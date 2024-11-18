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    Northvolt krizi: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde

    İki eski Tesla yöneticisi tarafından kurulan ve elektrikli araçlar için lityum iyon teknolojisinde uzmanlaşmış İsveçli Northvolt, iflas etmekle karşı karşıya kaldı.
    Northvolt: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör
    2015 yılında iki eski Tesla yöneticisi tarafından kurulan ve elektrikli araçlar için lityum iyon batarya teknolojisinde uzmanlaşmış İsveçli Northvolt, için işler hiç de yolunda gitmiyor. Avrupa'nın elektrikli araçlarda kullanılan bataryalarda Çin'in hâkimiyetini kırma umudu olarak görülen Northvolt, üretim hedeflerinde yaşadığı sıkıntılarla gündemde. Şirketin kuzey İsveç'teki batarya hücreleri fabrikasında üretim kesintileri yaşadığı ve belirlenen haftalık üretim hedeflerini tutturamadığı ortaya çıktı.

    Northvolt krizi büyüyor

    2016 yılında faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar avro (10,57 milyar dolar) yatırım alan lityum-iyon batarya üreticisi Northvolt, Eylül ayından bu yana haftalık üretim hedeflerini sürekli olarak kaçırıyor. Örneğin, şirketin 2024 sonuna kadar haftada 51.000 teslim edilebilir hücre üretme hedefi bulunuyordu ancak son veriler, bu hedefin oldukça gerisinde kalındığını gösteriyor. 10 Kasım'da sona eren haftada yalnızca 26.000 sevkiyata hazır hücre üretildiği belirtiliyor. Belgeler, firmanın zaman zaman hedefleri tutturabildiğini de gösteriyor ancak istikrar bulunmuyor.

    Northvolt ise hedeflerin 5 Eylül'de belirlendiğini ve “çoktan güncelliğini yitirdiğini” savunarak, mevcut hedeflerin müşteri siparişlerine dayandığını belirtti. Ancak, şirketin bu yılki temel hedeflerinden biri olan haftalık 100.000 hücre üretimi hedefine ulaşamayacağı resmen doğrulandı.

    Avrupa’nın tek umuduydu

    Northvolt: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında, Northvolt global iş gücünün yüzde 20'sini işten çıkararak maliyetlerini düşürme yoluna gitmişti. Şirketin, ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunmayı değerlendirdiği iddiaları ise kriz derinleştikçe gündeme geliyor. Ancak Northvolt, bu iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınmayı tercih ediyor.

    Teslimatlarda yaşanan gecikmeler ve yeterli miktarda yüksek kaliteli batarya üretmekte zorlanan Northvolt, Haziran ayında BMW'den aldığı 2 milyar avroluk (2,1 milyar dolar) sözleşmeyi de kaybetmişti. BMW'nin sipariş iptalinin ardından Northvolt, öncelikli olarak kamyon üreticisi Scania ve en büyük hissedarı Volkswagen'e ait markalar olan lüks otomobil üreticileri Audi ve Porsche için hücre üretimi gerçekleştirdi.

    CATL ve BYD gibi devlere sahip Çin'in elektrikli araç bataryaları pazarındaki ezici hakimiyetini zayıflatmak için Avrupa'nın en iyi şansı olarak görülen Northvolt, ayakta kalabilmek için Eylül ayında küresel işgücünün beşte birini işten çıkararak operasyonlarını da küçültmüştü. Öte yandan şirket henüz kâr elde edebilmiş değil.

    Northvolt: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde Tam Boyutta Gör
    Statista verilerine göre Çin'de CATL, BYD CALB, Eve Energy ve Sunwoda gibi firmalarıyla birlikte elektrikli araç batarya piyasasında yüzde 65'ten fazla pazar payına sahip. Sadece CATL, pazarın yüzde 37'sini elinde bulunduruyor.

    Üretimde frene basılıyor

    Batarya konusunda uzman olanlar üretim seviyelerinin haftalık bazda dalgalanmalar gösterebileceğini söylüyor. Hücre üretmek hassas bir süreç ve bunu geniş ölçekte yapmak uzmanlar tarafından herhangi bir batarya üreticisi için büyük bir zorluk olarak kabul ediliyor. Bunlara ek olarak sektör uzmanları, sorunlarına rağmen Northvolt'un diğer Avrupalı batarya üreticilerinden önde olduğunu söylüyor.

    Reuters’in özel haberine göre Northvolt kaynakları firmanın Skelleftea fabrikasındaki iki üretim binasından birinde üretimin Ekim ayı sonunda askıya alındığını söyledi ve bunun Aralık ayına kadar süreceğini bildirdi. Ayrıca firmanın 7/24 üretim döngüsüne son verdiği ve sadece hafta içi üretim yapmaya başladığının altı çiziliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/crisis-hit-ev-battery-champion-northvolt-struggles-hit-production-targets-2024-11-18/ https://www.reuters.com/legal/northvolt-has-considered-us-bankruptcy-protection-sources-say-2024-11-15/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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