Zack Snyder's Justice League birkaç ay içinde yayınlanacak

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

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Zack Snyder's Justice League adı ile yayınlanacak olan film birkaç ay önce duyuruldu ancak o günden bugüne kadar herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. 2021'de yayınlanacağı biliniyordu ancak net bir tarih bilinmiyordu. Geçtiğimiz saatlerde de Warner Media CEO'su Jason Kilar, filmin yayın tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Söylediğine göre film birkaç ay içinde yayınlanacak. Daha önce zaten 2021 yılında yayınlanacağı biliniyordu. Warner Media CEO'su Jason Kilar'ın açıklamasına göre de eğer birkaç ay derken demek istediği şey 8 - 9 ay değilse, filmin 2021'in ilk çeyreğinde yayınlanmasını bekleyebiliriz. Birkaç ay önce filmin vizyon tarihi ile ilgili bir görsel sızdırılmıştı ve orada 5 Eylül yazıyodu. Umuyoruz ki o kadar beklemeyiz ve 2021'in ilk çeyreğinde filmi izleyebiliriz.

Justice League Snyder Cut birer saatlik 4 bölümden oluşacak ve bir dizi şeklinde HBO Max'te yayınlanacak.

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