Northvolt krizi: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde

Northvolt krizi büyüyor
2016 yılında faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar avro (10,57 milyar dolar) yatırım alan lityum-iyon batarya üreticisi Northvolt, Eylül ayından bu yana haftalık üretim hedeflerini sürekli olarak kaçırıyor. Örneğin, şirketin 2024 sonuna kadar haftada 51.000 teslim edilebilir hücre üretme hedefi bulunuyordu ancak son veriler, bu hedefin oldukça gerisinde kalındığını gösteriyor. 10 Kasım'da sona eren haftada yalnızca 26.000 sevkiyata hazır hücre üretildiği belirtiliyor. Belgeler, firmanın zaman zaman hedefleri tutturabildiğini de gösteriyor ancak istikrar bulunmuyor.
Northvolt ise hedeflerin 5 Eylül'de belirlendiğini ve “çoktan güncelliğini yitirdiğini” savunarak, mevcut hedeflerin müşteri siparişlerine dayandığını belirtti. Ancak, şirketin bu yılki temel hedeflerinden biri olan haftalık 100.000 hücre üretimi hedefine ulaşamayacağı resmen doğrulandı.
Avrupa’nın tek umuduydu
Teslimatlarda yaşanan gecikmeler ve yeterli miktarda yüksek kaliteli batarya üretmekte zorlanan Northvolt, Haziran ayında BMW'den aldığı 2 milyar avroluk (2,1 milyar dolar) sözleşmeyi de kaybetmişti. BMW'nin sipariş iptalinin ardından Northvolt, öncelikli olarak kamyon üreticisi Scania ve en büyük hissedarı Volkswagen'e ait markalar olan lüks otomobil üreticileri Audi ve Porsche için hücre üretimi gerçekleştirdi.
CATL ve BYD gibi devlere sahip Çin'in elektrikli araç bataryaları pazarındaki ezici hakimiyetini zayıflatmak için Avrupa'nın en iyi şansı olarak görülen Northvolt, ayakta kalabilmek için Eylül ayında küresel işgücünün beşte birini işten çıkararak operasyonlarını da küçültmüştü. Öte yandan şirket henüz kâr elde edebilmiş değil.
Üretimde frene basılıyor
Batarya konusunda uzman olanlar üretim seviyelerinin haftalık bazda dalgalanmalar gösterebileceğini söylüyor. Hücre üretmek hassas bir süreç ve bunu geniş ölçekte yapmak uzmanlar tarafından herhangi bir batarya üreticisi için büyük bir zorluk olarak kabul ediliyor. Bunlara ek olarak sektör uzmanları, sorunlarına rağmen Northvolt'un diğer Avrupalı batarya üreticilerinden önde olduğunu söylüyor.
Reuters’in özel haberine göre Northvolt kaynakları firmanın Skelleftea fabrikasındaki iki üretim binasından birinde üretimin Ekim ayı sonunda askıya alındığını söyledi ve bunun Aralık ayına kadar süreceğini bildirdi. Ayrıca firmanın 7/24 üretim döngüsüne son verdiği ve sadece hafta içi üretim yapmaya başladığının altı çiziliyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/crisis-hit-ev-battery-champion-northvolt-struggles-hit-production-targets-2024-11-18/ https://www.reuters.com/legal/northvolt-has-considered-us-bankruptcy-protection-sources-say-2024-11-15/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir