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    A101 marketler iPhone 13, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S21 FE satıyor

    10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB, iPhone 11 64GB, Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Tab A9+ 8GB, Samsung M7 akıllı monitör yer alıyor.
    10 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra kataloğunda bu hafta iPhone modellerinden Samsung akıllı televizyonlara ve akıllı monitörlere, tam kablosuz kulaklıklara, tablet modellerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    10 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 256GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 43499TL.

    Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 64GB depolama, 3100mAh batarya gibi özellikleri olan iPhone 11 modeli 23299TL seviyesinde. 

    Samsung markasına ait 43 inçlik Ultra HD ekran ve Tizen işletim sistemi olan M7 akıllı monitör modeli 9499TL, Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli 17899TL ve Galaxy Tab A9+ 8GB modeli de 7699TL olarak satılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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