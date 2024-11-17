Dune: Prophecy tek bir sezondan ibaret olmayabilir

Tam Boyutta Gör Bu yılın en merakla beklenen dizilerinden olan Dune: Prophecy, bugün HBO ve Max'te izleyici ile buluşacak. Adından da anlaşılacağı üzere Frank Herbert'ın Dune evreninde geçen dizi, Amerika'daki yayınından kısa süre sonra BluTV'ye de gelecek.

Dune dizisi henüz başlamamış olsa da daha şimdiden 2. sezon hakkında konuşulmaya başlandı. Bu proje ilk ortaya çıktığında, bunun bir mini dizi olacağı düşünülüyordu. Çünkü dizinin ilk sezonu sadece altı bölümden oluşuyordu ki bu genelde mini dizilerde gördüğümüz bir durum. Ancak HBO Başkanı Casey Bloys'un bu hafta yaptığı açıklamalar, HBO'nun bunu uzun soluklu bir proje olarak gördüğünü söylüyor. Hatta daha şimdiden 2. sezon için çalışmalara başlanmış bile.

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Dune: Prophecy'nin 2. Sezonu İçin Hazırlıklara Başlandı

Bu hafta bir konferansta konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, Dune: Prophecay'nin başındaki isim olan Allison Schapker'ı şimdiden 2. sezon için görevlendirdiğini açıkladı: "Allison şu anda yazarlarla birlikte ofiste, olası bir 2. sezonun yol haritasını çiziyor."

Tabii bu, dizinin 2. sezon onayı aldığı anlamına gelmiyor. HBO muhtemelen yeni sezona onay vermeden önce ilk sezonun nasıl karşılık bulacağını görmek isteyecektir. Diğer yandan Schapker ve ekibinin de HBO'yu ikna eden bir hikâye ortaya koyması gerekiyor. Ama Bloys'un bu açıklaması, HBO'nun diziyi devam ettirme niyetinde olduğunu gösteriyor. Dizinin kaç sezon süreceği sorulduğunda ise Bloys, bunu genelde dizinin yaratıcılarına bıraktığını, onların anlatmak istedikleri hikâyeye göre bir planlama yapmaları gerektiğini belirtti.

Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Diziden şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Dune filmleri kadar Game of Thrones'tan da izler taşıyan bir yapımın bizleri beklediğini gösteriyor.

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