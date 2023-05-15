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    Anlık Bildirim

    Zimbambve, IMF uyarısına kulak asmadı

    Zimbambve Merkez Bankası, IMF’nin uyarısına rağmen dijital token satışı yaptı. Bu durum global anlamda tartışma konusu yarattı.                                 

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    Zimbambve, IMF uyarısına kulak asmadı
    Zimbabve Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) uyarısına rağmen yaklaşık 39 milyon dolar değerinde altın destekli dijital token satışı yaptı. IMF, Zimbabve'yi altın destekli para birimi projesini durdurması için sert şekilde uyarmıştı.

    IMF, Afrika ülkesinin bu plan yerine döviz piyasasını serbestleştirmesi gerektiği tavsiye etmişti. IMF yetkilisi, makroekonomi ve finansal istikrar için dikkatli değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetmişti. 

    Bunun yanında satışların 12 Mayıs’a kadar sürmesi bekleniyor. Token’ların bireysele satışı minimum 10 dolardan, kurumsala satışı ise ise 5 bin dolar üzerinden yapıldı. Token’ların asgari hak ediş süresinin 180 gün olacağı aktarıldı. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 8 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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