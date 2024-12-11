Amazon'un Henry Cavill'li Warhammer 40K dizisi için hazırlıklar başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, yaklaşık iki yıl önce Warhammer 40K serisinin haklarını satın aldığında, bu popüler oyun serisinden uyarlanacak film ve diziler hazırlayacağını duyurmuştu. Bu konuda somut bir adım atılması için neredeyse iki yıl beklememiz gerekti ama sonunda beklenen haber geldi. Amazon, Warhammer 40K serisinden uyarlanacak ilk dizi için hazırlıklara başladı.

Amazon'un Warhammer 40K sinematik evreni ilk duyurulduğunda, ünlü oyuncu Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher)'in de bu projelerde oyuncu ve yapımcı olarak yer alacağı duyurulmuştu. Cavill, bu seriden çıkacak ilk iş olan bu dizinin de parçası olacak.

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Amazon, Warhammer 40K'i Bir Sinematik Evrene Dönüştürecek

Aradan geçen iki yıllık sürede Warhammer 40K serisi için bir beyin takımının oluşturulduğu ve bu ekibin seriyi ekrana uyarlamak için uzun soluklu bir yol haritası oluşturduğu söyleniyor. Bu evrende geçen birbirleriyle bağlantılı filmler ve diziler çekmeyi planlayan ekip, seriyi bir diziyle başlatmanın en doğru yol olacağına karar vermiş.

Warhammer 40K serisi, insanlığın evrene yayıldığı bir gelecekte geçiyor. İnsan imparatorluğu parlak bir geleceğe doğru ilerliyor olsa da oraya varamadan önce tamamen karanlığa gömülmemek için, gözünü hırs bürümüş insanlardan, uzaylı ordularına kadar pek çok farklı tehditle yüzleşmesi gerekiyor.

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