1 GHz işlemcili ve Symbian Belle destekli Nokia 500 Fate'in görselleri yayınlandı

Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonlarının (örn: Sea Ray) lansmanını gerçekleştirmesi merakla beklenen Nokia'nın Symbian platformunu unutmadığı ve Symbian işletim sistemini kullanan güçlü modeller üzerinde çalışıldığı konuşuluyordu.



Cindy ( Nokia 600), Fate (Nokia 500), Helen (Nokia 701) ve Zeta (Nokia 700) kod adlı birbirinden yeni dört modele ait olduğu öne sürülen teknik özellik listelerinde iki ortak yön dikkatlerden kaçmıyordu. Bunlardan ilki 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, ikincisi ise Symbian Belle (Symbian Anna'nın güncel versiyonu) işletim sistemi.



Nokia 700 Zeta'ya ait fotoğrafların internete sızdırılmasının ardından Nokia 500 Fate'in görselleri Pocketnow tarafından yayınlandı. Sade tasarımlı Nokia 500 Fate'in siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor ve arka kapağı zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz.



1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan Nokia 500, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor. Hakkında şu an için daha fazla teknik detay bulunmayan Nokia 500'ün uygun fiyat seviyesiyle tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenmekte. Fate, Zeta, Helen ve Cindy, Windows Phone Mango'lu modellerle beraber tanıtılabilir. Hep beraber bekleyelim ve görelim.







(Önceden yayınlanan teknik özellik listesi)

