Amazon'un Henry Cavill'li Warhammer 40K dizisi için hazırlıklar başladı

Amazon'un Warhammer 40K sinematik evreni ilk duyurulduğunda, ünlü oyuncu Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher)'in de bu projelerde oyuncu ve yapımcı olarak yer alacağı duyurulmuştu. Cavill, bu seriden çıkacak ilk iş olan bu dizinin de parçası olacak.
Amazon, Warhammer 40K'i Bir Sinematik Evrene Dönüştürecek
Aradan geçen iki yıllık sürede Warhammer 40K serisi için bir beyin takımının oluşturulduğu ve bu ekibin seriyi ekrana uyarlamak için uzun soluklu bir yol haritası oluşturduğu söyleniyor. Bu evrende geçen birbirleriyle bağlantılı filmler ve diziler çekmeyi planlayan ekip, seriyi bir diziyle başlatmanın en doğru yol olacağına karar vermiş.
Warhammer 40K serisi, insanlığın evrene yayıldığı bir gelecekte geçiyor. İnsan imparatorluğu parlak bir geleceğe doğru ilerliyor olsa da oraya varamadan önce tamamen karanlığa gömülmemek için, gözünü hırs bürümüş insanlardan, uzaylı ordularına kadar pek çok farklı tehditle yüzleşmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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