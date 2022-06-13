Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad Pro serisi yıl bitmeden M2 yonga seti ile güncellenecek

    Geçtiğimiz yıl Apple’ın M1 işlemcisi ile güncellenen iPad Pro modelleri, bu sene de yenilenecek. 2023 yılında beklenen 14 inçlik iPad Pro modeli, Apple’ın diğer Pro modellere bakışını değiştirmemiş.
    Oy Ver

    iPad Pro serisi yıl bitmeden güncellenecek
    Tam Boyutta Gör

    Her sene iPad serisine ciddi güncellemeler yapan Apple, geçtiğimiz yıl iPad Pro modellerini, geçtiğimiz aylarda da iPad Air modelini M1 işlemci ile güncellemişti. Artık hem donanım hem de yazılım anlamında bilgisayarlara yakın kullanım sunan iPad serisinin yakında 14 inçlik bir modele kavuşacağı belirtilmişti. Güvenilir kaynaklardan olan Ross Young, 2023’ün başında 14 inçlik bir iPad Pro modelini göreceğimizi belirtti. Yeni gelen bilgiler Apple’ın 14 inçlik iPad Pro planlarına rağmen 11 ve 12.9 inçlik iPad Pro modellerini yıl bitmeden güncelleyeceğini belirtiyor.

    Yeni iPad Pro serisi kablosuz şarj desteği ve M2 işlemci ile gelecek

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Apple’ın yıl bitmeden iPad Pro serisini güncelleyeceğini belirtti. Gurman, yeni modellerin eylül veya ekim ayında tanıtılmasını beklediğini ifade etti. Gurman, yeni iPad Pro modellerinin Apple M2 işlemcisinden güç alacağını ve kablosuz şarj desteği ile geleceğini belirtti. Ayrıca iPad Pro modelleri, yenilenmiş bir kamera sistemi ile gelecek.

    iPadOS 16 ile beraber yazılım anlamında ciddi adımlar atan Apple, iPad Pro serisini alternatif bir bilgisayar yapmaya devam edecek gibi görünüyor. M2 işlemcili ve iPadOS 16 işletim sistemli yeni iPad Pro modelleri, birçok dizüstü bilgisayarın yerini tutacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 19 saat önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız