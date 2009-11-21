Zotac GT240 AMP! Edition video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'dan 100$ seviyesinde 3D Vision, Cuda ve Physx destekli ekran kartı
Her ne kadar herkesin gözü en iyi ekran kartında olsada şu bir gerçek ki en çok satılan ekran kartları 50$-100$ aralığında fiyat etiketi taşıyanlar oluyor.
Nvidia, GT200 ile üst segmentte iyi bir çizgi yakaladı fakat giriş seviyesi ve orta seviyede ATI ile baş edebilecek kartlar geliştirmekte güçlük çekti.
Bu videomuzda 100$ seviyesindeki fiyatına rağmen sahip olduğu PhysX, Cuda ve 3D Vision desteğiyle dikkat çekici bir kart olan Zotac GT240 AMP! Edition'ı inceliyoruz. Bakalım Nvidia giriş seviyesindeki eksikliğini giderebilmiş mi?
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65nm değilmiydi bu kart?
G94b olanlar 55nm sanırım.
@Outrage
forumda bi kullanıcının incelemesi vardı. gayet güzel değerler almıştı. 6 pin güç girişi olmadan aslında fena kart değil.
Geçen bilgisayarcıya ATI Radeon HD 3450(64 Bit) ekran kartımı götürüp çok yetersiz geliyor bu kart bana dedim.
Ne kadar belleği var dedi.512 Mb deyince iyi işte ya dedi.Çünki ülkemizde çoğu kullanıcı halen bellek veriyolu (bit) nedir bilmiyor.
Benim testlerde bir başka şey dikkatimi çekti. ATI 4730 ile 4830 aynı gibiler. İşlemcileri zaten aynı, bellek bant genişlikleri de üç aşağı beş yukarı aynı ama bazı testlerde aralarında baya fark çıkmış. Örneğin CoD4'te 4830 10 kare/sn daha hızlı. Devil May Cry'da da 4730 daha hızlı 5 kare/sn kadar. Bu nasıl açıklanabilir?
malesef ulkemdeki ve dunyadaki bircok bilincsiz kullanici bu karti uzerindeki ram miktarina bakarak kapis kapis alir bunu. 9600gt hizlarinda bi kart olmasini bekliyordum ya da 9600gt'nin yeniden adlandirilmis hali tarzinda birsey olacagini saniyordum, megerse kart 9600 GSO'dan bile yavasmis
tebrikler nvidia f/p odulunu hakettin.
peki bu gt200 serisinde 1gb bellek ne işe yarıyor acaba?? fizikte işe yarıyor mu 1gb olması? tam bir giriş(!) kartı yine nvidia'dan!
ayrıca sırf fizik hesaplatmak için alınması uygun olsa bile kaç kişi bunu alıp fizik yapcak..