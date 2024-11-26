Peacemaker 2. sezon için beklenen haber geldi

Dizinin yaratıcısı olan James Gunn, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Peacemaker'ın 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
Peacemaker 2. Sezon, 2025'te İzleyici ile Buluşacak
Peacemaker'ın 2. sezonunun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak James Gunn, daha önce yaptığı bir paylaşımda, yeni sezonun 2025'te, Superman filmi çıktıktan sonra yayınlanacağını açıklamıştı. Bu da 2. sezonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında izleyici ile buluşacağı anlamına geliyor. Çünkü James Gunn'ın Superman filmi 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.
Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.
Yeni sezonda diziye katılacak önemli bir karakter ise Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos adlı animasyon dizisinde karşımıza çıkacak olan bu karakter, daha sonra Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.