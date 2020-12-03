The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Salgın sebebiyle bu yıl film sektörü fazlasıyla kötü bir yıl geçirdi. Çoğu filmin yapımı ve vizyon tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Ertelenen filmler sebebiyle de stüdyolar takvimin tamamını değiştirmek zorunda kaldı. Salgının ortasında Tenet'i vizyona sokan ve Wonder Woman 1984'ü hem sinemalarda hem de dijital ortamda yani HBO Max'te yayınlayacağını söyleyen Warner Bros., 2021'deki filmleri için de şaşırtıcı bir karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı"

İlginizi Çekebilir

Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil

Warner Bros. 2021 yılında yayınlayacağı filmler için enteresan bir karar aldı. 2021 yılında yayınlanacak olan tüm Warner Bros. filmleri vizyon gününde aynı zamanda Warner Media'nın video akış platformu olan HBO Max'te de yayınlanacak. Warner Bros.'a bağlı olan ve 2021 yılında yayınlanacak olan öne çıkan filmler şöyle: The Matrix 4, Dune, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy, Godzilla vs. Kong, The Many Saints of Newark, In the Heights ve daha fazlası.

Vizyon günlerinde internette yayınlanacaklar

Yukarıda saymış olduğumuz filmlerin tamamı ve daha fazlası 4K Ultra HD ve HDR seçenekleri ile birlikte vizyon günlerinde HBO Max'te belirli bir süreliğine yayınlanacak. Açıklamaya göre bu filmler vizyon gününden itibaren 1 aylık bir süreç içerisinde HBO Max'ten izlenebilecek ve süre dolunca servisten kaldırılacak.

HBO Max şu anda yalnızca Amerika'da erişime açık durumda. Bu yüzden geriye kalan ülkeler için değişen bir şey olmayacak. Ancak bu durum, filmlerin daha çıkış gününden korsan olarak yayınlanmasına da sebep olacak. Warner Bros.'un fazlasıyla cesurca bir hamle yaptığını söylemek gerek. Warner Bros.'un 2021'de yayınlanacak olan öne çıkan filmlerinin tam vizyon tarihleri şöyle:

The Matrix 4 - 22 Aralık 2021

Dune - 1 Ekim 2021

Mortal Kombat - 12 Mart 2021

The Suicide Squad - 6 Ağustos 2021

Space Jam: A New Legacy - 23 Temmuz 2021

Godzilla vs. Kong - 21 Mayıs 2021

https://www.ign.com/articles/dune-the-matrix-4-mortal-kombat-coming-to-hbo-max-along-with-entire-wb-2021-slate

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.