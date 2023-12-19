Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen: Sürücüler daha fazla fiziksel düğme istiyor

    Elektrikli ve akıllı otomobillerle birlikte araçlarda alışılmış fiziksel düğme ve kontroller de tarihe karışıyor. Volkswagen ise sürücülerin daha fazla fiziksel düğme istediğine dikkat çekiyor.
    Volkswagen: Sürücüler daha fazla fiziksel düğme istiyor Tam Boyutta Gör
    MacBook Pro’lardaki Touch Bar'ın ömrünü ve kullanıcı tepkilerini göz önüne aldığımızda dokunmatik kontrollerin her zaman iyi bir fikir olmadığını gördük. Otomobiller söz konusu olduğunda olayın hassasiyet aslında biraz daha artıyor. Bazı otomobil markaları ve sürücüler, otomobillerde fiziksel düğmelerin kaybolmasından rahatsız. Hatta Volkswagen’in ID. 2all konseptinde görülebileceği üzere fiziksel düğmeler geri dönmeye hazırlanıyor diyebiliriz.

    Fiziksel düğmeler geri dönüyor

    Autocar tarafından Kopenhag'daki Volkswagen City Studio'da görüntülenen ID. 2all konsept elektrikli otomobil artık biraz güncellenmiş bir iç mekana sahip ve en dikkat çekici değişiklik merkezi dokunmatik ekranın altındaki fiziksel düğmelerin geri dönüşü. Markanın iç tasarımcısı Darius Watola'ya göre firmanın bu hamlesi aslında müşterilerden gelen geri bildirimlere dayanıyor ve gelecek Volkswagen araçlarda da bu durum benimsenecek.

    Volkswagen: Sürücüler daha fazla fiziksel düğme istiyor Tam Boyutta Gör
    Autocar'ın haziran ayındaki Tiguan lansman röportajında Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, müşterilerin Golf Mk8 ve ID.3'te dokunmatik kontrollere aşırı bağımlılık konusundaki eleştirileri kabul etmiş ve dokunmatik ağırlıklı yaklaşımın müşteri sadakati açısından "kesinlikle çok zarar verdiğini" söylemişti.

    ID. 2all, Volkswagen'in güncellenmiş MEB Entry platformuna dayanıyor ve yedi saniyenin altında 100 km/s hıza çıkabilen 223HP'lik bir motora sahip. Menzile gelince, bu araç görünüşe göre tek bir şarjla 450 kilometre kadar yol kat edebiliyor. 2025'te Avrupa'da üretim modeli olarak piyasaya çıktığında bu konsept elektrikli aracın 25.000 euro’nun (yaklaşık 27.300 $) altında bir fiyata mal olması bekleniyor. Şirket ayrıca kısa süre önce ID. 2all'un kardeşi olarak tanımlanan ID. 2all SUV'un da tanıtımını yaptı, ancak bu model 2026 yılına kadar piyasaya çıkmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sarma sigara için en iyi tütün 0537 hangi hat takip isteğini bekleten kız to be filled by o.e.m 16 yaşında sakal nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO X5 5G
    POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.4.4
    Monster Abra A5 V17.4.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız