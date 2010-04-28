Zune HD için oyun ve uygulama sayısı artıyor

Microsoft ikincisi üzerinde çalıştığı popüler medya oynatıcısı Zune HD için yeni uygulama sayısını arttıyor. Nvidia Tegra platformunu kullanan ve OLED ekranıyla dikkat çeken taşınabilir medya oynatıcısı için hazırlanan yeni uygulamalarda ilki, artık pek çok telefonda standart özellik olarak gelen kronometre oldu. Zune HD için hazırlanan diğer uygulamalar ise oyun zira Microsoft, 100 farklı seviyesi bulunan Labyrinth puzzle ve Windows işletim sisteminin vazgeçilmezleri arasınLabyrinthda yer alan Solitaire oyunlarını, Marketplace uygulama mağazası üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Hatırlanacağı üzere yakın zamanda 64GB kapasiteli modeli pazara sunulan Zune HD'nin ikinci nesil temsilcisi ise geliştirme aşamasında.