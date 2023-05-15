Zimbambve, IMF uyarısına kulak asmadı

Zimbabve Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) uyarısına rağmen yaklaşık 39 milyon dolar değerinde altın destekli dijital token satışı yaptı. IMF, Zimbabve'yi altın destekli para birimi projesini durdurması için sert şekilde uyarmıştı.

IMF, Afrika ülkesinin bu plan yerine döviz piyasasını serbestleştirmesi gerektiği tavsiye etmişti. IMF yetkilisi, makroekonomi ve finansal istikrar için dikkatli değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetmişti.

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Bunun yanında satışların 12 Mayıs’a kadar sürmesi bekleniyor. Token’ların bireysele satışı minimum 10 dolardan, kurumsala satışı ise ise 5 bin dolar üzerinden yapıldı. Token’ların asgari hak ediş süresinin 180 gün olacağı aktarıldı.

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