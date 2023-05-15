Zimbambve, IMF uyarısına kulak asmadı

IMF, Afrika ülkesinin bu plan yerine döviz piyasasını serbestleştirmesi gerektiği tavsiye etmişti. IMF yetkilisi, makroekonomi ve finansal istikrar için dikkatli değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetmişti.
Bunun yanında satışların 12 Mayıs’a kadar sürmesi bekleniyor. Token’ların bireysele satışı minimum 10 dolardan, kurumsala satışı ise ise 5 bin dolar üzerinden yapıldı. Token’ların asgari hak ediş süresinin 180 gün olacağı aktarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.