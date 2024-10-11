A101 marketler iPhone 13, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S21 FE satıyor

10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 43499TL.
Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 64GB depolama, 3100mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 11 modeli 23299TL seviyesinde.
Samsung markasına ait 43 inçlik Ultra HD ekran ve Tizen işletim sistemi olan M7 akıllı monitör modeli 9499TL, Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli 17899TL ve Galaxy Tab A9+ 8GB modeli de 7699TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.