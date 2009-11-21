Zotac GT240 AMP! Edition video inceleme

Nvidia'dan 100$ seviyesinde 3D Vision, Cuda ve Physx destekli ekran kartı

Her ne kadar herkesin gözü en iyi ekran kartında olsada şu bir gerçek ki en çok satılan ekran kartları 50$-100$ aralığında fiyat etiketi taşıyanlar oluyor.

Nvidia, GT200 ile üst segmentte iyi bir çizgi yakaladı fakat giriş seviyesi ve orta seviyede ATI ile baş edebilecek kartlar geliştirmekte güçlük çekti.

Bu videomuzda 100$ seviyesindeki fiyatına rağmen sahip olduğu PhysX, Cuda ve 3D Vision desteğiyle dikkat çekici bir kart olan Zotac GT240 AMP! Edition'ı inceliyoruz. Bakalım Nvidia giriş seviyesindeki eksikliğini giderebilmiş mi?