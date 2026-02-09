Giriş
    Güney Kore'nin zırhlı aracı, ASELSAN'ın atış yeri tespit sistemiyle donatıldı

    ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracına entegre ederek World Defense Show fuarında ilk kez sergiledi.

    seda 100 akustik atış tespit sistemi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre ederek ilk kez World Defense Show fuarında sergiledi. Şirket, fuara geniş ürün yelpazesiyle katılarak savunma sanayisindeki yeteneklerini ve teknolojik birikimini uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

    Hanwha Aerospace’in statik alanda sergilenen Tigon 8x8 aracı üzerinde yer alan SEDA 100 sistemi, iki şirket arasında geliştirilen başarılı bir uluslararası entegrasyonun ilk kez kamuoyuna sunulmasını sağladı. ASELSAN ve Hanwha, geçtiğimiz yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

    SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, gelişmiş akustik teknolojisi sayesinde süpersonik mermileri tespit edebiliyor ve atıcının konumunu yüksek hassasiyetle belirleyebiliyor. Yurt içi ve yurt dışı sahalarda kendini kanıtlamış olan sistem, her türlü çevresel koşulda etkin şekilde çalışabiliyor. Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uyarılar sunan SEDA 100, kalibrasyona ihtiyaç duymadan farklı platformlara kolay entegrasyon imkânı sağlıyor.

    Sistem, merminin namludan çıkış anında oluşan sesi ve mermi havada ses hızını aşarken meydana gelen şok dalgasını mikrofon dizinleri aracılığıyla algılıyor. Geliştirilen algoritma, sesin sensörlere ulaşma zamanları arasındaki milisaniyelik farkları analiz ederek atışın yapıldığı koordinatları hesaplıyor. Atıcının konumu, mesafesi, geliş açısı ve yükseltisi operatöre anlık olarak ekran üzerinden iletiliyor. Bu özellikleriyle SEDA 100, zırhlı araçlar için önemli bir durumsal farkındalık ve koruma kabiliyeti sunuyor.

