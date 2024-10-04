Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı

    Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ASELSAN, ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı’nı görücüye çıkararak gösteri yaptı.
    ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    FNSS'nin 1990'lı yıllarda TSK'ya teslim ettiği zırhlı araçların yüzlercesi geçtiğimiz yıllarda geniş bir modernizasyona sokulmuştu. Modernizasyonlar kapsamında daha güçlü ve etkin hale getirilen M113 tipindeki bu araçlara NEFER adlı insansız silah kulesi entegre edilmişti. Şimdi ise TEKNOFEST Adana festivali kapsamında ASELSAN, “ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı” ile etkileyici bir gösteriye imza attı.

    Karşınızda insansız ZMA-X

    Aktarılanlara göre ZMA-X, hem uzaktan kontrol edilerek insansız olarak hem de planlanan görev parametrelerine göre otonom olarak kullanılabiliyor. ZMA-X'in insansız ve otonom hale getirilmesi sırasında ASELSAN, özel tasarım parametrelerini kullanarak aracın gerekli durumlarda personel taşıma kapasitesinde düşüş yaşanmasını da engelledi.

    Modernize ZMA-15 Platformu üzerinden geliştirilen ZMA-X, talep doğrultusunda farklı ülke ordularının envanterinde de bol miktarda olan ve bir kısmı atıl halde bulunan araçlara entegre edilebilecek.

    ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte 30mm ve 25mm'lik türevleri bulunan NEFER kulesi 360 derece kabiliyete sahip. Tanımlı rotada engelden kaçınma, yol tanıma, insan ve araç tespiti, hedefe gitme, geri dönme gibi yeteneklere sahip olan ZMA-X’in silah kulesi, lazer ile mesafe bulma yeteneği, hareket halinde ve hareketli hedeflere atış, gece/gündüz görüş yeteneği, otomatik hedef takibi ve otomatik balistik hesaplama yapabiliyor.

    Bu arada modernize edilen ZMA-15’lere NEFER haricinde lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, KBRN sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri entegre edildi. Bu modernize platformun TSK’ya teslimatları da yapılmaya devam ediliyor. Ancak ZMA-X’in envantere ne zaman gireceği şimdilik belirsiz.

    ASELSAN ASLAN İKA

    ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Son olarak ASELSAN’ın ZMA-X’in yanında Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ASLAN’ı da sergilediğini belirtelim. ASLAN; gözetleme ve keşif yapabilen, üzerine Lazer Güdümlü Minyatür Füze, SARP-L Silah Sistemi, Kablolu Drone, Uzun Menzil Akustik Sistem gibi ihtiyaç duyulan başka faydalı yüklerin de entegre edilebildiği, otonom veya uzaktan kontrol edilebilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir platform konumunda.
    Kaynakça https://x.com/SavunmaSanayiST/status/1841766660044185850 https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/123/sarp-10025
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi oto radyatör markaları nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı yatılı dershane var mı 16 yaşından sonra boy ne kadar uzar b ehliyet 125 cc eğitimi ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız