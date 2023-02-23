Zayıflayan satışlara rağmen Nvidia para kazanmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, kısa süre önce dördüncü çeyrek ve tam yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı. Firma pandemi döneminde gelirlerini maksimize etmiş olsa da artık içinde bulunduğumuz durum o kadar da toz pembe değil. Fakat yeşil takım gelirlerinde hissedilir düşüş yaşamış olsa da para kazanmaya devam ediyor.

Firma, 29 Ocak 2023'te sona eren dördüncü çeyreğe ilişkin gelirin bir yıl öncesine göre yüzde 21 düşüş ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artışla 6,05 milyar dolar olduğunu bildirdi. Son çeyrekteki net gelir ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 108 artış göstererek 1.4 milyar dolar olsa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53’lük bir düşüşyaşanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Yılın tamamına baktığımızda ise toplam gelirin neredeyse hiç değişmediğini ve 26.97 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ancak net gelir yani net kar tarafında ise işler böyle değil. Artan maliyetlerden dolayı kârlılık yüzde 55 düşerek 4,36 milyar dolar oldu.

Nvidia için işler çok da kötü değil

Evet, Nvidia kârlılık tarafında ciddi düşüş yaşamış olsa da gelir noktasında pek darbe almadı. Öte yandan şirkete en çok para kaybettiren yer ise ekran kartlarında, özellikle oyun tarafında (yüzde 46) oldu. Diğer üreticiler gibi Nvidia’da talebi artırmak için fiyat düşürmek yerine daha az ekran kartı sevkiyatı yapıyor. AMD için söylediğimiz “bilerek yüksek fiyattan satıyor” cümlemiz Nvidia için de geçerli.

Ekran kartı fiyatlarında inanılmaz artış 1 gün önce eklendi

Nvidia için işler kötü değil zira firmanın tek kazancı tüketici ekran kartları değil. Örneğin, son çeyrekte oyun tarafından Nvidia 3.4 milyar dolar kazanırken veri merkezi kısmından ise 3.2 milyar dolar kazandı. Oyun tarafı ciddi düşüş yaşarken veri merkezi yıllık olarak yüzde 11 yükseliş gösterdi. Henüz birkaç yüz milyon dolar kazandırsa da otomotiv kısmı da yıllık bazda gelirlerini yüzde 135 artırmış durumda. Nvidia’nın son raporlarından da gördüğümüz şekilde firma yapay zeka ve yazılım konusu artık merkeze almış durumda diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Zayıflayan satışlara rağmen Nvidia para basmaya devam ediyor