Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor

İşlemci pazarında özlenen tabloyu yeniden oluşturan AMD’nin rekabet ivmesini daha da arttırdığı Zen 2 mimarili işlemci ailesinin ardından donanım dünyasının ilgisi AM4 sokete gelecek son nesil işlemcilerde.
%15'e kadar IPC artışı
AdoredTV’nin kaynaklarına göre kırmızı ekip son nesilde tek çekirdek performansına kaydadeğer yatırım yapacak. %10-15 arasında IPC artışıyla gelecek 7nm+ yongalar ayrıca önbellek konusunda da CCX’ler arasında paylaşımlı 32 MB veya üzeri önbellekle gelecek.İlginizi Çekebilir Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
32 MB paylaşımlı L3 önbellek
Bu durum, hali hazırdaki 16 MBx2 tasarımına göre teorik açıdan daha büyük önbellek dolayısıyla gecikmeye neden olabilir. Buna karşın iddialara göre gecikmede artış oldukça düşük bir düzeyde olacak. Çekirdekler arası veri aktarımının hızlanması sayesinde artan gecikmenin tolere edilecek olması, gecikmenin az artmasının arkasındaki neden olabilir.
Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları"
Son olarak DDR5 belleklerle ve yeni bir soketle gelecek Zen 4 mimarili işlemcilerde L2 seviyesinde çekirdek başına 1 MB önbellek konumlandırabilir. Intel’in Comet Lake’te benzer bir geliştirmeye gidecek olması kırmızı ekibin hamlesi açıklar nitelikte.
AMD işlemcilerde AVX512 komutseti
Dahası 5 nm bantlarından çıkacak yongaların AVX512 komutsetini desteklemesi bekleniyor. Bu AMD’yi yıllardır geriye çeken başlıklardan birisiydi. Özellikle de tek çekirdek performansında iddia edildiği gibi iyileşme yaşanırsa Intel’in eli iyice zayıflayacaktır.
https://www.overclock3d.net/news/software/zen_3_reportedly_contains_a_hefty_single-threaded_ipc_boost_and_higher_clock_speeds/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şu ara yaptığımız her tahmin havada aslında
L3 ve CCX tekilleştirmesi gayet yararlı olacak. Zaten bu konuşulan 10-15% IPC gelişimin önemli bir bölümü çekirdek- diğer çekirdek-L3 arası erişim değerlerinin düşmesi yüzünden kendiliğinden gelecek
Geri kalan kısmı diğer mimari dokunuşlar
Muhtemelen iyi oyun işlemcileri olacak Zen 3 ler ama beni korkutan olay IF yüzünden ana bellek erişimlerinin hala görece zayıf kalması ve çekirdek içi erişim değerlerin hala ringbusa kısayla yüksek olması ihtimali
Ringbus bu işlerin adeta doruk noktası beğenilsin beğenilmesin
Bunlar yüzünden oyunda geri kalıyor Zen 2. Yoksa saf IPC yani render IPC'si değeri intel'den iyi şu anda. Oyun içi IPC değerleri yukarıdaki olay yüzünden görünürde düşük kalıyor
8700K nin 4.3'te dahi mesela BF5 oyununda 3900-3700-3600'ün baya önüne geçmesinin nedeni bu
Gecikmeleri çok iyi kontrol altına alabildilerse iyi olur. Yoksa 10-15% (render)IPC artışı bazı oyunlarda yine hayal kırıklığı yaratabilir diye tahmin ediyorum
IPC artışı beklemiyorum ama büyük sürpriz yapıp +18% lere falan vuracak olursa daha farklı şeyler konuşuyor oluruz
geçen bir haberde vay 7nm diyor + yok diye EUV olmayacak diyordu editör ne oldu alın size artı dedik normal 7nm gelmeyecek diye.
%15 artmayacak transistör %20 artacak 23 küsür milyar olacak ama transistör artış oranı kadar IPC artmaz.ram kontrolcü işini çözdülerse bile sırf oradan gelir.ben yine ryzen+'den ryzen2'ye geçişteki %25 civarı bir şeyler bekliyorum.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2987 kez okundu.
14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amd zen 3, amd zen 4 ve