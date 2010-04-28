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Zune HD için oyun ve uygulama sayısı artıyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zune HD için oyun ve uygulama sayısı artıyor
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Microsoft ikincisi üzerinde çalıştığı popüler medya oynatıcısı Zune HD için yeni uygulama sayısını arttıyor. Nvidia Tegra platformunu kullanan ve OLED ekranıyla dikkat çeken taşınabilir medya oynatıcısı için hazırlanan yeni uygulamalarda ilki, artık pek çok telefonda standart özellik olarak gelen kronometre oldu. Zune HD için hazırlanan diğer uygulamalar ise oyun zira Microsoft, 100 farklı seviyesi bulunan Labyrinth puzzle ve Windows işletim sisteminin vazgeçilmezleri arasınLabyrinthda yer alan Solitaire oyunlarını, Marketplace uygulama mağazası üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Hatırlanacağı üzere yakın zamanda 64GB kapasiteli modeli pazara sunulan Zune HD'nin ikinci nesil temsilcisi ise geliştirme aşamasında.

Zune HD için oyun ve uygulama sayısı artıyor
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DH Misafiri 8 yıl
beyler ben microsoft zune hd alcam ama araştırdım tek bi sorun buldum türkiyeye uygulama ve oyunlar açık degilmiş dogrumu dogrusa oyunu nası yüklücez sölerseiz sevinirim...
Şimdiden Teşşekürler
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pea. 8 yıl
zune hd alma.
touch 4g aynı fiyata çok daha iyiyken zune saçma oluyo biraz.
microsoft hala zune gibi tutulan bi cihaza el atmadı ya helal olsun
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Batuist 9 yıl
+1
buna telefon özelliği ekleselermiş iphonun en ciddi rakibi olurdu... benimde çok hoşuma gidiyor..
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sahafiec 9 yıl
...
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aliyazc 9 yıl
keske bu telefon olsaymıs
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