Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak

Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.İlginizi Çekebilir Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor
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Bu filmde orijinal filmde göremediğimiz sahnelerin dışında aslında genel olarak Zack Snyder'ın yapmak istediği ve kafasındaki filmi izleyeceğiz. Zack Snyder da filmin yapımına ilk başladığı yıllarda, filmin karanlık bir film olacağını söylemişti. Ancak yönetmen değişikliğinden sonra çıkan film eğlenceli olmaya zorlanmış ama onu da başaramamış bir filmdi.
Zack Snyder'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise izleyicileri biraz daha heyecanlandırdı. Zack Snyder, filmin bu sefer +18 olacağını düşünüyor. Elbette bu karar derecelendirme kurumuna kalmış bir durum ancak yönetmen bile bunu düşünüyorsa büyük ihtimalle film +18 olacaktır. Kendisi Steppenwolf'un, insanları açık bir şekilde ikiye böldüğünün gözüktüğünü söyledi.
Zack Snyder's Justice League'in 2021 Mart ayında HBO Max'te birer satlik 4 bölüm şeklinde yayınlanması bekleniyor.
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Konunun da sevmemekle bir alakası yok. Ben sadece bir filmin kaliteli ve güzel olmasını isterim hangi film olursa olsun. Hele ki hayranı olduğum Batman gibi bir karakterin içinde olduğu filmi. Ben normal bir film bazında filmi ne ciddi yapar ve nasıl derinlik olabilir hakkında yorumumu dile getiriyorum. Kimi kanlı veya şiddetli olduğunda filmi ciddi bulur kimi başka bir şekilde. Arkadaşta o şekil ciddi bulduğunu dile getirdi. Bende hangi film olursa olsun bir filmi ciddi yapan özelliklerin kan ve şiddet ile alakası olmadığını söyledim kendimce. Herkes DC filmlerinden Marvel'e göre daha ciddi bir yapıda film bekliyor, bende öyle. Ama bunu beklerken de doğru şekilde beklememiz lazım. Hadi Batman'i koyalım şöyle karanlık olsun, Steppenwolf gelsin insanları öldürsün, Darkseid gelsin şöyle katliam yapsın böyle basite kaçmamalı kanaatindeyim ben sadece. Elde bu kadar nimet varken en iyi şekilde değerlendirilmeli ama siz bunu yanlış yerlere sürüklüyorsunuz. Kıymetinizi bilmeme de ihtiyacım yok sağolun.
Marvel evreninde nefret ettiğim yöndü bu, milyonlarca insan ölüyor ama film ergenlere hitap etsin diye 1 tane kan çıkmıyor! Bende filme bağlanamıyorum, etkilenemiyorum sahneden.
O yüzden nolanlı dark knight serilerinde çok vahşet olmasa dahi , o karanlık temada ciddi manada o atmosferi ve karanlık temayı hissedebiliyorsunuz, ergen filmi gelmiyor size. İnşallah batman o yıllara döner. Vallahi senciyiz DC!
Sizi tenzih ederek söylüyorum eğer ki bu filmleri beğenmediyseniz boş yere 4 saatinizi bu filme harcamayın, bu filmde o ayarda olacak çünkü.
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