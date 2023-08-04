Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TurkNet mevcut aboneler için ayda 179,90 TL kampanyası başlattı

    TurkNet'in yeni aboneler için başlattığı ilk 6 ay ayda 179,90 TL kampanyasından mevcut aboneler arkadaşını davet ederek yararlanabiliyor. Detaylar haberimizde.  
    Oy Ver
    TurkNet mevcut aboneler için ayda 179,90 TL kampanyası başlattı Tam Boyutta Gör
    TurkNet, kendi altyapısından hizmet verdiği TurkNet GigaFiber internet ile müşterilerine 1.000 Mbps’ye kadar eşit download ve upload hızları sunuyor. TurkNet, geçtiğimiz ay yeni abonelere özel ilk 6 ay ayda 179,90 TL kampanyası başlatmıştı. Şimdi mevcut aboneler de bu fırsattan yararlanabilecek.

    6 ay 249,90 TL yerine 179,90 TL

    TurkNet GigaFiber müşterilerini, arkadaşını TurkNet GigaFiber’e davet ettiklerinde hem kendisi hem de arkadaşı ilk 6 ay 249,90 TL yerine 179,90 TL ödeyecek. Yüksek hızların keyfini uygun fiyata çıkaracak. Yeni TurkNet GigaFiber abonelerinin bu kampanyadan yararlanmak için davetiyeye ihtiyacı yok ancak davetle gelen müşteriler hem kendisi hem de davet eden GigaFiber kullanıcısı için ilk 6 ay boyunca indirimli fiyattan yararlanabilecek.

    TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da sunuluyor. Davet ettiğiniz arkadaşınızın adresinde TurkNet GigaFiber altyapı bulunmuyorsa üzülmeyin. TurkNet’e davet ettiğiniz yeni müşteriler için hem siz hem de arkadaşınız bir ay bedava internet kazanıyor.

    Siz de TurkNet'in ayda 179,90 TL kampanyasından yararlanmak istiyorsanız GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanarak adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi aracımla servis çekmek istiyorum çamaşır makinesi paslanması garantiye girer mi doktor yazısı okuma bayılma yöntemleri sniper elite 4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30
    Casper Via X30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız