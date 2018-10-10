10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri

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Popüler dijital müzik hizmeti Spotify, 7 Ekim 2008 tarihinde hizmet vermeye başlamıştı. Daniel Ek, Martin Lorentzon ve bir grup diğer yönetici öncülüğünde kurulan platform 10. yılını geride bıraktı.
Spotify bugün 180 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip ve bunun 83 milyonluk kısmını ise premium yani ücretli aboneler oluşturuyor. Şirkete göre Spotify bugüne kadar hak sahiplerine 11.5 milyar dolar para ödedi.Ayrıca Bkz. "Nissan'dan 355 km menzil sunacak elektrikli SUV geliyor"
İsveç merkezli dijital müzik platformu 10. yaşını kutlamak adına kurulduğu günden bu yana en çok dinlenen şarkı, sanatçı ve albümlerin listesini yayınladı. Ayrıca her senenin en çok dinlenen şarkısı, platformda bugüne kadar toplamda ne kadar süre müzik dinlendiği ve toplam çalma listesi sayısı gibi ilginç verileri de paylaştı. İşte Spotify'da son 10 yılın “en”leri:
Her senenin en çok dinlenen şarkısı:
- 2008: The Killers – Human
- 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
- 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
- 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
- 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
- 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can't Hold Us
- 2014: Pharrell Williams – Happy
- 2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – Lean On
- 2016: Drake – One Dance
- 2017: Ed Sheeran – Shape of You
Tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları:
- Ed Sheeran – Shape of You
- Drake – One Dance
- The Chainsmokers & Halsey – Closer
- Post Malone – Rockstar
- Ed Sheeran – Thinking Out Loud
- Major Lazer & MØ & DJ Snake – Lean On
- Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber – Despacito
- Justin Bieber – Love Yourself
- Justin Bieber – Sorry
- The Chainsmokers – Don’t Let Me Down
Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları:
- Drake
- Ed Sheeran
- Eminem
- The Weeknd
- Rihanna
- Kanye West
- Coldplay
- Justin Bieber
- Calvin Harris
- Ariana Grande
Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar:
- Rihanna
- Ariana Grande
- Sia
- Beyoncé
- Nicki Minaj
- Adele
- Taylor Swift
- Selena Gomez
- Katy Perry
- Shakira
Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen albümler:
- Ed Sheeran – ÷
- Justin Bieber – Purpose
- Drake – Views
- Ed Sheeran – x
- Post Malone – beerbongs & bentleys
- The Weeknd – Starboy
- Drake – Scorpion
- The Weeknd – Beauty Behind The Madness
- Post Malone – Stoney
- Kendrick Lamar – DAMN
Spotify’da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı:
- Rihanna (2013)
- David Guetta (2013)
- Eminem (2013)
- Kanye West (2014)
- Avicii (2014)
- Coldplay (2014)
- JAY-Z (2014)
- Katy Perry (2014)
- Drake (2014)
- Pitbull (2014)
- Spotify’da bulunan toplam şarkı sayısı: 40 Milyon'un üzerinde
- Spotify’da toplam online müzik dinleme süresi: 16,858,080 yıl
- Spotify’da bulunan toplam çalma listesi sayısı: 3 Milyar'dan fazla
https://newsroom.spotify.com/2018-10-10/celebrating-a-decade-of-discovery-on-spotify/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Millet merakindan tikliyor sonra en cok dinlenen sarki oluyor. Her yerde karsima cikti drake.
Eminem dışında sanatçı bile yok. Son yıllar Drake Ed Sherman falan rezalet zaten. Resmen geriye gidilmiş.
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