    CATL, Macaristan’daki batarya fabrikasında 2026’da üretime başlıyor

    Çinli batarya üreticisi CATL, Macaristan’daki tesisinde üretime 2026 başında başlamayı hedefliyor. Yeni fabrika, yıllık 100 GWh kapasite ve 9 bin kişilik istihdamla Avrupa’daki üretimi güçlendirecek.

    Batarya devi CATL, Macaristan'da üretime 2026 başlayacak
    Çinli batarya üreticisi CATL, Macaristan’ın Debrecen kentinde inşa ettiği yeni tesisinde üretime 2026 başında başlamayı hedefliyor. Şirket, buradaki tesis sayesinde Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.

    Dev tesis üretime hazırlanıyor

    Çin merkezli CATL, otomobil üreticilerine yönelik batarya üretimini artırmak amacıyla Debrecen’de 7,3 milyar euro (8,55 milyar dolar) yatırımla dev bir tesis kurdu. Şirket, yeni fabrikada yıllık 100 gigawatt-saat kapasiteye ulaşmayı ve 9 bin kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyor. Bu rakam, CATL’nin Almanya’daki Thüringen tesisine kıyasla çok daha büyük bir üretim hacmi anlamına geliyor.

    Batarya devi CATL, Macaristan’da üretime 2026 başlayacak Tam Boyutta Gör
    CATL Avrupa Genel Müdürü Matt Shen, Reuters’a yaptığı açıklamada fabrikanın bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında üretime başlamasının hedeflendiğini söyledi. Başlangıçta üretimin 2025 sonunda başlaması planlanıyordu, ancak süreç biraz ötelenmiş görünüyor.

    CATL, küresel elektrikli araç bataryası pazarında liderliğini sürdürmeye devam ediyor. 2024’te dünya pazarında yüzde 38’lik paya ulaşan şirket, bir yıl öncesine göre (%36) büyümesini artırdı. Ayrıca şirket, Mayıs ayında Hong Kong borsasındaki halka arzından elde ettiği 4,6 milyar dolarlık geliri Macaristan projesine yatırım olarak kullanmıştı.

    Yeni tesisle birlikte CATL, Avrupa’daki otomobil üreticilerine BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi devlerle daha güçlü işbirlikleri sunmayı planlıyor. Uzmanlar, fabrikanın açılmasıyla birlikte Avrupa’daki elektrikli araç bataryası üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

