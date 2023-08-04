TurkNet mevcut aboneler için ayda 179,90 TL kampanyası başlattı

Tam Boyutta Gör TurkNet, kendi altyapısından hizmet verdiği TurkNet GigaFiber internet ile müşterilerine 1.000 Mbps’ye kadar eşit download ve upload hızları sunuyor. TurkNet, geçtiğimiz ay yeni abonelere özel ilk 6 ay ayda 179,90 TL kampanyası başlatmıştı. Şimdi mevcut aboneler de bu fırsattan yararlanabilecek.

6 ay 249,90 TL yerine 179,90 TL

TurkNet GigaFiber müşterilerini, arkadaşını TurkNet GigaFiber’e davet ettiklerinde hem kendisi hem de arkadaşı ilk 6 ay 249,90 TL yerine 179,90 TL ödeyecek. Yüksek hızların keyfini uygun fiyata çıkaracak. Yeni TurkNet GigaFiber abonelerinin bu kampanyadan yararlanmak için davetiyeye ihtiyacı yok ancak davetle gelen müşteriler hem kendisi hem de davet eden GigaFiber kullanıcısı için ilk 6 ay boyunca indirimli fiyattan yararlanabilecek.

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TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da sunuluyor. Davet ettiğiniz arkadaşınızın adresinde TurkNet GigaFiber altyapı bulunmuyorsa üzülmeyin. TurkNet’e davet ettiğiniz yeni müşteriler için hem siz hem de arkadaşınız bir ay bedava internet kazanıyor.

Siz de TurkNet'in ayda 179,90 TL kampanyasından yararlanmak istiyorsanız GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanarak adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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