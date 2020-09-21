Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare

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Pandemi sürecinin pek çok etkileşim odaklı faaliyeti uzaktan erişime taşımış olması özellikle görüntülü görüşme uygulamalarını öne çıkardı. En popüler uygulama olan Zoom için aksesuarlar gelmeye devam ediyor.

Logitech MX Anywhere 3 özellikleri ve fiyatı

Logitech MX Anywhere 3 fare modeli Darkfield sensörü ile 4000 DPI seviyesine kadar çıkabiliyor. Bluetooth LE bağlantısı sayesinde 10 metreye kadar uzaklaştırmak mümkün. Üstte ve yanda iki kontrol tuşu, bir tekerlek ve bir de mod geçiş tuşu yer alıyor.

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Elektromanyetik tekerlek tuşu tek bir pikselde duracak kadar hassas ve saniyede 1000 satır kaydıracak kadar hızlı. Hızlı ve hassas modlar arasında otomatik geçiş yapabilen fare ayrıca mod geçiş tuşuna da sahip.

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Farenin 500mAh kapasiteli bataryası 70 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 1 dakika şarj ile 3 saat kullanabilmek mümkün. Fare USB Tip-C girişi üzerinden şarj edilebiliyor.

Farenin dikkat çekici tarafı yan iki tuşun Zoom uygulaması için ayarlanabilir olması. Bu sayede video sohbetler esnasında mikrofonu kapatma veya kamerayı kontrol etme mümkün oluyor. Ayrıca Chrome, Word, Photoshop gibi pek çok uygulama için ayar da yapılabiliyor. Zoom kontrolü sadece bu modele özgü. Logitech MX Anywhere 3 için 79$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.engadget.com/logitech-mx-anywhere-3-mouse-price-specs-availability-070104068.html

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