10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı

Video oyunlar popülerliğe kavuştuğundan bu yana neredeyse her yıl bazı şeylerin suçu oyunlara atılıyor. Özellikle Amerika'da yaşanan her suç olayında mutlaka birileri suçu oyuna atıyor. Sadece Amerika değil, ülkemizde de milyonlarca insanın izlediği haber programlarında oyunların suçlandığını gördük.
Ayrıca Bkz. "The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu"İlginizi Çekebilir Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı
Yapılan son araştırmayla da oyuncuların yıllardır kızgın olduğu durum bilimle de kanıtlanmış oldu. Cyberpsychology'nin Grand Theft Auto ile Büyümek isimli 10 yıllık çalışması sonucunda; şiddet içerikli oyun oynayan çocukların, şiddet eğilimi göstermesi ve oyunlar ile arasında bir bağ bulunmadığı ortaya çıktı.
Çalışma yaklaşık olarak 10 yıl sürdü ve kişi merkezli çağdaş bir çalışma türü ile sürdürüldü. Yani sadece verilere göre değil; çocukların sosyo-ekonomik yapıları, cinsiyetleri ve yaşadıkları yer gibi çeşitli değişkenler kullanıldı. Ayrıca çocuklar farklı ırklardan seçildi.
Çalışmanın sonucunda ise genel olarak erkeklerin, kızlardan daha çok şiddet içerikli oyun oynadığı ortaya çıkarken, oyunlar ile şiddet eğilimi gösterme arasında bir bağ bulunamamış. Çalışma sonucunda çocuk yaşta yüksek şiddetli oyun oynayan çocukların, %4'ü yüksek oranda şiddet eğilimi gösterirken, %23'ü orta oranda şiddet eğilimi göstermiş ve %73'ü de düşük oranda şiddet eğilimi göstermiş. Bu sayılar da normal bir toplumun şiddete eğilim oranıyla çok yakın.
Çalışmanın tam ismi "Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents".
https://gamesage.net/blogs/news/ten-year-long-study-confirms-no-link-between-playing-violent-video-games-as-early-as-ten-years-old-and-aggressive-behavior-later-in-life Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Boş bir çalışma olabilir sizin için ama neticede bunun gibi bir çok araştırma var ve özellikle psikolojik tedavilerde kaynak problemi tespit edip sorunun kökünden çözülmesi için fikir veriyor.
edit: son cümlemin son kısmını malesef konuda da bana cevap verenlerden bolca görmüşüz. sağolun arkadaşlar aydınlattığınız için. ben de bütün insanlık işi gücü bırakmış 10 senedir bu konuyu çözmeye çalışıyor sanıyordum. öğrenmiş oldum sağolun
Ben aksine oyunların insanların vahşi yanını tatmin ettiğini ve şiddete daha az eğimli hale getirdiğine inanıyorum.