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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zynga Türkiye ilk mobil oyununu yayınladı

    2017 yılında Buğra Koç yönetiminde kurulan Zynga Türkiye bölümü ilk oyununu yayınladı. Bluff Plus adındaki oyun birbirinize blöf atma ve blöf bozma mantığında ilerliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zynga Türkiye ilk mobil oyununu yayınladı
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    Zynga’nın Peak Games ekibini 1.8 milyar dolara satın alması çok konuşulmuştu ancak firmanın ülkemize olan ilgisi eskiye dayanıyor. Peak Games’in bir bölümünü 2017 yılında satın alan Zynga, Türkiye bölümünü faaliyete geçirmişti. Türkiye bölümü şimdi ilk oyununu indirmeye sundu.

    Bluff Plus neler sunuyor?

    Buğra Koç yönetimindeki Zynga Türkiye ekibinin ilk oyunu olacak Bluff Plus daha çok poker türündeki blöf mantığına dayanıyor. Karşılıklı olarak blöf çekerek ve blöfü bozmaya çalışarak elinizdeki kartları azaltıyorsunuz. Oyuncuların tecrübesine göre maçlar uzun sürebiliyor.

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    Oyunun ikinci ayağı ise yönetim türünde. Kendi adalarınızı malzemeler satın alarak geliştiriyorsunuz, başka bir kullanıcının adasına saldırıyorsunuz veya ekip halinde saldırılar yapıyorsunuz. Aldığınız puanlarla tabloda yükseliyorsunuz.

    Bluff Plus pokeri bilmeyenler için başlangıçta karmaşık ancak yavaş yavaş tekniği öğreniyorsunuz. Açılan kartları hafızanızda tutarsanız blöf atmak veya blöfü bozmak açısından avantaj elde edebilirsiniz.

    Bluff Plus Bluff Plus Bluff Plus Bluff Plus Zynga Inc. Oyunlar Ücretsiz 187.5 MB

    Bluff Plus Bluff Plus Bluff Plus Bluff Plus Zynga Klasik Ücretsiz 58M



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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 gün
    Ne hileler yayınlıyordum farmvillede hey gidi günler be koleksiyon linkleri,otomatik ekme ömrümüzü yemişti sabah akşam :)
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    labtek38 6 gün
    Zynga zaten farmvilleden sonra bilinirliğini en çok kart oyunlarıyla sağladı.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 gün labtek38
    Facebook ta mal gibi oynuyorduk 😆
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