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    Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak

    2017 yılında yayınlanan ancak yeniden düzenlenerek 2021 yılında yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League filminin +18 içeriklere sahip olması bekleniyor.
    3 gün
    13,7b
    1
    21
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak
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    Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

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    Bu filmde orijinal filmde göremediğimiz sahnelerin dışında aslında genel olarak Zack Snyder'ın yapmak istediği ve kafasındaki filmi izleyeceğiz. Zack Snyder da filmin yapımına ilk başladığı yıllarda, filmin karanlık bir film olacağını söylemişti. Ancak yönetmen değişikliğinden sonra çıkan film eğlenceli olmaya zorlanmış ama onu da başaramamış bir filmdi. 

    Zack Snyder'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise izleyicileri biraz daha heyecanlandırdı. Zack Snyder, filmin bu sefer +18 olacağını düşünüyor. Elbette bu karar derecelendirme kurumuna kalmış bir durum ancak yönetmen bile bunu düşünüyorsa büyük ihtimalle film +18 olacaktır. Kendisi Steppenwolf'un, insanları açık bir şekilde ikiye böldüğünün gözüktüğünü söyledi.

    Zack Snyder's Justice League'in 2021 Mart ayında HBO Max'te birer satlik 4 bölüm şeklinde yayınlanması bekleniyor.



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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen alprkrkmz
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    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk filmin basarisizligi buyuk oranda steppenwolf'dan kaynaklaniyordu. bu tip filmlerin kritik noktasi kotu karakterin performansindadir. kotu ne kadar guclu ve karizmatik hava yaratirsa film o kadar basarili olur. marvel bunun bilincinde olarak thanos karakterini seneler oncesinden ufak sahnelerde cikarip insanlari bu karaktere isitti, herseyin arkasinda olan yenilmez bir kotu karakteri ortaya cikardi ve buyuk oranda basarili olduda. ote yandan jl in steppenwolfuna bakiyorsun bir anda ortaya palyaco gibi cikiyor, kendine insanlari isitmadan, hic bir arka hikaye karakter derinligi sunmadan sadece cirkin bir canavar olarak ortaya cikiyor. ote yandan thanosa baktiginda hedefine amaclarina kendini adamis, bu ugurda fedakarlik yapan seyircinin empati kurabildigi derin bir karakter var.
    ilk filmin basarisizligi buyuk oranda steppenwolf'dan kaynaklaniyordu. bu tip filmlerin kritik noktasi kotu karakterin performansindadir. kotu ne kadar guclu ve...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fragmanlar umut veriyor ama sonuçta bu Zack Snyder, beklentiyi yüksek tutmamak lazım.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    DC arkandayız marvel çok saçma güzel bir mücadele bile yok hepsi insanlardan oluşuyor çok güçsüz. DC de Süperman hepsini tek alır 12 EVRENİN sahibi Süperman görelim seni bu filmde.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben ki DC filmlerinin ve Batman'ın hastasıyım ama flash karakteri ve cyborg çok yetersiz karakterlerdi JL yi 2 defa izlendim ama hiç tat alamadım umarım yeni film daha iyi olur ve bende arkadaşla hemfikirim önce karakterlerin hepsini tanıtan filmleri çekmeleri gerekirdi yani hiç etkilenmedim bu filmden??
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    WeAllHaveSecrets (Aykut Özenbaş) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Niye bir şey için bu kadar savunma yapıyorsunuz ki ? Beş para etmez Zack'i savunmadan duramıyorsunuz sanki adam akrabanızmış gibi.

    Konunun da sevmemekle bir alakası yok. Ben sadece bir filmin kaliteli ve güzel olmasını isterim hangi film olursa olsun. Hele ki hayranı olduğum Batman gibi bir karakterin içinde olduğu filmi. Ben normal bir film bazında filmi ne ciddi yapar ve nasıl derinlik olabilir hakkında yorumumu dile getiriyorum. Kimi kanlı veya şiddetli olduğunda filmi ciddi bulur kimi başka bir şekilde. Arkadaşta o şekil ciddi bulduğunu dile getirdi. Bende hangi film olursa olsun bir filmi ciddi yapan özelliklerin kan ve şiddet ile alakası olmadığını söyledim kendimce. Herkes DC filmlerinden Marvel'e göre daha ciddi bir yapıda film bekliyor, bende öyle. Ama bunu beklerken de doğru şekilde beklememiz lazım. Hadi Batman'i koyalım şöyle karanlık olsun, Steppenwolf gelsin insanları öldürsün, Darkseid gelsin şöyle katliam yapsın böyle basite kaçmamalı kanaatindeyim ben sadece. Elde bu kadar nimet varken en iyi şekilde değerlendirilmeli ama siz bunu yanlış yerlere sürüklüyorsunuz. Kıymetinizi bilmeme de ihtiyacım yok sağolun.
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    Dextır. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ş Ü K Ü R


    Marvel evreninde nefret ettiğim yöndü bu, milyonlarca insan ölüyor ama film ergenlere hitap etsin diye 1 tane kan çıkmıyor! Bende filme bağlanamıyorum, etkilenemiyorum sahneden.


    O yüzden nolanlı dark knight serilerinde çok vahşet olmasa dahi , o karanlık temada ciddi manada o atmosferi ve karanlık temayı hissedebiliyorsunuz, ergen filmi gelmiyor size. İnşallah batman o yıllara döner. Vallahi senciyiz DC!
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    WeAllHaveSecrets (Aykut Özenbaş) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dextır.
    Bir filmin ciddi bir ortam yaratması için kontrastı arttırıp ortalığı kan götürmesini beklemek kadar anlamsız bir şey yok. Nolan'ın filmlerinden söz ettiniz, en iyileriydi. Filmde R Rated bir durum mu söz konusuydu ? Adam anlattığı hikayeyle, karakterin derinlikleriyle, duygularıyla tonla detayla ortaya koydu filmi. Kanla, filmi karanlıklaştırarak değil. Bunun gibi çok örnek mevcut. Logan filmi mesela. R-rated olmadığını düşünün öyle çıksaydı filmin atmosferi veya ciddiyeti mahvolmuş mu olacaktı ? Wolverine dediğin r-rated olur adam herkesin bir tarafını kopartıyor evet ama demek istediğim olmasa da o film mükemmeldi yine, bu sadece bir örnek. Yukarıda da belirttim burda da yazmış oldum. Bu JL istediği kadar kontrastı arttırıp insanları parçalayarak çıksın yine de bir adım öte gidemez, orjinalinden mutlaka güzel olacaktır ama dediğim gibi.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şidet mi pornografi mi +18 olma sebebi
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    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk filmin basarisizligi buyuk oranda steppenwolf'dan kaynaklaniyordu. bu tip filmlerin kritik noktasi kotu karakterin performansindadir. kotu ne kadar guclu ve karizmatik hava yaratirsa film o kadar basarili olur. marvel bunun bilincinde olarak thanos karakterini seneler oncesinden ufak sahnelerde cikarip insanlari bu karaktere isitti, herseyin arkasinda olan yenilmez bir kotu karakteri ortaya cikardi ve buyuk oranda basarili olduda. ote yandan jl in steppenwolfuna bakiyorsun bir anda ortaya palyaco gibi cikiyor, kendine insanlari isitmadan, hic bir arka hikaye karakter derinligi sunmadan sadece cirkin bir canavar olarak ortaya cikiyor. ote yandan thanosa baktiginda hedefine amaclarina kendini adamis, bu ugurda fedakarlik yapan seyircinin empati kurabildigi derin bir karakter var.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    WeAllHaveSecrets (Aykut Özenbaş) 2 gün ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Söylediklerinize katılıyorum. Sadece bu filmde de değil. Man Of Steel ile BvS'de öyle. Filmin renk paletini karanlık yaparak, insanları ikiye bölerek karanlık film olmaz. Senaryolar kötü, karakter gelişimi desen yok, anlatmaya çalıştıkları hikayade de başarısızlar bir derinlik yok. Bu iki filmle zamanında ağır eleştirilere maruz kalmış bu yönetmen şimdi yere göğe sığdırılamıyor. Joss DC'yi batırdı diyolar ya Zack'i sütten çıkmış ak kaşık yaptılar :D Adam sanki mükkemmel işler ortaya koydu önceki filmlerde :D
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi )
    BvS pek iyi bir film degildi millet bu yüzden Snyder'a sövüyordu. Simdi niye herkes heyecanla JL bekliyor
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    WeAllHaveSecrets (Aykut Özenbaş) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Ya bende bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Güzelim potansiyelin içine edildi. Aceleye gelmiş gibiydi. Çok iyi anlar da vardı filmde ama ne yazık ki bekleneni veremedi. Adama herkes sövdü birkaç yer dışında iyi eleştiren kimse bile yoktu. Şimdi herkes olağanüstü bir şey çıkacakmış havasında.
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Batman v Superman'i sevmeyen olduğu kadar seven bir kitle de var. Justice League'i bekleyen kitle zaten Man of Steel ve Batman v Superman'i seven kitle.
    Sizi tenzih ederek söylüyorum eğer ki bu filmleri beğenmediyseniz boş yere 4 saatinizi bu filme harcamayın, bu filmde o ayarda olacak çünkü.
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    231407 (Barış Özdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi olur daha gerçekçi olur
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    adamların derdine bak +18 olabilirmiş. stepphanwolf insanı ikiye bölüyormuş. herkes bunun endişe içerisinde zaten...
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    13698 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Zack Snyder's Justice League, g-broker ve
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