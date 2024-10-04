ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı

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Tam Boyutta Gör FNSS'nin 1990'lı yıllarda TSK'ya teslim ettiği zırhlı araçların yüzlercesi geçtiğimiz yıllarda geniş bir modernizasyona sokulmuştu. Modernizasyonlar kapsamında daha güçlü ve etkin hale getirilen M113 tipindeki bu araçlara NEFER adlı insansız silah kulesi entegre edilmişti. Şimdi ise TEKNOFEST Adana festivali kapsamında ASELSAN, “ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı” ile etkileyici bir gösteriye imza attı.

Karşınızda insansız ZMA-X

Aktarılanlara göre ZMA-X, hem uzaktan kontrol edilerek insansız olarak hem de planlanan görev parametrelerine göre otonom olarak kullanılabiliyor. ZMA-X'in insansız ve otonom hale getirilmesi sırasında ASELSAN, özel tasarım parametrelerini kullanarak aracın gerekli durumlarda personel taşıma kapasitesinde düşüş yaşanmasını da engelledi.

Modernize ZMA-15 Platformu üzerinden geliştirilen ZMA-X, talep doğrultusunda farklı ülke ordularının envanterinde de bol miktarda olan ve bir kısmı atıl halde bulunan araçlara entegre edilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte 30mm ve 25mm'lik türevleri bulunan NEFER kulesi 360 derece kabiliyete sahip. Tanımlı rotada engelden kaçınma, yol tanıma, insan ve araç tespiti, hedefe gitme, geri dönme gibi yeteneklere sahip olan ZMA-X’in silah kulesi, lazer ile mesafe bulma yeteneği, hareket halinde ve hareketli hedeflere atış, gece/gündüz görüş yeteneği, otomatik hedef takibi ve otomatik balistik hesaplama yapabiliyor.

Bu arada modernize edilen ZMA-15’lere NEFER haricinde lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, KBRN sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri entegre edildi. Bu modernize platformun TSK’ya teslimatları da yapılmaya devam ediliyor. Ancak ZMA-X’in envantere ne zaman gireceği şimdilik belirsiz.

ASELSAN ASLAN İKA

Tam Boyutta Gör Son olarak ASELSAN’ın ZMA-X’in yanında Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı ASLAN’ı da sergilediğini belirtelim. ASLAN; gözetleme ve keşif yapabilen, üzerine Lazer Güdümlü Minyatür Füze, SARP-L Silah Sistemi, Kablolu Drone, Uzun Menzil Akustik Sistem gibi ihtiyaç duyulan başka faydalı yüklerin de entegre edilebildiği, otonom veya uzaktan kontrol edilebilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir platform konumunda.

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ZMA-X İnsansız ve Otonom Zırhlı Muharebe Aracı görücüye çıktı