Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Zotac GT240 AMP! Edition video inceleme

9 yıl
79,1b
2
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia'dan 100$ seviyesinde 3D Vision, Cuda ve Physx destekli ekran kartı

Her ne kadar herkesin gözü en iyi ekran kartında olsada şu bir gerçek ki en çok satılan ekran kartları 50$-100$ aralığında fiyat etiketi taşıyanlar oluyor.

Nvidia, GT200 ile üst segmentte iyi bir çizgi yakaladı fakat giriş seviyesi ve orta seviyede ATI ile baş edebilecek kartlar geliştirmekte güçlük çekti.

Bu videomuzda 100$ seviyesindeki fiyatına rağmen sahip olduğu PhysX, Cuda ve 3D Vision desteğiyle dikkat çekici bir kart olan Zotac GT240 AMP! Edition'ı inceliyoruz. Bakalım Nvidia giriş seviyesindeki eksikliğini giderebilmiş mi?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
alınmaz bu :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
alınmaz bu :Sne oldugu belli değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
HD 4670 Boşta iken 8Watt'mı çekiyor ? 4:50'deki tabloda öyle yazıyorda.Allah allah :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 9 yıl
9600GT 55nm yazıyor videoda.
65nm değilmiydi bu kart?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumi Ori 9 yıl
.Kubilay

9600GT 55nm yazıyor videoda.
65nm değilmiydi bu kart?


G94b olanlar 55nm sanırım.

@Outrage

forumda bi kullanıcının incelemesi vardı. gayet güzel değerler almıştı. 6 pin güç girişi olmadan aslında fena kart değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 9 yıl
4770 4730'a nazaran daha az güç tüketiyordur. Çünkü 4770'de 40nmlik, 4730'da ise 55nmlik işlemciler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
Evet ülkece çok cahiliz.
Geçen bilgisayarcıya ATI Radeon HD 3450(64 Bit) ekran kartımı götürüp çok yetersiz geliyor bu kart bana dedim.
Ne kadar belleği var dedi.512 Mb deyince iyi işte ya dedi.Çünki ülkemizde çoğu kullanıcı halen bellek veriyolu (bit) nedir bilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 9 yıl
nVidia f/p'ye oynayan bir firma değil ne yazık ki.
Benim testlerde bir başka şey dikkatimi çekti. ATI 4730 ile 4830 aynı gibiler. İşlemcileri zaten aynı, bellek bant genişlikleri de üç aşağı beş yukarı aynı ama bazı testlerde aralarında baya fark çıkmış. Örneğin CoD4'te 4830 10 kare/sn daha hızlı. Devil May Cry'da da 4730 daha hızlı 5 kare/sn kadar. Bu nasıl açıklanabilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usb2.0 9 yıl
yük altında 4770 4730 dan fazla tüketiyorsa neden 4730da iki,4770 de bir adet güç girişi var..testte hata olduğunu düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanselamca 9 yıl
1 GB DDR5 , vay be ! oyun canavariymis bu.
malesef ulkemdeki ve dunyadaki bircok bilincsiz kullanici bu karti uzerindeki ram miktarina bakarak kapis kapis alir bunu. 9600gt hizlarinda bi kart olmasini bekliyordum ya da 9600gt'nin yeniden adlandirilmis hali tarzinda birsey olacagini saniyordum, megerse kart 9600 GSO'dan bile yavasmis
tebrikler nvidia f/p odulunu hakettin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
bune be irenç kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Annalyze 9 yıl
aynen hd5970 i 4 gözle bekliyoruz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Decent 9 yıl
Böyle bir kart ile i7 işlemci birarada çalışması garip geldi bana :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_999_ 9 yıl
4730'lar çift güç girişli diye çok güç tüketiyo deniyordu, demek ki sadece efsaneymiş...

peki bu gt200 serisinde 1gb bellek ne işe yarıyor acaba?? fizikte işe yarıyor mu 1gb olması? tam bir giriş(!) kartı yine nvidia'dan!

ayrıca sırf fizik hesaplatmak için alınması uygun olsa bile kaç kişi bunu alıp fizik yapcak..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
23:25
Monster'da Bu Hafta - Rocket League
8,4b izlenme · 5 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
15:57
Performans canavarı l MSI GT63 Titan incelemesi
6,4b izlenme · 10 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim