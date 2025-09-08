CATL, Macaristan’daki batarya fabrikasında 2026’da üretime başlıyor

Dev tesis üretime hazırlanıyor
Çin merkezli CATL, otomobil üreticilerine yönelik batarya üretimini artırmak amacıyla Debrecen’de 7,3 milyar euro (8,55 milyar dolar) yatırımla dev bir tesis kurdu. Şirket, yeni fabrikada yıllık 100 gigawatt-saat kapasiteye ulaşmayı ve 9 bin kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyor. Bu rakam, CATL’nin Almanya’daki Thüringen tesisine kıyasla çok daha büyük bir üretim hacmi anlamına geliyor.
CATL, küresel elektrikli araç bataryası pazarında liderliğini sürdürmeye devam ediyor. 2024’te dünya pazarında yüzde 38’lik paya ulaşan şirket, bir yıl öncesine göre (%36) büyümesini artırdı. Ayrıca şirket, Mayıs ayında Hong Kong borsasındaki halka arzından elde ettiği 4,6 milyar dolarlık geliri Macaristan projesine yatırım olarak kullanmıştı.
Yeni tesisle birlikte CATL, Avrupa'daki otomobil üreticilerine BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi devlerle daha güçlü işbirlikleri sunmayı planlıyor. Uzmanlar, fabrikanın açılmasıyla birlikte Avrupa'daki elektrikli araç bataryası üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtiyor.
