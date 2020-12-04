Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League birkaç ay içinde yayınlanacak

    2017'de yayınlanan Justice League'in farklı bir versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'in birkaç ay içinde yayınlanacağı açıklandı.
    2 hf.
    1,2b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Zack Snyder's Justice League birkaç ay içinde yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak

    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    Zack Snyder's Justice League adı ile yayınlanacak olan film birkaç ay önce duyuruldu ancak o günden bugüne kadar herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. 2021'de yayınlanacağı biliniyordu ancak net bir tarih bilinmiyordu. Geçtiğimiz saatlerde de Warner Media CEO'su Jason Kilar, filmin yayın tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı.

    Söylediğine göre film birkaç ay içinde yayınlanacak. Daha önce zaten 2021 yılında yayınlanacağı biliniyordu. Warner Media CEO'su Jason Kilar'ın açıklamasına göre de eğer birkaç ay derken demek istediği şey 8 - 9 ay değilse, filmin 2021'in ilk çeyreğinde yayınlanmasını bekleyebiliriz. Birkaç ay önce filmin vizyon tarihi ile ilgili bir görsel sızdırılmıştı ve orada 5 Eylül yazıyodu. Umuyoruz ki o kadar beklemeyiz ve 2021'in ilk çeyreğinde filmi izleyebiliriz.

    Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde HBO Max'te yayınlanacak. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya sanki bir halt yemişler filmde de ballandıra ballandıra anlatıyor. aynı rengin lacisi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış hatırlamıyorsam WB film ekibine bu film iki saati geçmeyecek diye şart koymuştu. Bu yüzden film oldu bittiye getirildi gibi bir şey oldu. Fakat burada dört saatlik bir süreden bahsediyoruz. Belirli bir süre kısıtlaması olmadan detaylı bir JL göreceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kıyamet koymadan Bi izlesek artık..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten iğrenç bir dönemdeyiz, oyunlardan sonra bir de filmlerin remake'leri çıkmaya başladı.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Önceki film 2 saatti bu 4 küsür saat olacak 4 bölümden oluşacak.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Tekrar cekimleri de var. Oyle basit remake filan degil :) .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek 2 hf. Deniz tabanlarındaki canlıları araştırmak için proje geliştirildi 2 hf. Intel Atom ve Xeon işlemcileri TSMC üretecek 2 hf. Metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, mobil cihazlar için çıktı 2 hf. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor? 2 hf. Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben 2 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020 2 hf. Ryanair, yeniden uçuş izni alan Boeing 737 Max’ten yüklü miktarda sipariş verdi 2 hf. ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash 2 hf. Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor 2 hf. The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz 2 hf. RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti 2 hf. David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı 2 hf. HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor 2 hf. HP OMEN 15 - İnceleme 2 hf. HP OMEN X 2S - İnceleme 2 hf. The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak 2 hf. Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü 2 hf. Ford Otosan'ın "elektrikli araç" yatırımına ilişkin detaylar belli oldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Zack Snyder's Justice League birkaç ay içinde yayınlanacak Sonraki Razer Tomahawk modüler bilgisayarı satışa çıkıyor 2 hf. Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Yeni egzoz denetim sistemi "EGEDES" 2021'de Türkiye genelinde uygulanacak 2 hf. Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı 2 hf. Bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, iOS ve Android cihazlar için çıktı 2 hf. Samsung parmak hareketinizle kablosuz şarj üretecek 2 hf. Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları tanıtıldı 2 hf. Netflix’in yeni Türk filmi "9 Kere Leyla" yayınlandı 2 hf. The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı 2 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor 2 hf. Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO) 2 hf. 3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil! 2 hf. Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı 2 hf. Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi 2 hf. The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak 2 hf. Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu 2 hf. Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu 2 hf. Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil 2 hf. FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız