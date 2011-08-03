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1 GHz işlemcili ve Android 2.3 işletim sistemli Huawei Vision gün ışığına çıktı

7 yıl
14,1b
1
104
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1 GHz işlemcili ve Android 2.3 işletim sistemli Huawei Vision gün ışığına çıktı
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Global pazarın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, Vision olarak isimlendirdiği Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli modelini resmi olarak duyurdu.
Alüminyum alaşımlı gövdeye, kıvrımlı çizgilere ve üç farklı renk seçeneğine sahip Huawei Vision, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon işlemci, 512 MB RAM ve 2 GB ROM ile geliyor. 9.9 mm kalınlığında ve 121 gram ağırlığında dizayn edilen Vision'ın işletim sistemine üç boyutlu kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.
3.7-inç boyutunda dokunmatik kapasitif ekrana ve ışık / mesafe sensörlerine yer verilen Vision, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS / aGPS ve Bluetooth 2.1 üçlüsüne ev sahipliği yapıyor; akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Vision'ın arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı dijital kamera konumlandırıldığını görüyoruz. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor.
Son olarak 1400 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıran Vision'ın eylül ayından itibaren Angry Birds, Asphalt 6: Adrenaline, Order & Chaos Online ve Guerrilla Bob HD gibi oyunlar önceden yüklenmiş şekilde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatla ilgili bilgi ise verilmemiş.
1 GHz işlemcili ve Android 2.3 işletim sistemli Huawei Vision gün ışığına çıktı
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mert1907 7 yıl en beğenilen
Böyle giderse Nokia'yıda geçicek Huawei
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gugukcuk1 7 yıl
Ben onu bunu bilmem arkadaşa huwai sonic aldık çatır çatır çalışıyor hemde 600 mhz işlemciyle android 2.3.3 kaynak az tüketmesiyle acayip iyi çalışıyor yapılan testlerde kendinin 2 kat pahalı telefonları geçmiş performans olarak.ben kendim kullandım sensorlar olsun ekran algılama olsun oyun olsun çatır çatır çalışıyor.bu yeni çıkanın özellikleri neredeyse 2 kat olduğuna göre mükemmel bir telefon fiyatına göre ellerine sağlık diyorum böyle firmalar öbür firmaları fiyatları aşşağıya çekmeye mecbur bırakıyorlar saolsunlar.
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DH Misafiri 7 yıl
site yetkililerinden ricam Türkiye'de satış tarihini tam olarak öğrenebilirler mi?
çünkü c5 elektronik cihazın türkiyeye gelmesiyle ilgili bir planlamanın olmadığını söyledi. kolay gelsin.
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fatsey 7 yıl
Turkcell T30 olarak da piyasada görebiliriz. Veya T40
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thyke.mc 7 yıl
Reklam filminin hatırı sayılır bir kısmını SPP'ye ayırmışlar )))
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arsima 7 yıl
telefon gayet güzel pil biraz düşük olmuş oda telefonu ince tutmak için olsa gerek ama yeni nesil bir işlemci olduğundan belkide güç tüketimi azdır ve pil bunu karşılıyor olabilir piyasaya rahatlıkla 1000tl civarlarında girecektir bundan önceki cihazını zaten 600 den sokmuştu bekleyip göreceğiz türkiyeye gelmesi çok gecikmez
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Ariturka 7 yıl
arkadaşlar vision ne zaman çıkıyor haber yok mu?
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Besiktask34 7 yıl
şu ışıkları kapatın artık
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Scott. 7 yıl
Ön tarafı tamamen c7 ye arkası ise htc ye benzemiş
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dunklerpaladin 7 yıl
önü c7 arkası htc özenti ama ucuz ve kaliteli sar değeri düşük ve bu kalitedeki bir telefonu 700-900 tl arasında almak çok güzel bir duygu olsa gerek
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melrock 7 yıl
bu modelin (Huawei Vision) çift sim kart desteği var mıdır acab?. Baktım ancak özelliklerinde böyle bir ibareye rastlamadım.
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So_Bad 7 yıl
Takıpteyım
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Wiggles 7 yıl
hala belli bir tarih yok mu ya çok can sıkıcı bir durum.
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DH Misafiri 7 yıl
her şey kağıt üzerindeki özelliklerden ibaret değildir. huawei belki gsm sektöründe çok önemli işler yapıyor olabilir ama cep telefonuna ne kadar servis ve garanti veriyor bu da önemli. htc gibi bir şirket bile daha türkiyede tam anlamıyla kaliteli bir servis veremiyorken huawei oldukça şüpheli. başta her şey güzel ama telefonla ilgili bir sorun çıktığını da bir düşünün...
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