansı ile dikkat çekmişti. Brosnahan ise The Marvelous Mrs. Maisel ve House of Card yapımları ile biliniyor. James Gunn tarafından yazılan ve yönetilen Superman: Legacy, Clark’ın Krypton ve insani değerlerini birlikte yaşamasına odaklanacak. Ayrıca yeni raporlara göre Superman: Legacy, zaten süper kahramanlarla dolu bir dünyada geçecek. Yeni DC evreninin ilk ciddi yapımı olacak film, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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