Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor

HBO Max'ın merakla beklenen dizilerinden olan House of Dragon'un yayın tarihi belli oldu. Bugün yayınlanan HBO Max 2021 fragmanında açıklanan bilgiye göre dizi beklendiği gibi 2022'de ekranlara gelecek. 2022'nin hangi ayında başlayacağı ise henüz belli değil.

Game of Thrones'un yaklaşık 300 yıl öncesini anlatan House of the Dragon dizisi, George R. R. Martin 2018 yılında yayınladığı Fire & Blood kitabını temel alıyor. Dizide Targaryen Hanesi'nin hikayesini izleyeceğiz. Bol ejderhalı bölümler bizleri bekliyor olacak.

House of the Dragon'un kadrosu de şimdiden şekillenmeye başladı. Başrollerde Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi isimler yer alacak.

House of the Dragon'un başında Colony dizisinden tanıdığımız Ryan Condal var. Buz ve Ateşin Şarkısı evreninin yaratıcısı George R.R. Martin ise dizide yapımcılık görevini üstlenecek. Ayrıca Game of Thrones'un Hardhome, Battle of the Basterds ve The Long Night gibi bölümlerini yöneten Miguel Sapochnick'te yeni dizide senaryo ve yönetmenlik tarafında görev alan isimlerden olacak.

Streaming dünyasının liderlerinden birisi haline gelmek isteyen HBO Max; Game of Thrones gibi hali hazırda popüler olan büyük marklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. HBO Max içerik sorumlusu Casey Bloys, Game of Thrones evreninde geçen, House of the Dragon gibi başka dizilerin de gelebileceğini söylemişti.

HBO Max yakın zamanda Türkiye'ye gelecek gibi görünmüyor dolayısıyla House of the Dragon gibi yapımları izlemek için ülkemizde yasal olmayan yollara başvurmak zorunda kalınabilir.

