Volkswagen: Sürücüler daha fazla fiziksel düğme istiyor

Fiziksel düğmeler geri dönüyor
Autocar tarafından Kopenhag'daki Volkswagen City Studio'da görüntülenen ID. 2all konsept elektrikli otomobil artık biraz güncellenmiş bir iç mekana sahip ve en dikkat çekici değişiklik merkezi dokunmatik ekranın altındaki fiziksel düğmelerin geri dönüşü. Markanın iç tasarımcısı Darius Watola'ya göre firmanın bu hamlesi aslında müşterilerden gelen geri bildirimlere dayanıyor ve gelecek Volkswagen araçlarda da bu durum benimsenecek.
ID. 2all, Volkswagen'in güncellenmiş MEB Entry platformuna dayanıyor ve yedi saniyenin altında 100 km/s hıza çıkabilen 223HP'lik bir motora sahip. Menzile gelince, bu araç görünüşe göre tek bir şarjla 450 kilometre kadar yol kat edebiliyor. 2025'te Avrupa'da üretim modeli olarak piyasaya çıktığında bu konsept elektrikli aracın 25.000 euro’nun (yaklaşık 27.300 $) altında bir fiyata mal olması bekleniyor. Şirket ayrıca kısa süre önce ID. 2all'un kardeşi olarak tanımlanan ID. 2all SUV'un da tanıtımını yaptı, ancak bu model 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.