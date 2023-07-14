1.000 Mbps hızındaki TurkNet GigaFiber internet ilk 6 ay 179,90 TL

Tam Boyutta Gör TurkNet, GigaFırsat kampanyasını duyurdu! TurkNet GigaFiber, sınırlı bir süre için yeni abonelerine özel ilk 6 ay boyunca ayda 249,90 TL yerine 179,90 TL.

GigaFırsat niteliğindeki bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için TurkNet GigaFiber altyapısının bulunduğu bir adreste oturmanız yeterli. TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor.

Adresinde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan şanslı kullanıcılar ayda 179,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızına sahip olabilecek. Kotasız, limitsiz ve taahütsüz olarak fırsattan yararlanabilirsiniz.

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Mevcut müşterilere de kampanya yapılacak

Mevcut TurkNet GigaFiber aboneleri için müjdeli haberi şimdiden verelim. Yakın zamanda mevcut TurkNet GigaFiber müşterileri de bu kampanyadan yararlanabilecek. Detaylar için TurkNet'i takip etmeye devam edin.

Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz.

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