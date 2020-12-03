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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak

    The Matrix 4, Dune, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy, Godzilla vs. Kong, The Many Saints of Newark, In the Heights ve daha fazlası direkt olarak internete geliyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak
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    Salgın sebebiyle bu yıl film sektörü fazlasıyla kötü bir yıl geçirdi. Çoğu filmin yapımı ve vizyon tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Ertelenen filmler sebebiyle de stüdyolar takvimin tamamını değiştirmek zorunda kaldı. Salgının ortasında Tenet'i vizyona sokan ve Wonder Woman 1984'ü hem sinemalarda hem de dijital ortamda yani HBO Max'te yayınlayacağını söyleyen Warner Bros., 2021'deki filmleri için de şaşırtıcı bir karar verdi.

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    Warner Bros. 2021 yılında yayınlayacağı filmler için enteresan bir karar aldı. 2021 yılında yayınlanacak olan tüm Warner Bros. filmleri vizyon gününde aynı zamanda Warner Media'nın video akış platformu olan HBO Max'te de yayınlanacak. Warner Bros.'a bağlı olan ve 2021 yılında yayınlanacak olan öne çıkan filmler şöyle: The Matrix 4, Dune, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy, Godzilla vs. Kong, The Many Saints of Newark, In the Heights ve daha fazlası.

    Vizyon günlerinde internette yayınlanacaklar

    Yukarıda saymış olduğumuz filmlerin tamamı ve daha fazlası 4K Ultra HD ve HDR seçenekleri ile birlikte vizyon günlerinde HBO Max'te belirli bir süreliğine yayınlanacak. Açıklamaya göre bu filmler vizyon gününden itibaren 1 aylık bir süreç içerisinde HBO Max'ten izlenebilecek ve süre dolunca servisten kaldırılacak.

    HBO Max şu anda yalnızca Amerika'da erişime açık durumda. Bu yüzden geriye kalan ülkeler için değişen bir şey olmayacak. Ancak bu durum, filmlerin daha çıkış gününden korsan olarak yayınlanmasına da sebep olacak. Warner Bros.'un fazlasıyla cesurca bir hamle yaptığını söylemek gerek. Warner Bros.'un 2021'de yayınlanacak olan öne çıkan filmlerinin tam vizyon tarihleri şöyle:

    • The Matrix 4 - 22 Aralık 2021
    • Dune - 1 Ekim 2021
    • Mortal Kombat - 12 Mart 2021
    • The Suicide Squad - 6 Ağustos 2021
    • Space Jam: A New Legacy - 23 Temmuz 2021
    • Godzilla vs. Kong - 21 Mayıs 2021

     



    https://www.ign.com/articles/dune-the-matrix-4-mortal-kombat-coming-to-hbo-max-along-with-entire-wb-2021-slate Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cihat emre
    “The rise of the torrent era”. :D
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    salgından öncede sinemalarda ilgi azalmaya başlamıştı,salgın bu işi hızlandırdı
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Matrix 4 Imax de izlemek vardı ??
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    Cortana12 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    HBO Türkiye'de yok ki
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    Charaznable (Char Aznable) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler covid-19
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu konudaki ongorum dogru cikacak gibi duruyor. salgin hastaliklar ve savaslar tarihin her devrinde buyuk kulturel degisimlere neden olmuslardir. aliskanliklari kokunden degistirip yeniden sekillendirirler. insanlarin evlerinde dev ekran tv ler ve filmleri aninda ayaklarina ulastiran stream servisleri varken salgin sonrasi sinema salonlarinin tekrar dolmamasi cok olasi. bildigimiz anlamsa sinema kulturu sona erebilir. daha dogru ifade ile sekil degistirir.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    salgından öncede sinemalarda ilgi azalmaya başlamıştı,salgın bu işi hızlandırdı
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    nty35 (T YILDIRAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amaç hbo max'i yaymak tamam ama bari abd dışındaki ülkelerde yerel veya amazon/netflix gibi şirketlerde anlaşmaya gidilebilirmiş. Şimdi abd dışındaki tüm dünya ülkeleri korsana yönelecek.
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    The Brand Planet 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyoruz
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sinemada beyaz perde artık dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda kaldı
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    cihat emre 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir devrin bittiği yer
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    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cihat emre
    “The rise of the torrent era”. :D
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