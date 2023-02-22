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    Ekran kartı fiyatları 3 yılda ikiye katlandı

    Geçmiş yıllara göre performans konusunda büyük gelişmeler yaşayan ve adeta güç tüketim canavarına dönüşen ekran kartları maliyetleri de ikiye katlamış durumda.  
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    Ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Pandemi ve kripto para madenciliği ile birlikte stok krizi yaşayan ve inanılmaz fiyat artışlarına sahne olan ekran kartı pazarı, suların durulması sonrasında yavaş yavaş kendine geldi ve fiyatlar beklenen seviyelere çekildi. Ne var ki yine büyük bir fark oluştu.

    Ekran kartı fiyatlarında iki kat artış

    Mindfactory platformunun verilerine göre 3 yılda ortalama ekran kartı fiyatları 2 kat artış gösterdi. 2020 yılında AMD Radeon ekran kartlarının ortalama fiyatı 295 Avro iken platform 442 bin avroluk satış yapmıştı. Bu yıl ise AMD kartlarının ortalama fiyatı 600 avro ve platform da 1 milyon avroluk satış yapmış. 2020 yılında AMD’nin ilk nesil RDNA da premium ekran kartının olmaması bu farkta önemli bir role sahip.

    Nvidia kartlarının 2020 yılındaki ortalama fiyatı 426 avro iken toplam satış 855 bin avro olarak gerçekleşmiş. 2023 yılında ise ortalama fiyat 825 avro ve toplam satış da 1.84 milyon avro olarak seyrediyor.

    Elbette 3 yılda ekran kartlarının performansı inanılmaz arttı ancak maliyetler de önemli ölçüde artış gösterdi. Haliyle bu artışlar ortalama fiyatları oldukça yukarıya çekmiş durumda.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 48 dakika önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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