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10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri

Dijital müzik platformu Spotify, bundan tam 10 yıl önce hizmet vermeye başlamıştı. Şirket son 10 yıla bakış atarak en çok dinlenen şarkı ve sanatçılar gibi bazı dikkat çekici istatistikler yayınladı.
7 ay
4,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler dijital müzik hizmeti Spotify, 7 Ekim 2008 tarihinde hizmet vermeye başlamıştı. Daniel Ek, Martin Lorentzon ve bir grup diğer yönetici öncülüğünde kurulan platform 10. yılını geride bıraktı.
Spotify bugün 180 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip ve bunun  83 milyonluk kısmını ise premium yani ücretli aboneler oluşturuyor. Şirkete göre Spotify bugüne kadar hak sahiplerine 11.5 milyar dolar para ödedi.
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İsveç merkezli dijital müzik platformu 10. yaşını kutlamak adına kurulduğu günden bu yana en çok dinlenen şarkı, sanatçı ve albümlerin listesini yayınladı. Ayrıca her senenin en çok dinlenen şarkısı, platformda bugüne kadar toplamda ne kadar süre müzik dinlendiği ve toplam çalma listesi sayısı gibi ilginç verileri de paylaştı. İşte Spotify'da son 10 yılın “en”leri:

Her senenin en çok dinlenen şarkısı:

  • 2008: The Killers – Human
  • 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
  • 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
  • 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
  • 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
  • 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can't Hold Us
  • 2014: Pharrell Williams – Happy
  • 2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – Lean On
  • 2016: Drake – One Dance
  • 2017: Ed Sheeran – Shape of You

Tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:

  1. Ed Sheeran – Shape of You
  2. Drake – One Dance
  3. The Chainsmokers & Halsey – Closer
  4. Post Malone – Rockstar
  5. Ed Sheeran – Thinking Out Loud
  6. Major Lazer & MØ & DJ Snake – Lean On
  7. Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber – Despacito
  8. Justin Bieber – Love Yourself
  9. Justin Bieber – Sorry
  10. The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:

  1. Drake 
  2. Ed Sheeran 
  3. Eminem 
  4. The Weeknd 
  5. Rihanna 
  6. Kanye West 
  7. Coldplay 
  8. Justin Bieber 
  9. Calvin Harris 
  10. Ariana Grande

Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar:

  1. Rihanna
  2. Ariana Grande
  3. Sia
  4. Beyoncé
  5. Nicki Minaj
  6. Adele
  7. Taylor Swift
  8. Selena Gomez
  9. Katy Perry
  10. Shakira

Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

  1. Ed Sheeran – ÷
  2. Justin Bieber – Purpose
  3. Drake – Views
  4. Ed Sheeran – x
  5. Post Malone – beerbongs & bentleys
  6. The Weeknd – Starboy
  7. Drake – Scorpion
  8. The Weeknd – Beauty Behind The Madness
  9. Post Malone – Stoney
  10. Kendrick Lamar – DAMN

Spotify’da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı:

  1. Rihanna (2013)
  2. David Guetta (2013)
  3. Eminem (2013)
  4. Kanye West (2014)
  5. Avicii (2014)
  6. Coldplay (2014)
  7. JAY-Z (2014)
  8. Katy Perry (2014)
  9. Drake (2014)
  10. Pitbull (2014)
  • Spotify’da bulunan toplam şarkı sayısı: 40 Milyon'un üzerinde
  • Spotify’da toplam online müzik dinleme süresi: 16,858,080 yıl
  • Spotify’da bulunan toplam çalma listesi sayısı: 3 Milyar'dan fazla

https://newsroom.spotify.com/2018-10-10/celebrating-a-decade-of-discovery-on-spotify/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 7 ay en beğenilen
3. sırada Sıla'yı görmek beni şaşırttı. Gururumuz.
4 Yanıt Yanıtla +48
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ThePscho 7 ay Ohol Oula
Eminem de var hocam. Erzurumlu türkücümüz, gururumuz.
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V2 7 ay
10 yıl indirimi yok mu şöyle 3 aylığı 1 TL
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Mr. Jingles 7 ay
Sia'yı bilmeyen arkadaşları görmemizi sağlayan konu.
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Lucidbit 7 ay
Lossless yayın başlasın artık. Diğerlerini (Tidal, Deezer, Qobuz vs.) tercih etmiyorum.
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PAUL WALKER 7 ay
Drake dinlenmesinin sebebi eminim en ustte reklam niyetine cikmasidir. Surekli unutup unutup bu sarki nasil acaba diye tikliyordum.
Millet merakindan tikliyor sonra en cok dinlenen sarki oluyor. Her yerde karsima cikti drake.
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N. Chomsky 7 ay

Eminem dışında sanatçı bile yok. Son yıllar Drake Ed Sherman falan rezalet zaten. Resmen geriye gidilmiş.
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V2 7 ay
10 yıl indirimi yok mu şöyle 3 aylığı 1 TL
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SEANKingston 7 ay
Yapma bunu. Apple Music i kullanıyorum ama Spotify i çok özledim
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Ohol Oula 7 ay en beğenilen
3. sırada Sıla'yı görmek beni şaşırttı. Gururumuz.
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menekse3386 7 ay
?¿?¿

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kymelria 7 ay
Sia yı yanlış okumuşsun
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ThePscho 7 ay Ohol Oula
Eminem de var hocam. Erzurumlu türkücümüz, gururumuz.
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Led Zeppelin 7 ay
#Coldplaykırmızıçizgimizdir
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Rust in Peace. 7 ay
O kadar şarkıcı vs var 1 tane düzgün şarkıcı grup vs yok. Belki coldplay
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Moving On 7 ay
Haber için teşekkürler.
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