A101 marketler iPhone 13, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S21 FE satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin Ekstra kataloğunda bu hafta iPhone modellerinden Samsung akıllı televizyonlara ve akıllı monitörlere, tam kablosuz kulaklıklara, tablet modellerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 43499TL.

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Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 64GB depolama, 3100mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 11 modeli 23299TL seviyesinde.

Samsung markasına ait 43 inçlik Ultra HD ekran ve Tizen işletim sistemi olan M7 akıllı monitör modeli 9499TL, Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli 17899TL ve Galaxy Tab A9+ 8GB modeli de 7699TL olarak satılacak.

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10 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var?