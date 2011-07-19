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1 GHz işlemcili ve Symbian Belle destekli Nokia 500 Fate'in görselleri yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
62
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ekim ayında düzenlenmesi planlanan Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonlarının (örn: Sea Ray) lansmanını gerçekleştirmesi merakla beklenen Nokia'nın Symbian platformunu unutmadığı ve Symbian işletim sistemini kullanan güçlü modeller üzerinde çalışıldığı konuşuluyordu.
Cindy ( Nokia 600), Fate (Nokia 500), Helen (Nokia 701) ve Zeta (Nokia 700) kod adlı birbirinden yeni dört modele ait olduğu öne sürülen teknik özellik listelerinde iki ortak yön dikkatlerden kaçmıyordu. Bunlardan ilki 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, ikincisi ise Symbian Belle (Symbian Anna'nın güncel versiyonu) işletim sistemi.
Nokia 700 Zeta'ya ait fotoğrafların internete sızdırılmasının ardından Nokia 500 Fate'in görselleri Pocketnow tarafından yayınlandı. Sade tasarımlı Nokia 500 Fate'in siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor ve arka kapağı zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz.
1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan Nokia 500, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyor. Hakkında şu an için daha fazla teknik detay bulunmayan Nokia 500'ün uygun fiyat seviyesiyle tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenmekte. Fate, Zeta, Helen ve Cindy, Windows Phone Mango'lu modellerle beraber tanıtılabilir. Hep beraber bekleyelim ve görelim.


(Önceden yayınlanan teknik özellik listesi)

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Silent Guardian 8 yıl en beğenilen
Nokia 1Ghz işlemci koyunca herkese bi garip geliyor.Alışmışız nokia'nın 680Mhz kullanmasına.Adamlar çift çekirdekli işlemcilere geçti nokia 1ghz'e yeni geçmeye çalışıyor.ANNA'sını BELLE'seniz Nokia'dan adam olmaz artık.
Nokia 1Ghz işlemci koyunca herkese bi garip geliyor.Alışmışız nokia'nın 680Mhz kullanmasına.Adamlar çift çekirdekli işlemcilere geçti nokia 1ghz'e yeni geçmeye...
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umutarslan.com 8 yıl
annayı belledi gibi bir espiriyi kim yapıcaksa yapsın.Her haberde görmeden edemiyoruz :D
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Zyx 8 yıl
yine mi bamya?
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Mr. Jingles 8 yıl
O CEO'nun dediğine inanıyorsan söyleyeceğim bir şey yok. Adam hâlâ Microsoft'un hissedarı durumunda tabi Symbian için yandı diyecek. Hemen akabinde MeeGo'yu ve Symbian'ı ikinci plana atıp Microsoft ile anlaşma yapması bunun ispatıdır. Zaten N9 başarılı olsa bile MeeGo'lu cihaz gelmeyecek dedi. Anlayamıyor musun buradaki düşünceyi? Hangi firma başarılı olduğu bir şeyin devamını getirmek istemez?
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` quaD. 8 yıl
MeeGo sistemli n9 güzel . Ama o telefon destek lazım . Yazılım felan .
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Mr. Jingles 8 yıl
Piyasada sadece Nokia mı var ki Ideos X5'in bu kadar satmasının sebebini buna bağlıyorsun? Ne kadar saçmaladığının farkındasındır umarım. Zaten Android isteyen adam o fiyat seviyesinde daha kötü bir cihaz olsa bile yine de Android alacaktır. Asıl sebep diğer Android üreticilerinin o fiyat seviyesinde o donanımda bir cihazı bulunmamasıdır. Çoğunluk beni alakadar etmez. Ben gelirinin tamamı reklam olan bir şirkete mahremiyetimi satacak kadar geniş biri değilim.
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
Annanı Belleyeceğim Nokia..
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Mr. Jingles 8 yıl Guest-83CCFA9C4
Ohaybetion
Annanı Belleyeceğim Nokia..

Her Nokia haberinin altına yazmayın artık şunu kabak tadı vermeye başladı.
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Bir Rind 8 yıl
Ulan yine tip yok telefonda.
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Volkanbaba 8 yıl
Tipe bak x6nın çakma küçük ekranlıları gibi olmuş
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Miasmus 8 yıl
forumdaki yorumlara göre nokia yı yönetiyoruz. şimdi;
symbian dandik. çabuk telefon üretimini durdurun. yeni telefonlara direk android, ios, wp7 yükleyin... 1 ay sonra telefon çıkar android destekli. Google tarafından açılan dava sonucu nokia batar. Kullanıcılar, destek vermeyen android destekli* nokia telefonlar ile app store ve garantiden yoksun bırakılarak kaderlerine terk edilir. Bu durumda forumdan daha farklı sesler çıkmaya başlar "-allah belanı versin" nokia derler ve zaten forum geniusları belasını vermiş firmayı batırmıştır. Ancak nereye saldıracağını bilemeyen forum geniusları batmış nokia hakkında daha fazla yorum yaparlar ve Türkiye Cumhuriyeti forum geniuslarının göz yaşları altında kalarak haritadan silinir. Bu olay tarihe "EPIC TROLL FERYAD" diye geçer, böylece teknolojiyi çok fazla takip etmenin bünyede ne gibi sonuçlar doğurduğu bilimadamları tarafından tartışılır ve taş ve sopaya geri dönmeye karar verilir. İnsanlık bir keze daha kaybetmiştir, geniuslar ise gizli yerleşim yerlerinde kaçak olarak elektrik ve cep telefonu kullanmaya devam ederler ancak yeni applicationların çıkmamasından dolayı kafayı sıyırıp bu sefer android ve ios'u hedef alan yorumlar yapmaya başlarlar en sonunda internetin son zerrelerinin de kaybolması ve yeni updatelerin gelmemesi ile nesilleri tükenir ve insanlık tekrar bu sefer daha kesin adımlarla yürümeye devam eder.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Silent Guardian 8 yıl Miasmus
Miasmus

forumdaki yorumlara göre nokia yı yönetiyoruz. şimdi;

symbian dandik. çabuk telefon üretimini durdurun. yeni telefonlara direk android, ios, wp7 yükleyin... 1 ay sonra telefon çıkar android destekli. Google tarafından açılan dava sonucu nokia batar. Kullanıcılar, destek vermeyen android destekli* nokia telefonlar ile app store ve garantiden yoksun bırakılarak kaderlerine terk edilir. Bu durumda forumdan daha farklı sesler çıkmaya başlar "-allah belanı versin" nokia derler ve zaten forum geniusları belasını vermiş firmayı batırmıştır. Ancak nereye saldıracağını bilemeyen forum geniusları batmış nokia hakkında daha fazla yorum yaparlar ve Türkiye Cumhuriyeti forum geniuslarının göz yaşları altında kalarak haritadan silinir. Bu olay tarihe "EPIC TROLL FERYAD" diye geçer, böylece teknolojiyi çok fazla takip etmenin bünyede ne gibi sonuçlar doğurduğu bilimadamları tarafından tartışılır ve taş ve sopaya geri dönmeye karar verilir. İnsanlık bir keze daha kaybetmiştir, geniuslar ise gizli yerleşim yerlerinde kaçak olarak elektrik ve cep telefonu kullanmaya devam ederler ancak yeni applicationların çıkmamasından dolayı kafayı sıyırıp bu sefer android ve ios'u hedef alan yorumlar yapmaya başlarlar en sonunda internetin son zerrelerinin de kaybolması ve yeni updatelerin gelmemesi ile nesilleri tükenir ve insanlık tekrar bu sefer daha kesin adımlarla yürümeye devam eder.


N8'e 1ghz işlemci,1gb ram,Android 2.3 koysa bak nasıl alınırdı.Ama yok işte nokia yapmıyor,yapamıyor!
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sweatcan 8 yıl
kamera 5MB yazıyor
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createemir 8 yıl
İsmi X6-01 veya X6-02 olmalıydı.Tasarım nerdeyse aynı.Sadece donanım farklı.
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mert1907 8 yıl
Bırak Anna'yı da Java isterük !
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filteke 8 yıl
bence nokia gümbür gümbür geliyor çok konuşanlara cevap niteliğinde
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emiLL 8 yıl
paranın ANA'SINI BELLE'YİP bi iphone alacam sonunda.Symbian görmekten bıktım
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