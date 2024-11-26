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    Anlık Bildirim

    Peacemaker 2. sezon için beklenen haber geldi

    İlk sezonuyla beğeni kazanan DC dizisi Peacemaker, 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yaratıcısı olan James Gunn, merakla beklenen 2. sezonun çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.
    Peacemaker'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    James Gunn ve Peter Safran öncülüğünde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanan DC Films, şu ana kadar çıkan film ve dizileri artık geride bırakıp, yepyeni bir sinematik evren kuracak. Ancak önceki dönemden, evrenin geri kalanıyla pek bağlantısı olmayan bir iki iş bu yeni döneme de dâhil olacak. İşte bu yapımlardan biri olan Peacemaker, önümüzdeki yıl 2. sezonuyla geri dönecek.

    Dizinin yaratıcısı olan James Gunn, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Peacemaker'ın 2. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Peacemaker 2. Sezon, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

    Peacemaker'ın 2. sezonunun tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak James Gunn, daha önce yaptığı bir paylaşımda, yeni sezonun 2025'te, Superman filmi çıktıktan sonra yayınlanacağını açıklamıştı. Bu da 2. sezonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında izleyici ile buluşacağı anlamına geliyor. Çünkü James Gunn'ın Superman filmi 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

    Peacemaker, adını aldığı DC karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, 2. sezonda da bu istilaya karşı mücadele etmeye devam edecek.

    Yeni sezonda diziye katılacak önemli bir karakter ise Rick Flag Sr. olacak. İlk olarak Creature Commandos adlı animasyon dizisinde karşımıza çıkacak olan bu karakter, daha sonra Peacemaker ile live-action tarafına geçiş yapacak. Creature Commandos'ta bu karakteri seslendiren Frank Grillo, live-action tarafında da karaktere hayat verecek.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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