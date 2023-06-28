Superman Legacy’nin kadrosu belli oldu: Yeni DC evreninin Superman’i açıklandı

Gunn, ikinci hafta seçmelerinin sonucunda eşlemeleri bozdu ve David Corenswet yeni Superman, Rachel Brosnahan ise Lois Lane olarak seçildi. Hollywood’da yeni bir isim sayılan Corenswet, The Politician ve Pearl yapımlarındaki performansı ile dikkat çekmişti. Brosnahan ise The Marvelous Mrs. Maisel ve House of Card yapımları ile biliniyor. James Gunn tarafından yazılan ve yönetilen Superman: Legacy, Clark’ın Krypton ve insani değerlerini birlikte yaşamasına odaklanacak. Ayrıca yeni raporlara göre Superman: Legacy, zaten süper kahramanlarla dolu bir dünyada geçecek. Yeni DC evreninin ilk ciddi yapımı olacak film, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D