HBO Max Türkiye'ye geliyor; BluTV'nin yerini alacak

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Tam Boyutta Gör Warner Bros.'un 2020 yılında yayın hayatına başlayan dijital platformu HBO Max, ya da bugünlerde kullandığı adıyla Max, zamanla global pazara da yayıldı ve pek çok ülkede yayın yapmaya başladı. Aradan geçen dört yılda HBO Max'i Türkiye'ye getirmek için de somut adımlar atıldı ama bunların hiçbiri nihayete erdirilmedi. Ne var ki Max epey gecikmeli de olsa Türkiye'ye geliyor.

Warner Bros Discovery'nin Türkiye sorumlusu olan Deniz Şaşmaz Oflaz, Max'in önümüzdeki yıl Türkiye'de yayın yapmaya başlayacağını açıkladı. Max, Warner Bros. Discovery'nin geçtiğimiz yıl satın aldığı BluTV'nin yerini alacak. Böylece Türkiye'deki yolculuğuna kayda değer bir kullanıcı kitlesine sahip hâlde başlayacak.

Bu ay başlayacak diziler - Aralık 2024 4 gün önce eklendi

BluTV Önümüzdeki Yıl Max'e Dönüşecek

Deniz Şaşmaz Oflaz, bu dönüşümün 2025'in ilkbahar-yaz aylarında gerçekleşeceğini ve şu anda değişim için sıkı bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Max'e geçişin ardından BluTV içeriklerinin yanına Max kataloğunda yer alan diğer içerikler de eklenecek. Zaten bu kataloğun önemli bir bölümü hâlihazırda BluTV'de bulunuyor. Ancak bu geçişin resmiyet kazanmasıyla birlikte, tüm HBO dizilerinin Türkiye yayıncısı Max hâline gelecektir.

Bu duyurunun yapılmasının ardından BluTV de bir açıklama yayınladı ve kullanıcıların akıllarındaki sorulardan bazılarını cevapladı. BluTV'nin açıklamasını altta bulabilirsiniz:

Tam Boyutta Gör "Max 2025 baharında Türkiye'ye geliyor ve BluTV Max'e dönüşüyor. Max, ikonik BluTV orijinallerini, daha fazla HBO dizisi, Warner Bros.’un gişe rekorları kıran filmleri, DC Evreni, gerçek suç, belgeseller ve çok daha fazlasıyla bir araya getiriyor. Tüm dünyanın takip ettiği yabancı içeriklerden yerel hitlere, her şey burada!

Max'in BluTV’den farkı nedir?

Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama gibi özelliklerin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerinde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız. Tüm bunlar en güncel haberlerle birleştiğinde izleme deneyiminiz Max'te bir üst seviyeye çıkacak.

BluTV üyeliğim var. Üyeliğim Max'e geçecek mi?

Evet! BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek. Daha fazla bilgi için bizi takip edin."

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