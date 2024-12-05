HBO Max Türkiye'ye geliyor; BluTV'nin yerini alacak

Warner Bros Discovery'nin Türkiye sorumlusu olan Deniz Şaşmaz Oflaz, Max'in önümüzdeki yıl Türkiye'de yayın yapmaya başlayacağını açıkladı. Max, Warner Bros. Discovery'nin geçtiğimiz yıl satın aldığı BluTV'nin yerini alacak. Böylece Türkiye'deki yolculuğuna kayda değer bir kullanıcı kitlesine sahip hâlde başlayacak.
BluTV Önümüzdeki Yıl Max'e Dönüşecek
Deniz Şaşmaz Oflaz, bu dönüşümün 2025'in ilkbahar-yaz aylarında gerçekleşeceğini ve şu anda değişim için sıkı bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Max'e geçişin ardından BluTV içeriklerinin yanına Max kataloğunda yer alan diğer içerikler de eklenecek. Zaten bu kataloğun önemli bir bölümü hâlihazırda BluTV'de bulunuyor. Ancak bu geçişin resmiyet kazanmasıyla birlikte, tüm HBO dizilerinin Türkiye yayıncısı Max hâline gelecektir.
Bu duyurunun yapılmasının ardından BluTV de bir açıklama yayınladı ve kullanıcıların akıllarındaki sorulardan bazılarını cevapladı. BluTV'nin açıklamasını altta bulabilirsiniz:
Max'in BluTV’den farkı nedir?
Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama gibi özelliklerin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerinde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız. Tüm bunlar en güncel haberlerle birleştiğinde izleme deneyiminiz Max'te bir üst seviyeye çıkacak.
BluTV üyeliğim var. Üyeliğim Max'e geçecek mi?
Evet! BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek. Daha fazla bilgi için bizi takip edin."
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