Peacemaker 2. sezon için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanan DC Films, şu ana kadar çıkan film ve dizileri artık geride bırakıp, yepyeni bir sinematik evren kuracak. Ancak önceki dönemden, evrenin geri kalanıyla pek bağlantısı olmayan bir iki iş bu yeni döneme de dâhil olacak. İşte bu yapımlardan biri olan Peacemaker, önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri dönecek.

Dizinin yaratıcısı olan James Gunn, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Peacemaker'ın 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Peacemaker 2. Sezon, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

Peacemaker'ın 2. sezonunun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak James Gunn, daha önce yaptığı bir paylaşımda, yeni sezonun 2025'te, Superman filmi çıktıktan sonra yayınlanacağını açıklamıştı. Bu da 2. sezonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında izleyici ile buluşacağı anlamına geliyor. Çünkü James Gunn'ın Superman filmi 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

Yeni sezonda diziye katılacak önemli bir karakter ise Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos adlı animasyon dizisinde karşımıza çıkacak olan bu karakter, daha sonra Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat verecek.

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