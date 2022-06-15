Giriş seviyesi iPad; USB-C girişi, A14 Bionic çipi ve 5G bağlantı ile güncellenecek

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iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro ürünleri ile farklı türde ve farklı bütçedeki inşalara hitap etmeye çalışan Apple, her ürünü ile ciddi anlamda performans ve özellik sunuyor. 300 dolar civarı fiyatı ile oldukça beğenilen giriş seviyesi iPad, Pro ve Air modellerindeki kadar performans veya özellik sunmasa da Apple Pencil ve iPadOS dahil birçok özelliği barındırıyor. Görünüşe göre Apple, giriş seviyesi iPad’i bu sene ciddi anlamda güncelleyecek.

10. nesil iPad, 5G bağlantısı ve USB-C girişi ile gelecek

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen 9to5Mac, Apple’ın yeni nesil giriş seviyesi iPad’de ciddi güncellemeler sunacağını belirtti. 9to5Mac’e göre 10. nesil iPad; 5G bağlantısı, USB-C girişi ve A14 işlemcisi ile gelecek. Apple, iPhone ve aksesuarlarında USB-C kullanmamış olsa da firma, uzun süredir USB-C portunu iPad ailesine getiriyordu. 10. Nesil iPad ile Apple, tüm iPad ailesine USB-C girişini getirmiş olacak.

iPad Pro serisi yıl bitmeden güncellenecek 1 gün önce eklendi

J272 kod adlı 10. nesil iPad, A14 Bionic işlemcisinden gücünü alarak ciddi performans artışı kazanacak. 5G teknolojisinin yaygınlaşması ile Apple, giriş seviye iPad’e de 5G modem dahil etmeye karar vermiş. USB-C bağlantısı ile Apple Studio Display dahil birçok aksesuarı destekleyecek yeni iPad, iPad Air ile aynı çözünürlüğe sahip olacak. Cihazın ekran boyutunun da 10.5 veya 10.9 inçe çıkarılması bekleniyor. LCD panele sahip olacak cihaz, iPad Pro ve Air modellerinde bulunan geniş renk gamı ve yüksek parlaklık gibi özelliklere sahip olmayacak. Yeni iPad’in tasarım konusunda bir farka sahip olup olmayacağı bilinmiyor ancak daha büyük ekran ve USB-C girişi ile beraber Apple, cihazın sonunda tasarımında değişiklik yapabilir. Cihazın yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.

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10. nesil iPad, önemli güncellemer ile geliyor