ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı

Aktarılanlara göre ZMA-X, hem uzaktan kontrol edilerek insansız olarak hem de planlanan görev parametrelerine göre otonom olarak kullanılabiliyor. ZMA-X'in insansız ve otonom hale getirilmesi sırasında ASELSAN, özel tasarım parametrelerini kullanarak aracın gerekli durumlarda personel taşıma kapasitesinde düşüş yaşanmasını da engelledi.
Modernize ZMA-15 Platformu üzerinden geliştirilen ZMA-X, talep doğrultusunda farklı ülke ordularının envanterinde de bol miktarda olan ve bir kısmı atıl halde bulunan araçlara entegre edilebilecek.
Bu arada modernize edilen ZMA-15’lere NEFER haricinde lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, KBRN sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri entegre edildi. Bu modernize platformun TSK’ya teslimatları da yapılmaya devam ediliyor. Ancak ZMA-X’in envantere ne zaman gireceği şimdilik belirsiz.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.