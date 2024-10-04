A101 marketler GeForce RTX 4050 ekran kartlı oyuncu dizüstüsü satıyor

3 Ekim A101 Ekstra ürünleri
3 Ekim A101 Ekstra ürünleri arasında HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. 16.1 inçli ekran, Ryzen 5 7460 HS yonga seti, GeForce RTX 4050 6GB ekran kartı, 16GB RAM, 512GB SSD gibi özellikleri olan oyuncu bilgisayarı 32499TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 10mm titanyum kaplama sürücü, 7 saate kadar kullanım süresi, yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme sunan Oppo Enco Buds 2 tam kablosuz kulaklık 499TL iken 10.1 inç ekranlı Lenovo Tab M10 tablet modeli de 4299TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.