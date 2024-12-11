Dijital platformların gelirleri abone sayılarından çok daha hızlı artacak

Tam Boyutta Gör Netflix, Disney+, Amazon Prime Video gibi dijital platformlar çıktıkları ilk dönemlerde iş modellerini mümkün olduğunca fazla abone çekmek üzerine kurmuştu. Bu yüzden özellikle ilk yıllarında genelde hızla artan abone sayılarıyla gündeme geliyorlardı. Ancak artık bu platformlar 10. yılını devirdiği için abone sayılarındaki artış hız kesmiş durumda.

Ne var ki artık bu şirketlerin gelirlerini arttırmaları için abone sayılarını arttırmaları gerekmiyor. Nitekim bu hafta yayınlanan rapor, önümüzdeki dönemde dijital platformların gelirlerinin abone sayılarından çok daha hızlı artacağını gösteriyor.

Ampere Analysis'in raporuna göre, önümüzdeki beş yıl içinde bu dijital platformların gelirleri, abone sayılarından üç kat daha hızlı artacak. Çünkü bu şirketlerin abone başına geliri kayda değer ölçüde artıyor.

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Dijital Platformlar 2 Milyar Aboneyi Geçecek

Bunun temelde iki sebebi var. Birincisi gitgide artan abonelik ücretleri. İkincisi ise reklam gelirlerinin işin içine dâhil olması. Bildiğiniz gibi son dönemde bu platformların hemen hemen hepsine reklamlı paketler eklendi. Bu da dijital platformlara yepyeni bir gelir kapısı açtı. Önümüzdeki dönemde buradan elde edilecek gelirin daha da artacağı öngörülüyor.

Abone başına elde edilen gelirin giderek artması, dijital platform pazarının 2029 yılına gelindiğinde 190 milyar dolarlık bir pazara dönüşmesini sağlayacak. Ampere Analysis'in raporuna göre 190 milyar dolarlık bu değerin yaklaşık üçte biri Netflix'e ait olacak.

Yine aynı rapora göre 2029 yılına gelindiğinde dijital platformların dünya genelinde 2 milyardan fazla abonesi olacak. Bu da 200 milyonluk bir artış anlamına geliyor ki bu önceki beş yıllık periyotta yaşanan artıştan çok daha düşük. Yine de beş yıl içinde 2 milyar barajının aşılacak olması, bu platformların artık ne kadar yaygın hâle geldiğinin bir göstergesi.

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Dijital platformların abone başına geliri hızla artıyor