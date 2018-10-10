10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri

Popüler dijital müzik hizmeti Spotify, 7 Ekim 2008 tarihinde hizmet vermeye başlamıştı. Daniel Ek, Martin Lorentzon ve bir grup diğer yönetici öncülüğünde kurulan platform 10. yılını geride bıraktı.

Spotify bugün 180 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip ve bunun 83 milyonluk kısmını ise premium yani ücretli aboneler oluşturuyor. Şirkete göre Spotify bugüne kadar hak sahiplerine 11.5 milyar dolar para ödedi.

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İsveç merkezli dijital müzik platformu 10. yaşını kutlamak adına kurulduğu günden bu yana en çok dinlenen şarkı, sanatçı ve albümlerin listesini yayınladı. Ayrıca her senenin en çok dinlenen şarkısı, platformda bugüne kadar toplamda ne kadar süre müzik dinlendiği ve toplam çalma listesi sayısı gibi ilginç verileri de paylaştı. İşte Spotify'da son 10 yılın “en”leri:

Her senenin en çok dinlenen şarkısı:

2008: The Killers – Human

2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie

2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro

2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know

2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can't Hold Us

2014: Pharrell Williams – Happy

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – Lean On

2016: Drake – One Dance

2017: Ed Sheeran – Shape of You Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları: Ed Sheeran – Shape of You Drake – One Dance The Chainsmokers & Halsey – Closer Post Malone – Rockstar Ed Sheeran – Thinking Out Loud Major Lazer & MØ & DJ Snake – Lean On Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber – Despacito Justin Bieber – Love Yourself Justin Bieber – Sorry The Chainsmokers – Don’t Let Me Down Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları: Drake Ed Sheeran Eminem The Weeknd Rihanna Kanye West Coldplay Justin Bieber Calvin Harris Ariana Grande Tam Boyutta Gör Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar: Rihanna Ariana Grande Sia Beyoncé Nicki Minaj Adele Taylor Swift Selena Gomez Katy Perry Shakira Tam Boyutta Gör Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen albümler: Ed Sheeran – ÷ Justin Bieber – Purpose Drake – Views Ed Sheeran – x Post Malone – beerbongs & bentleys The Weeknd – Starboy Drake – Scorpion The Weeknd – Beauty Behind The Madness Post Malone – Stoney Kendrick Lamar – DAMN Tam Boyutta Gör Spotify’da 1 milyar dinlenme rakamına ulaşan ilk 10 sanatçı: Rihanna (2013) David Guetta (2013) Eminem (2013) Kanye West (2014) Avicii (2014) Coldplay (2014) JAY-Z (2014) Katy Perry (2014) Drake (2014) Pitbull (2014) Spotify’da bulunan toplam şarkı sayısı: 40 Milyon'un üzerinde

40 Milyon'un üzerinde Spotify’da toplam online müzik dinleme süresi: 16,858,080 yıl

16,858,080 yıl Spotify’da bulunan toplam çalma listesi sayısı: 3 Milyar'dan fazla

https://newsroom.spotify.com/2018-10-10/celebrating-a-decade-of-discovery-on-spotify/