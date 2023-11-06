1.6 milyon TL'ye yaklaşması beklenen yeni ÖTV muafiyet limitiyle alınabilecek otomobiller

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, 1 Ocak 2024'ten itibaren ÖTV'siz araç alımında üst limit bu oranda artacak. Şu an için 1.004.200 TL olan üst limit 1.591.255 TL'ye yükselecek. Peki güncel fiyatlarla bu yeni limite uyan modeller hangileri? Gelin hep birlikte listeye göz atalım:

Bu artışın henüz resmi olarak açıklanmadığını hatırlatalım. Daha önce olduğu gibi yeniden değerleme oranı kadar artış olursa üst limit bu değere ulaşacak. Yeni üst limitin geçtiğimiz yıl olduğu gibi Aralık ayı içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Oran resmi olarak açıklandığında, o zaman geçerli olan fiyat listelerine göre haberimizi güncelleyeceğiz.

Engelli muafiyetiyle 1.6 milyon TL'ye kadar alınabilecek otomobiller🚗 Model Fiyat/Fiyat aralığı Tüm Fiat Egea modelleri 777.900 TL - 1.391.900 TL Fiat Panda 792.900 TL - 849.900 TL Fiat 500 959.900 TL - 1.073.900 TL Fiat 500e 1.337.900 TL - 1.401.900 TL Fiat 500X 1.464.900 TL - 1.514.900 TL Peugeot 208 1.043.500 TL - 1.264.500 TL Peugeot 308 Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.436.500 TL Peugeot 308 Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.533.000 TL Peugeot 2008 Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.367.000 TL Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 1.473.500 TL Peugeot 2008 Active Prime 1.5 BlueHDI 130hp EAT8 1.509.000 TL Peugeot 2008 Allure 1.5 BlueHDI 130hp EAT8 1.582.000 TL Peugeot e-2008 GT 115 kW 1.580.000 TL Citroen C3 813.000 TL - 1.029.000 TL Citroen C3 Aircross 1.087.900 TL - 1.238.100 TL Citroen C4 1.299.000 TL - 1.436.000 TL Citroen C4 X 1.330.000 TL - 1.553.900 TL Citroen C-Elysee 920.000 TL Hyundai i10 675.000 - 800.000 TL Hyundai i20 785.000 TL - 1.025.000 TL Hyundai Elantra 1.295.000 TL - 1.580.000 TL Hyundai Bayon 915.000 TL - 1.045.000 TL Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120PS Elite DCT 1.520.000 TL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180PS Comfort DCT 1.500.000 TL Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136PS Prime W/O SR DCT 1.575.000 TL Hyundai Kona Elektrik 100 kW Progressive 1.390.000 TL Kia Picanto 780.000 TL - 815.000 TL Kia Rio 955.000 TL - 1.058.000 TL Kia Stonic 905.000 TL - 1.120.000 TL Kia Cerato 1.120.000 TL - 1.270.000 TL Kia Ceed HB 1.175.000 TL - 1.275.000 TL Kia Ceed SW 1.430.000 TL - 1.460.000 TL Kia XCeed 1.345.000 TL - 1.575.000 TL Kia Sportage 1.6L 150PS DCT Mild Hybrid 1.565.000 TL Opel Corsa 880.900 TL - 1.191.900 TL Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.175.900 TL Opel Astra 1.2 130HP Edition MT6 1.239.900 TL Opel Astra 1.2 130HP Edition AT8 1.397.900 TL Opel Astra 130HP Elegance AT8 1.541.900 TL Opel Crossland 1.104.900 TL - 1.309.900 TL Opel Mokka 1.2 130HP Elegance AT8 1.415.900 TL Opel Mokka 1.2 130HP GS AT8 1.537.900 TL Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate 1.437.000 TL Skoda Fabia 914.900 TL - 1.304.900 TL Skoda Scala 1.074.900 TL - 1.384.900 TL Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110PS DSG 1.314.900 TL Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG 1.404.900 TL Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-TEC 110PS DSG 1.487.900 TL Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG 1.577.900 TL Skoda Kamiq 1.199.900 TL - 1.447.400 TL Volkswagen Polo 922.800 TL - 1.275.300 TL Volkswagen T-Cross 1.124.400 TL - 1.396.100 TL Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95PS Manuel Life 1.224.100 TL Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110PS DSG Life 1.394.500 TL Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 1.570.500 TL Volkswagen Golf 1.0 TSI 110PS Manuel Impression 1.144.400 TL Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110PS DSG Life 1.361.100 TL Volkswagen Golf 1.0 eTSI 110PS DSG Style 1.535.000 TL Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150PS DSG Life 1.530.900 TL Seat Ibiza 795.000 TL - 1.190.000 TL Seat Arona 923.000 TL - 1.155.000 TL Seat Leon 1.245.000 TL - 1.360.000 TL Seat Ateca 1.515.500 TL - 1.560.500 TL Ford Fiesta 852.500 TL - 1.165.800 TL Ford Puma 978.700 TL - 1.445.500 TL Ford Focus 1.285.000 - 1.518.000 TL Ford Kuga 1.5L EcoBoost 120PS Style 6MT 1.293.600 TL Ford Kuga 1.5L EcoBoost 120PS Style 8AT 1.537.100 TL Nissan Juke 1.017.700 TL - 1.451.200 TL Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Tekna MT 1.514.500 TL Nissan Qashqai DIG-T 158PS Tekna CVT 1.584.000 TL Renault Clio 852.000 TL - 1.286.900 TL Renault Taliant 837.900 TL - 989.900 TL Renault ZOE 1.348.900 TL Renault Captur 1.347.000 TL - 1.538.900 TL Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 1.499.000 TL Renault Megane Sedan 1.031.900 TL - 1.485.900 TL Dacia Sandero 890.000 TL Dacia Sandero Stepway 874.000 TL - 1.012.000 TL Dacia Duster 899.000 TL - 1.253.000 TL Dacia Spring 969.000 TL Dacia Jogger 1.034.000 TL - 1.120.000 TL Chery Omoda 5 1.180.000 TL - 1.400.000 TL Chery Tiggo 7 Pro 1.195.000 TL - 1.450.000 TL Chery Tiggo 8 Pro Luxury 1.490.000 TL BYD Atto 3 Design 1.590.000 TL Togg T10X 1.227.500 TL - 1.563.500 TL SsangYong Korando Limited 1.5 Turbo Benzinli 1.585.470 TL Toyota Corolla 1.182.800 TL - 1.580.000 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 1.504.400 TL Toyota Corolla Hybrid 1.8 Dream X-Pack e-CVT 1.559.300 TL Toyota Yaris Cross 1.364.500 TL - 1.453.600 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Dream e-CVT 1.489.100 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Dream X-Pack e-CVT 1.519.900 TL Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Flame X-Pack e-CVT 1.575.700 TL Toyota Yaris 1.132.200 TL - 1.269.050 TL Toyota Yaris Hybrid 1.5 Dream e-CVT 1.428.550 TL Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT 1.492.150 TL Suzuki Swift Hibrit 1.058.000 TL - 1.138.000 TL Suzuki Vitara Hibrit 1.324.000 TL - 1.594.000 TL Suzuki S-Cross Hibrit 1.324.000 TL - 1.578.000 TL MG ZS 969.000 TL - 1.209.000 TL MG HS 1.379.000 TL - 1.509.000 TL MG4 Electric Comfort 1.299.000 TL MG4 Electric Luxury 1.519.000 TL Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150HP Advanced S tronic 1.511.911 TL

ÖTV'siz araç alımında bedel nasıl hesaplanıyor❓

Örneğin; Skoda Octavia'nın 1.577.900 TL satış fiyatına sahip Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150PS DSG versiyonunu alacaksınız. Öncelikle bu fiyattan yüzde 20 KDV'yi, ardından kalan fiyat üzerinden de yüzde 80 ÖTV'yi çıkartıyoruz. Böylelikle karşımıza ortalama 730 bin TL gibi bir net fiyat çıkıyor. Daha sonra bu fiyata yüzde 20 KDV'yi tekrar eklediğimizde ÖTV muafiye kapsamında satın alınabilecek (876.000 TL) fiyatı buluyoruz.

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1.6 milyon TL'lik ÖTV muafiyet limitiyle alınabilecek otomobiller