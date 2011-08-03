1 GHz işlemcili ve Android 2.3 işletim sistemli Huawei Vision gün ışığına çıktı

Global pazarın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, Vision olarak isimlendirdiği Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli modelini resmi olarak duyurdu.

Alüminyum alaşımlı gövdeye, kıvrımlı çizgilere ve üç farklı renk seçeneğine sahip Huawei Vision, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve 2 GB ROM ile geliyor. 9.9 mm kalınlığında ve 121 gram ağırlığında dizayn edilen Vision'ın işletim sistemine üç boyutlu kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.

3.7-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekrana ve ışık / mesafe sensörlerine yer verilen Vision, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS / aGPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsüne ev sahipliği yapıyor; akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Vision'ın arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı dijital kamera konumlandırıldığını görüyoruz. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor.

Son olarak 1400 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıran Vision'ın eylül ayından itibaren Angry Birds, Asphalt 6: Adrenaline, Order & Chaos Online ve Guerrilla Bob HD gibi oyunlar önceden yüklenmiş şekilde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili bilgi ise verilmemiş.

