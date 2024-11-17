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    Dune: Prophecy tek bir sezondan ibaret olmayabilir

    Bu gece izleyici ile buluşacak olan Dune: Prophecy dizisi, tek sezondan ibaret olmayabilir. HBO Başkanı Casey Bloys, Dune dizisine yönelik gelecek planlarını paylaştı.   
    Dune: Prophecy 2. sezonla devam edebilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en merakla beklenen dizilerinden olan Dune: Prophecy, bugün HBO ve Max'te izleyici ile buluşacak. Adından da anlaşılacağı üzere Frank Herbert'ın Dune evreninde geçen dizi, Amerika'daki yayınından kısa süre sonra BluTV'ye de gelecek.

    Dune dizisi henüz başlamamış olsa da daha şimdiden 2. sezon hakkında konuşulmaya başlandı. Bu proje ilk ortaya çıktığında, bunun bir mini dizi olacağı düşünülüyordu. Çünkü dizinin ilk sezonu sadece altı bölümden oluşuyordu ki bu genelde mini dizilerde gördüğümüz bir durum. Ancak HBO Başkanı Casey Bloys'un bu hafta yaptığı açıklamalar, HBO'nun bunu uzun soluklu bir proje olarak gördüğünü söylüyor. Hatta daha şimdiden 2. sezon için çalışmalara başlanmış bile.

    Dune: Prophecy'nin 2. Sezonu İçin Hazırlıklara Başlandı

    Bu hafta bir konferansta konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, Dune: Prophecay'nin başındaki isim olan Allison Schapker'ı şimdiden 2. sezon için görevlendirdiğini açıkladı: "Allison şu anda yazarlarla birlikte ofiste, olası bir 2. sezonun yol haritasını çiziyor."

    Tabii bu, dizinin 2. sezon onayı aldığı anlamına gelmiyor. HBO muhtemelen yeni sezona onay vermeden önce ilk sezonun nasıl karşılık bulacağını görmek isteyecektir. Diğer yandan Schapker ve ekibinin de HBO'yu ikna eden bir hikâye ortaya koyması gerekiyor. Ama Bloys'un bu açıklaması, HBO'nun diziyi devam ettirme niyetinde olduğunu gösteriyor. Dizinin kaç sezon süreceği sorulduğunda ise Bloys, bunu genelde dizinin yaratıcılarına bıraktığını, onların anlatmak istedikleri hikâyeye göre bir planlama yapmaları gerektiğini belirtti.

    Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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