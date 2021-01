10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı

Tam Boyutta Gör

Video oyunlar popülerliğe kavuştuğundan bu yana neredeyse her yıl bazı şeylerin suçu oyunlara atılıyor. Özellikle Amerika'da yaşanan her suç olayında mutlaka birileri suçu oyuna atıyor. Sadece Amerika değil, ülkemizde de milyonlarca insanın izlediği haber programlarında oyunların suçlandığını gördük.

Yapılan son araştırmayla da oyuncuların yıllardır kızgın olduğu durum bilimle de kanıtlanmış oldu. Cyberpsychology'nin Grand Theft Auto ile Büyümek isimli 10 yıllık çalışması sonucunda; şiddet içerikli oyun oynayan çocukların, şiddet eğilimi göstermesi ve oyunlar ile arasında bir bağ bulunmadığı ortaya çıktı.

Çalışma yaklaşık olarak 10 yıl sürdü ve kişi merkezli çağdaş bir çalışma türü ile sürdürüldü. Yani sadece verilere göre değil; çocukların sosyo-ekonomik yapıları, cinsiyetleri ve yaşadıkları yer gibi çeşitli değişkenler kullanıldı. Ayrıca çocuklar farklı ırklardan seçildi.

Çalışmanın sonucunda ise genel olarak erkeklerin, kızlardan daha çok şiddet içerikli oyun oynadığı ortaya çıkarken, oyunlar ile şiddet eğilimi gösterme arasında bir bağ bulunamamış. Çalışma sonucunda çocuk yaşta yüksek şiddetli oyun oynayan çocukların, %4'ü yüksek oranda şiddet eğilimi gösterirken, %23'ü orta oranda şiddet eğilimi göstermiş ve %73'ü de düşük oranda şiddet eğilimi göstermiş. Bu sayılar da normal bir toplumun şiddete eğilim oranıyla çok yakın.

Çalışmanın tam ismi "Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents".

