LG, NFT odaklı ticari marka başvurusu yaptı

WIPO’nun küresel fikri mülkiyet veri tabanında yayınlanan bilgilere göre, LG’nin başvurusu Kasım 2021’de yapıldı. LG’nin Smart TV'ler için geliştireceği uygulama ile televizyonlara kripto cüzdanı ve NFT pazaryeri özelliği gelecek. LG, kendi NFT platformu olan LG Art Lab Marketplace’i geçen Eylül ayında piyasaya sürmüştü. Patenti alınan teknoloji ile NFT tabanlı daha fazla özellik kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.