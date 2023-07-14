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    Anlık Bildirim

    1.000 Mbps hızındaki TurkNet GigaFiber internet ilk 6 ay 179,90 TL

    1.000 Mbps'ye varan download ve upload hızları sunan TurkNet GigaFiber internet, yeni müşteriler için ilk 6 ay ayda 179,90 TL'ye sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için taahhüt gerekmiyor.
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    1.000 Mbps hızındaki TurkNet GigaFiber internet ilk 6 ay 179,90 T Tam Boyutta Gör
    TurkNet, GigaFırsat kampanyasını duyurdu! TurkNet GigaFiber, sınırlı bir süre için yeni abonelerine özel ilk 6 ay boyunca ayda 249,90 TL yerine 179,90 TL. 

    GigaFırsat niteliğindeki bu avantajlı fiyatlardan yararlanmak için TurkNet GigaFiber altyapısının bulunduğu bir adreste oturmanız yeterli. TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor.

    Adresinde TurkNet GigaFiber altyapısı bulunan şanslı kullanıcılar ayda 179,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızına sahip olabilecek. Kotasız, limitsiz ve taahütsüz olarak fırsattan yararlanabilirsiniz.

    Mevcut müşterilere de kampanya yapılacak

    Mevcut TurkNet GigaFiber aboneleri için müjdeli haberi şimdiden verelim. Yakın zamanda mevcut TurkNet GigaFiber müşterileri de bu kampanyadan yararlanabilecek. Detaylar için TurkNet'i takip etmeye devam edin.

    Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    cavallo sigara bir erkek siz baktığınızda kafasını çeviriyorsa ateşleme bobini arızası lpg eca kombi su doldurma vanası dönmüyor kul kaderini yaşar bahtına ne çıkarsa ne demek

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