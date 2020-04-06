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    Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor

    AMD’nin başarılı ilk 3 neslinin ardından gözler Zen 3 mimarili 4. nesil işlemcilerin üzerinde.
    2 gün
    3b
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    48
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor
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    İşlemci pazarında özlenen tabloyu yeniden oluşturan AMD’nin rekabet ivmesini daha da arttırdığı Zen 2 mimarili işlemci ailesinin ardından donanım dünyasının ilgisi AM4 sokete gelecek son nesil işlemcilerde.

    %15'e kadar IPC artışı

    AdoredTV’nin kaynaklarına göre kırmızı ekip son nesilde tek çekirdek performansına kaydadeğer yatırım yapacak. %10-15 arasında IPC artışıyla gelecek 7nm+ yongalar ayrıca önbellek konusunda da CCX’ler arasında paylaşımlı 32 MB veya üzeri önbellekle gelecek.

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    32 MB paylaşımlı L3 önbellek

    Bu durum, hali hazırdaki 16 MBx2 tasarımına göre teorik açıdan daha büyük önbellek dolayısıyla gecikmeye neden olabilir. Buna karşın iddialara göre gecikmede artış oldukça düşük bir düzeyde olacak. Çekirdekler arası veri aktarımının hızlanması sayesinde artan gecikmenin tolere edilecek olması, gecikmenin az artmasının arkasındaki neden olabilir.

    Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor
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    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları"

    Son olarak DDR5 belleklerle ve yeni bir soketle gelecek Zen 4 mimarili  işlemcilerde L2 seviyesinde çekirdek başına 1 MB önbellek konumlandırabilir. Intel’in Comet Lake’te benzer bir geliştirmeye gidecek olması kırmızı ekibin hamlesi açıklar nitelikte.

    Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor
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    AMD işlemcilerde AVX512 komutseti

     Dahası 5 nm bantlarından çıkacak yongaların AVX512 komutsetini desteklemesi bekleniyor. Bu AMD’yi yıllardır geriye çeken başlıklardan birisiydi. Özellikle de tek çekirdek performansında iddia edildiği gibi iyileşme yaşanırsa Intel’in eli iyice zayıflayacaktır.



    https://www.overclock3d.net/news/software/zen_3_reportedly_contains_a_hefty_single-threaded_ipc_boost_and_higher_clock_speeds/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Technical.assistance (Technical Assistance) 2 gün en beğenilen
    Vur dedik öldürdün lisa reis
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    Musty3535123 2 gün
    4790k işlemcim ile 5 senedir çok mutluydum taki oyunlarda darboğaz yapana kadar. yeni işlemcim kesinlikle amd olacak.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    Intelin 10 yıllık teknolojisi bu mu
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    Bezdumda 1 gün
    Zen3 oyun performansında 8700Kyı yakalabilir mi hocam?
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    BoşnakAğa 1 gün Bezdumda
    Muhtemelen yakalar hocam, yada o civarda gezer diye umuyorum


    Şu ara yaptığımız her tahmin havada aslında


    L3 ve CCX tekilleştirmesi gayet yararlı olacak. Zaten bu konuşulan 10-15% IPC gelişimin önemli bir bölümü çekirdek- diğer çekirdek-L3 arası erişim değerlerinin düşmesi yüzünden kendiliğinden gelecek


    Geri kalan kısmı diğer mimari dokunuşlar


    Muhtemelen iyi oyun işlemcileri olacak Zen 3 ler ama beni korkutan olay IF yüzünden ana bellek erişimlerinin hala görece zayıf kalması ve çekirdek içi erişim değerlerin hala ringbusa kısayla yüksek olması ihtimali


    Ringbus bu işlerin adeta doruk noktası beğenilsin beğenilmesin


    Bunlar yüzünden oyunda geri kalıyor Zen 2. Yoksa saf IPC yani render IPC'si değeri intel'den iyi şu anda. Oyun içi IPC değerleri yukarıdaki olay yüzünden görünürde düşük kalıyor


    8700K nin 4.3'te dahi mesela BF5 oyununda 3900-3700-3600'ün baya önüne geçmesinin nedeni bu


    Gecikmeleri çok iyi kontrol altına alabildilerse iyi olur. Yoksa 10-15% (render)IPC artışı bazı oyunlarda yine hayal kırıklığı yaratabilir diye tahmin ediyorum


    IPC artışı beklemiyorum ama büyük sürpriz yapıp +18% lere falan vuracak olursa daha farklı şeyler konuşuyor oluruz
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    DH Misafiri 1 gün
    2k çözünürlükte ram fazla fps farketmiyor diyorsunuzda olayıb aslı zaten 1080p de ki fark 2k da tabi az farkeder ekran kartı sınırlayıcı.<br /><br />3200cl14 ile 3800cl14 arasındaki fark %20 lere yakın olabilir.<br /> <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=a1gqSMaHihQ&t=338s"class="lnk" title="https://www.youtube.com/watch?v=a1gqSMaHihQ&t=338s">youtube.com/...</a>
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    DH Misafiri 1 gün
    AMD zennube mimarisi
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    Güney Mestan ( MestanX) 2 gün
    Amd tek çekirdek performansını yaparsa süper olur ama pek umudum yok
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    badmobil (emre ) 2 gün
    Bellek gecikmeleri ne olacak acaba. Yine yüksek değerler ile gelmez umarım. İntel bu konuyu daha iyi çalışıyor. Oyunlarda bellek gecikmesinin payı oluyor. Sürekli amd ile ram uyumsuzluğu ram ayarı yapmak. Bilmeyen birisi için kafa karıştırıyor.
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    Intelden geleceğin 10 yıllık teknolojisi
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    .V. 2 gün
    Şu bellek gecikme işi ne olacak? Bir de benim merak ettiğim I/O birim 6-8 işlemcilerde neden monolitik değil, bu yapı yaradan çok zarar getirmiyor mu?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Intelde geleceğin 10 yıllık teknolojisi haz.... Çaattt...
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün
    vaay bahsini geçmiştik geçenlerde intel vermiyor amd sürünüyor şurası yakışıklı 256 bit diye.hangi dağda kurt öldü acaba?amd bunu aldıysa kesin bir şeyler vermiştir.komplo teorisi gibi geliyor size ama skylake'nin işi bitti mi bitti kaç nesil gitti.şimdi sunny cove ve amd x64 işi ne olacak diyorduk demek ki artık geliyor sunny cove.bi 5 nesil de onunla giderler ama adamlar kesinlikle şu core'yi bırakalım da güncel bir şeyler yapalım demiyorlar o kadar para imkana rağmen çünkü deli değiller amd gibi.amd her teknolojiye atlıyordu garibim ve yalnız kalıyordu ama artık ryzen diye gidecekler süpriz olmayacak kullanıcıya güven verecek.intel amd'nin çılgınlığından, amd de intel'in kurumsallığından alıyor işte körle yatan şaşı kalkıyor.


    geçen bir haberde vay 7nm diyor + yok diye EUV olmayacak diyordu editör ne oldu alın size artı dedik normal 7nm gelmeyecek diye.


    %15 artmayacak transistör %20 artacak 23 küsür milyar olacak ama transistör artış oranı kadar IPC artmaz.ram kontrolcü işini çözdülerse bile sırf oradan gelir.ben yine ryzen+'den ryzen2'ye geçişteki %25 civarı bir şeyler bekliyorum.
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    northwood (_ _) 2 gün Wilson Fisk
    7 nm'nin vasfı halen sabit hocam
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün Wilson Fisk
    AMD ekran kartı teknolojisi verdi Intel'e. Intel XE.
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