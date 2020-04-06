Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor

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İşlemci pazarında özlenen tabloyu yeniden oluşturan AMD’nin rekabet ivmesini daha da arttırdığı Zen 2 mimarili işlemci ailesinin ardından donanım dünyasının ilgisi AM4 sokete gelecek son nesil işlemcilerde.

%15'e kadar IPC artışı

AdoredTV’nin kaynaklarına göre kırmızı ekip son nesilde tek çekirdek performansına kaydadeğer yatırım yapacak. %10-15 arasında IPC artışıyla gelecek 7nm+ yongalar ayrıca önbellek konusunda da CCX’ler arasında paylaşımlı 32 MB veya üzeri önbellekle gelecek.

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32 MB paylaşımlı L3 önbellek

Bu durum, hali hazırdaki 16 MBx2 tasarımına göre teorik açıdan daha büyük önbellek dolayısıyla gecikmeye neden olabilir. Buna karşın iddialara göre gecikmede artış oldukça düşük bir düzeyde olacak. Çekirdekler arası veri aktarımının hızlanması sayesinde artan gecikmenin tolere edilecek olması, gecikmenin az artmasının arkasındaki neden olabilir.

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Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları"

Son olarak DDR5 belleklerle ve yeni bir soketle gelecek Zen 4 mimarili işlemcilerde L2 seviyesinde çekirdek başına 1 MB önbellek konumlandırabilir. Intel’in Comet Lake’te benzer bir geliştirmeye gidecek olması kırmızı ekibin hamlesi açıklar nitelikte.

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AMD işlemcilerde AVX512 komutseti

Dahası 5 nm bantlarından çıkacak yongaların AVX512 komutsetini desteklemesi bekleniyor. Bu AMD’yi yıllardır geriye çeken başlıklardan birisiydi. Özellikle de tek çekirdek performansında iddia edildiği gibi iyileşme yaşanırsa Intel’in eli iyice zayıflayacaktır.

https://www.overclock3d.net/news/software/zen_3_reportedly_contains_a_hefty_single-threaded_ipc_boost_and_higher_clock_speeds/1

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