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    1.6 milyon TL'ye yaklaşması beklenen yeni ÖTV muafiyet limitiyle alınabilecek otomobiller

    Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti üst limitinin 2024'te yüzde 58,46 artışla 1.6 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Peki şu an artış yaşansa hangi otomobiller ÖTV muafiyetiyle alınabilirdi?
    1.6 milyon TL'lik ÖTV muafiyet limitiyle alınabilecek otomobiller
    2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, 1 Ocak 2024'ten itibaren ÖTV'siz araç alımında üst limit bu oranda artacak. Şu an için 1.004.200 TL olan üst limit 1.591.255 TL'ye yükselecek. Peki güncel fiyatlarla bu yeni limite uyan modeller hangileri? Gelin hep birlikte listeye göz atalım:

    Bu artışın henüz resmi olarak açıklanmadığını hatırlatalım. Daha önce olduğu gibi yeniden değerleme oranı kadar artış olursa üst limit bu değere ulaşacak. Yeni üst limitin geçtiğimiz yıl olduğu gibi Aralık ayı içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Oran resmi olarak açıklandığında, o zaman geçerli olan fiyat listelerine göre haberimizi güncelleyeceğiz.

    Engelli muafiyetiyle 1.6 milyon TL'ye kadar alınabilecek otomobiller🚗
    Model Fiyat/Fiyat aralığı
    Tüm Fiat Egea modelleri 777.900 TL - 1.391.900 TL
    Fiat Panda 792.900 TL - 849.900 TL
    Fiat 500 959.900 TL - 1.073.900 TL
    Fiat 500e 1.337.900 TL - 1.401.900 TL
    Fiat 500X 1.464.900 TL - 1.514.900 TL
    Peugeot 208 1.043.500 TL - 1.264.500 TL
    Peugeot 308 Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.436.500 TL
    Peugeot 308 Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.533.000 TL
    Peugeot 2008 Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.367.000 TL
    Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.473.500 TL
    Peugeot 2008 Active Prime 1.5 BlueHDI 130hp EAT8 1.509.000 TL
    Peugeot 2008 Allure 1.5 BlueHDI 130hp EAT8 1.582.000 TL
    Peugeot e-2008 GT 115 kW 1.580.000 TL
    Citroen C3 813.000 TL - 1.029.000 TL
    Citroen C3 Aircross 1.087.900 TL - 1.238.100 TL
    Citroen C4 1.299.000 TL - 1.436.000 TL
    Citroen C4 X 1.330.000 TL - 1.553.900 TL
    Citroen C-Elysee 920.000 TL
    Hyundai i10 675.000 - 800.000 TL
    Hyundai i20 785.000 TL - 1.025.000 TL
    Hyundai Elantra 1.295.000 TL - 1.580.000 TL
    Hyundai Bayon 915.000 TL - 1.045.000 TL
    Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120PS Elite DCT 1.520.000 TL
    Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180PS Comfort DCT 1.500.000 TL
    Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136PS Prime W/O SR DCT 1.575.000 TL
    Hyundai Kona Elektrik 100 kW Progressive 1.390.000 TL
    Kia Picanto 780.000 TL - 815.000 TL
    Kia Rio 955.000 TL - 1.058.000 TL
    Kia Stonic 905.000 TL - 1.120.000 TL
    Kia Cerato 1.120.000 TL - 1.270.000 TL
    Kia Ceed HB 1.175.000 TL - 1.275.000 TL
    Kia Ceed SW 1.430.000 TL - 1.460.000 TL
    Kia XCeed 1.345.000 TL - 1.575.000 TL
    Kia Sportage 1.6L 150PS DCT Mild Hybrid 1.565.000 TL
    Opel Corsa 880.900 TL - 1.191.900 TL
    Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.175.900 TL
    Opel Astra 1.2 130HP Edition MT6 1.239.900 TL
    Opel Astra 1.2 130HP Edition AT8 1.397.900 TL
    Opel Astra 130HP Elegance AT8 1.541.900 TL
    Opel Crossland 1.104.900 TL - 1.309.900 TL
    Opel Mokka 1.2 130HP Elegance AT8 1.415.900 TL
    Opel Mokka 1.2 130HP GS AT8 1.537.900 TL
    Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate 1.437.000 TL
    Skoda Fabia 914.900 TL - 1.304.900 TL
    Skoda Scala 1.074.900 TL - 1.384.900 TL
    Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110PS DSG 1.314.900 TL
    Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG 1.404.900 TL
    Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-TEC 110PS DSG 1.487.900 TL
    Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG 1.577.900 TL
    Skoda Kamiq 1.199.900 TL - 1.447.400 TL
    Volkswagen Polo 922.800 TL - 1.275.300 TL
    Volkswagen T-Cross 1.124.400 TL - 1.396.100 TL
    Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95PS Manuel Life 1.224.100 TL
    Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110PS DSG Life 1.394.500 TL
    Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 1.570.500 TL
    Volkswagen Golf 1.0 TSI 110PS Manuel Impression 1.144.400 TL
    Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110PS DSG Life 1.361.100 TL
    Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110PS DSG Style 1.535.000 TL
    Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150PS DSG Life 1.530.900 TL
    Seat Ibiza 795.000 TL - 1.190.000 TL
    Seat Arona 923.000 TL - 1.155.000 TL
    Seat Leon 1.245.000 TL - 1.360.000 TL
    Seat Ateca 1.515.500 TL - 1.560.500 TL
    Ford Fiesta 852.500 TL - 1.165.800 TL
    Ford Puma 978.700 TL - 1.445.500 TL
    Ford Focus 1.285.000 - 1.518.000 TL
    Ford Kuga 1.5L EcoBoost 120PS Style 6MT 1.293.600 TL
    Ford Kuga 1.5L EcoBoost 120PS Style 8AT 1.537.100 TL
    Nissan Juke 1.017.700 TL - 1.451.200 TL
    Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Tekna MT 1.514.500 TL
    Nissan Qashqai DIG-T 158PS Tekna CVT 1.584.000 TL
    Renault Clio 852.000 TL - 1.286.900 TL
    Renault Taliant 837.900 TL - 989.900 TL
    Renault ZOE 1.348.900 TL
    Renault Captur 1.347.000 TL - 1.538.900 TL
    Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 1.499.000 TL
    Renault Megane Sedan 1.031.900 TL - 1.485.900 TL
    Dacia Sandero 890.000 TL
    Dacia Sandero Stepway 874.000 TL - 1.012.000 TL
    Dacia Duster 899.000 TL - 1.253.000 TL
    Dacia Spring 969.000 TL
    Dacia Jogger 1.034.000 TL - 1.120.000 TL
    Chery Omoda 5 1.180.000 TL - 1.400.000 TL
    Chery Tiggo 7 Pro 1.195.000 TL - 1.450.000 TL
    Chery Tiggo 8 Pro Luxury 1.490.000 TL
    BYD Atto 3 Design 1.590.000 TL
    Togg T10X 1.227.500 TL - 1.563.500 TL
    SsangYong Korando Limited 1.5 Turbo Benzinli 1.585.470 TL
    Toyota Corolla 1.182.800 TL - 1.580.000 TL
    Toyota Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 1.504.400 TL
    Toyota Corolla Hybrid 1.8 Dream X-Pack e-CVT 1.559.300 TL
    Toyota Yaris Cross 1.364.500 TL - 1.453.600 TL
    Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Dream e-CVT 1.489.100 TL
    Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Dream X-Pack e-CVT 1.519.900 TL
    Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Flame X-Pack e-CVT 1.575.700 TL
    Toyota Yaris 1.132.200 TL - 1.269.050 TL
    Toyota Yaris Hybrid 1.5 Dream e-CVT 1.428.550 TL
    Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT 1.492.150 TL
    Suzuki Swift Hibrit 1.058.000 TL - 1.138.000 TL
    Suzuki Vitara Hibrit 1.324.000 TL - 1.594.000 TL
    Suzuki S-Cross Hibrit 1.324.000 TL - 1.578.000 TL
    MG ZS 969.000 TL - 1.209.000 TL
    MG HS 1.379.000 TL - 1.509.000 TL
    MG4 Electric Comfort 1.299.000 TL
    MG4 Electric Luxury 1.519.000 TL
    Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150HP Advanced S tronic 1.511.911 TL

    ÖTV'siz araç alımında bedel nasıl hesaplanıyor❓

    Örneğin; Skoda Octavia'nın 1.577.900 TL satış fiyatına sahip Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG versiyonunu alacaksınız. Öncelikle bu fiyattan yüzde 20 KDV'yi, ardından kalan fiyat üzerinden de yüzde 80 ÖTV'yi çıkartıyoruz. Böylelikle karşımıza ortalama 730 bin TL gibi bir net fiyat çıkıyor. Daha sonra bu fiyata yüzde 20 KDV'yi tekrar eklediğimizde ÖTV muafiye kapsamında satın alınabilecek (876.000 TL) fiyatı buluyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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