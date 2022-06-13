iPad Pro serisi yıl bitmeden M2 yonga seti ile güncellenecek

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Her sene iPad serisine ciddi güncellemeler yapan Apple, geçtiğimiz yıl iPad Pro modellerini, geçtiğimiz aylarda da iPad Air modelini M1 işlemci ile güncellemişti. Artık hem donanım hem de yazılım anlamında bilgisayarlara yakın kullanım sunan iPad serisinin yakında 14 inçlik bir modele kavuşacağı belirtilmişti. Güvenilir kaynaklardan olan Ross Young, 2023’ün başında 14 inçlik bir iPad Pro modelini göreceğimizi belirtti. Yeni gelen bilgiler Apple’ın 14 inçlik iPad Pro planlarına rağmen 11 ve 12.9 inçlik iPad Pro modellerini yıl bitmeden güncelleyeceğini belirtiyor.

Yeni iPad Pro serisi kablosuz şarj desteği ve M2 işlemci ile gelecek

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple’ın yıl bitmeden iPad Pro serisini güncelleyeceğini belirtti. Gurman, yeni modellerin eylül veya ekim ayında tanıtılmasını beklediğini ifade etti. Gurman, yeni iPad Pro modellerinin Apple M2 işlemcisinden güç alacağını ve kablosuz şarj desteği ile geleceğini belirtti. Ayrıca iPad Pro modelleri, yenilenmiş bir kamera sistemi ile gelecek.

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iPadOS 16 ile beraber yazılım anlamında ciddi adımlar atan Apple, iPad Pro serisini alternatif bir bilgisayar yapmaya devam edecek gibi görünüyor. M2 işlemcili ve iPadOS 16 işletim sistemli yeni iPad Pro modelleri, birçok dizüstü bilgisayarın yerini tutacaktır.

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iPad Pro serisi yıl bitmeden güncellenecek