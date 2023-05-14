Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji şirketi LG Electronics, kullanıcıların NFT ticareti yapmasına izin veren blockchain tabanlı Smart TV projesi için patent başvurusunda bulundu. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) belgelerine göre bu patent başvurusu, başvuru tarihinden 18 ay sonra kamuoyuna duyuruldu.

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WIPO’nun küresel fikri mülkiyet veri tabanında yayınlanan bilgilere göre, LG’nin başvurusu Kasım 2021’de yapıldı. LG’nin Smart TV'ler için geliştireceği uygulama ile televizyonlara kripto cüzdanı ve NFT pazaryeri özelliği gelecek. LG, kendi NFT platformu olan LG Art Lab Marketplace’i geçen Eylül ayında piyasaya sürmüştü. Patenti alınan teknoloji ile NFT tabanlı daha fazla özellik kullanıma sunulacak.

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LG, NFT odaklı ticari marka başvurusu yaptı