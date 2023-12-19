Tam Boyutta Gör MacBook Pro’lardaki Touch Bar'ın ömrünü ve kullanıcı tepkilerini göz önüne aldığımızda dokunmatik kontrollerin her zaman iyi bir fikir olmadığını gördük. Otomobiller söz konusu olduğunda olayın hassasiyet aslında biraz daha artıyor. Bazı otomobil markaları ve sürücüler, otomobillerde fiziksel düğmelerin kaybolmasından rahatsız. Hatta Volkswagen’in ID. 2all konseptinde görülebileceği üzere fiziksel düğmeler geri dönmeye hazırlanıyor diyebiliriz.

Fiziksel düğmeler geri dönüyor

Autocar tarafından Kopenhag'daki Volkswagen City Studio'da görüntülenen ID. 2all konsept elektrikli otomobil artık biraz güncellenmiş bir iç mekana sahip ve en dikkat çekici değişiklik merkezi dokunmatik ekranın altındaki fiziksel düğmelerin geri dönüşü. Markanın iç tasarımcısı Darius Watola'ya göre firmanın bu hamlesi aslında müşterilerden gelen geri bildirimlere dayanıyor ve gelecek Volkswagen araçlarda da bu durum benimsenecek.

Tam Boyutta Gör Autocar'ın haziran ayındaki Tiguan lansman röportajında Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerin Golf Mk8 ve ID.3'te dokunmatik kontrollere aşırı bağımlılık konusundaki eleştirileri kabul etmiş ve dokunmatik ağırlıklı yaklaşımın müşteri sadakati açısından "kesinlikle çok zarar verdiğini" söylemişti.

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ID. 2all, Volkswagen'in güncellenmiş MEB Entry platformuna dayanıyor ve yedi saniyenin altında 100 km/s hıza çıkabilen 223HP'lik bir motora sahip. Menzile gelince, bu araç görünüşe göre tek bir şarjla 450 kilometre kadar yol kat edebiliyor. 2025'te Avrupa'da üretim modeli olarak piyasaya çıktığında bu konsept elektrikli aracın 25.000 euro’nun (yaklaşık 27.300 $) altında bir fiyata mal olması bekleniyor. Şirket ayrıca kısa süre önce ID. 2all'un kardeşi olarak tanımlanan ID. 2all SUV'un da tanıtımını yaptı, ancak bu model 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacak.

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Volkswagen: Sürücüler daha fazla fiziksel düğme istiyor