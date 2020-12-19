Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak

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Bildiğiniz üzere 2017 yılında Justice League isimli DC'nin aynı isimli ekibinden ve çizgi roman serisinden uyarlanan bir film yayınlandı. Film ne yazık ki yönetmen değişikliğinden dolayı beklenileni veremedi. Yıllar sonra filmin asıl yönetmeni kendi versiyonunu yayınlayacağını duyurdu.

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Bu filmde orijinal filmde göremediğimiz sahnelerin dışında aslında genel olarak Zack Snyder'ın yapmak istediği ve kafasındaki filmi izleyeceğiz. Zack Snyder da filmin yapımına ilk başladığı yıllarda, filmin karanlık bir film olacağını söylemişti. Ancak yönetmen değişikliğinden sonra çıkan film eğlenceli olmaya zorlanmış ama onu da başaramamış bir filmdi.

Zack Snyder'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ise izleyicileri biraz daha heyecanlandırdı. Zack Snyder, filmin bu sefer +18 olacağını düşünüyor. Elbette bu karar derecelendirme kurumuna kalmış bir durum ancak yönetmen bile bunu düşünüyorsa büyük ihtimalle film +18 olacaktır. Kendisi Steppenwolf'un, insanları açık bir şekilde ikiye böldüğünün gözüktüğünü söyledi.

Zack Snyder's Justice League'in 2021 Mart ayında HBO Max'te birer satlik 4 bölüm şeklinde yayınlanması bekleniyor.

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