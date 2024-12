The Mandalorian & Grogu'nun oyuncu kadrosunda yer alan iki isim daha ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu'nun çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler bitti bitmesine ama filmin oyuncu kadrosu hâlâ netleşmiş değil. Hatta şu ana kadar sadece iki ismin dâhiliyeti netleşmişti: Din Dijarin rolüyle geri dönecek olan Pedro Pascal ve seriye bu filmle katılacak olan Sigourney Weaver (Alien).

İlginç bir şekilde oyuncu kadrosunun geri kalanı hakkında çok az şey biliniyordu. Neyse ki bu durum değişmeye başlıyor. Çekimleri tamamlanan The Mandalorian & Grogu'da kimlerin rol aldığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Nitekim dün oyuncu kadrosunda yer alan iki isim daha belli oldu.

The Mandalorian & Grogu'nun Oyuncu Kadrosunda Jeremy Allen White da Yer Alıyor

Dün gelen bilgilere göre The Mandalorian filminin oyuncu kadrosunda The Bear dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Jeremy Allen White da yer alıyor. Ancak White beklenmedik bir rolde karşımıza çıkacak. Çünkü genç oyuncu, Jabba the Hutt'ın oğlu Rotta the Hutt'ı seslendirecek. Rotta the Hutt'ın filmdeki varlığı, Tatooine gezegeninin de bir şekilde hikâyenin parçası olacağını düşündürüyor ki bu da Boba Fett'i de filmde görme ihtimalimizi ortaya çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör The Mandalorian & Grogu filminde rol aldığı ortaya ikinci isimse Jonny Coyne oldu. Coyne daha önce The Mandalorian'ın 3. sezonunun 7. bölümünde, İmpartorluğa hizmet eden bir savaş lordu olarak karşımıza çıkmıştı. Coyne şimdi filmde de aynı karaktere hayat verecek.

Bu savaş lordunu son gördüğümüzde, Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ile birlikte bir komplo hazırlığındaydılar. Bu da Moff Gideon karakterinin de hikâyeye dâhil olacağı söylentilerini güçlendiriyor. Ancak bu konu şimdilik bir söylentiden ibaret.

The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da gösterime girecek. Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book)'nun yönettiği filmin yeni bir film serisi başlatması bekleniyor.

