Ekran kartı fiyatları 3 yılda ikiye katlandı

Ekran kartı fiyatlarında iki kat artış
Mindfactory platformunun verilerine göre 3 yılda ortalama ekran kartı fiyatları 2 kat artış gösterdi. 2020 yılında AMD Radeon ekran kartlarının ortalama fiyatı 295 Avro iken platform 442 bin avroluk satış yapmıştı. Bu yıl ise AMD kartlarının ortalama fiyatı 600 avro ve platform da 1 milyon avroluk satış yapmış. 2020 yılında AMD’nin ilk nesil RDNA da premium ekran kartının olmaması bu farkta önemli bir role sahip.
Nvidia kartlarının 2020 yılındaki ortalama fiyatı 426 avro iken toplam satış 855 bin avro olarak gerçekleşmiş. 2023 yılında ise ortalama fiyat 825 avro ve toplam satış da 1.84 milyon avro olarak seyrediyor.
Elbette 3 yılda ekran kartlarının performansı inanılmaz arttı ancak maliyetler de önemli ölçüde artış gösterdi. Haliyle bu artışlar ortalama fiyatları oldukça yukarıya çekmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.