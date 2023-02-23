Zayıflayan satışlara rağmen Nvidia para kazanmaya devam ediyor

Firma, 29 Ocak 2023'te sona eren dördüncü çeyreğe ilişkin gelirin bir yıl öncesine göre yüzde 21 düşüş ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artışla 6,05 milyar dolar olduğunu bildirdi. Son çeyrekteki net gelir ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 108 artış göstererek 1.4 milyar dolar olsa da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53’lük bir düşüşyaşanmış durumda.
Nvidia için işler çok da kötü değil
Nvidia için işler kötü değil zira firmanın tek kazancı tüketici ekran kartları değil. Örneğin, son çeyrekte oyun tarafından Nvidia 3.4 milyar dolar kazanırken veri merkezi kısmından ise 3.2 milyar dolar kazandı. Oyun tarafı ciddi düşüş yaşarken veri merkezi yıllık olarak yüzde 11 yükseliş gösterdi. Henüz birkaç yüz milyon dolar kazandırsa da otomotiv kısmı da yıllık bazda gelirlerini yüzde 135 artırmış durumda. Nvidia’nın son raporlarından da gördüğümüz şekilde firma yapay zeka ve yazılım konusu artık merkeze almış durumda diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.