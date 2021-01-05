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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı

    10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyun oynayanların çocukların şiddet eğilimli olmasıyla oyunlar arasında bir bağ bulunamadı.
    4 gün
    3,2b
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    41
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    33

    10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı
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    Video oyunlar popülerliğe kavuştuğundan bu yana neredeyse her yıl bazı şeylerin suçu oyunlara atılıyor. Özellikle Amerika'da yaşanan her suç olayında mutlaka birileri suçu oyuna atıyor. Sadece Amerika değil, ülkemizde de milyonlarca insanın izlediği haber programlarında oyunların suçlandığını gördük.

    Ayrıca Bkz. "The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu"

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    Yapılan son araştırmayla da oyuncuların yıllardır kızgın olduğu durum bilimle de kanıtlanmış oldu. Cyberpsychology'nin Grand Theft Auto ile Büyümek isimli 10 yıllık çalışması sonucunda; şiddet içerikli oyun oynayan çocukların, şiddet eğilimi göstermesi ve oyunlar ile arasında bir bağ bulunmadığı ortaya çıktı.

    Çalışma yaklaşık olarak 10 yıl sürdü ve kişi merkezli çağdaş bir çalışma türü ile sürdürüldü. Yani sadece verilere göre değil; çocukların sosyo-ekonomik yapıları, cinsiyetleri ve yaşadıkları yer gibi çeşitli değişkenler kullanıldı. Ayrıca çocuklar farklı ırklardan seçildi. 

    Çalışmanın sonucunda ise genel olarak erkeklerin, kızlardan daha çok şiddet içerikli oyun oynadığı ortaya çıkarken, oyunlar ile şiddet eğilimi gösterme arasında bir bağ bulunamamış. Çalışma sonucunda çocuk yaşta yüksek şiddetli oyun oynayan çocukların, %4'ü yüksek oranda şiddet eğilimi gösterirken, %23'ü orta oranda şiddet eğilimi göstermiş ve %73'ü de düşük oranda şiddet eğilimi göstermiş. Bu sayılar da normal bir toplumun şiddete eğilim oranıyla çok yakın.

    Çalışmanın tam ismi "Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents".



    https://gamesage.net/blogs/news/ten-year-long-study-confirms-no-link-between-playing-violent-video-games-as-early-as-ten-years-old-and-aggressive-behavior-later-in-life Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 gün ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Bu tip çalışmalar zaman alır. Deneklerin belli yaş gruplarına eriştikleri dönemleri de incelemek gerekir. Şiddet eğilimlerini anketler ile de ölçebilirsiniz, kişiyi ayrıca stres altında bırakıp verdiği tepkiyi de ölçebilirsiniz. Sonra toplum geneli ile kıyaslarsınız.
    Boş bir çalışma olabilir sizin için ama neticede bunun gibi bir çok araştırma var ve özellikle psikolojik tedavilerde kaynak problemi tespit edip sorunun kökünden çözülmesi için fikir veriyor.
    Bu tip çalışmalar zaman alır. Deneklerin belli yaş gruplarına eriştikleri dönemleri de incelemek gerekir. Şiddet eğilimlerini anketler ile de ölçebilirsiniz, ki...
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    Yanıtla +26
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    dodofran 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bununla ilgili ciddi ciddi 10 yıldır falan araştırma mı yapılıyormuş aptal show tv akşam haber saatini doldurma haberlerinden biri olarak görüyordum ben bunu. malesef ciddiye alan da çok var özellikle türkiye gibi cahil toplumlarda.

    edit: son cümlemin son kısmını malesef konuda da bana cevap verenlerden bolca görmüşüz. sağolun arkadaşlar aydınlattığınız için. ben de bütün insanlık işi gücü bırakmış 10 senedir bu konuyu çözmeye çalışıyor sanıyordum. öğrenmiş oldum sağolun
    bununla ilgili ciddi ciddi 10 yıldır falan araştırma mı yapılıyormuş aptal show tv akşam haber saatini doldurma haberlerinden biri olarak görüyordum ben bunu. m...
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    5 Yanıt Yanıtla +17
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Öyle olsa zaten tam bir distopik bir dünyada yaşıyor olmamız gerekiyordu.



    Ben aksine oyunların insanların vahşi yanını tatmin ettiğini ve şiddete daha az eğimli hale getirdiğine inanıyorum.
    Öyle olsa zaten tam bir distopik bir dünyada yaşıyor olmamız gerekiyordu. Ben aksine oyunların insanların vahşi yanını tatmin ettiğini ve şiddete...
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    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    araştırmanın orta doğu ülkelerinde yapılmasını istiyoruz hakim bey/hanım.
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    ozanbey86 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu araştırmaya gerek yok ki klavyenin keskin nişancı tüfeği olmadığı bağını kurabilen birinin kime zararı olabilir ki hayvani dürtlere sahip katliam yapabilecek birinin sunucuya bağlanmayı beklemsini düşünemiyorum bile :)) bide bu adam formda hangi parçayı almalıyım diye dh'de araştırma yapmış :))
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunlar bir çok şeyi öğretiyor, eğer öğrenmek isterseniz
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    Lautreamont (ali gül) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilim sanırım gelişim kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bunu bu şekilde test etmek mantıksız. Çok basit. Hayvanlar da bile yeni doğan herhangi bir varlığın gelişimi önemlidir. Bir insan çocuğu mesela gelişim sırasında nasıl yetişirse o şeylere karşı eğilim olma ihtimalı daha yüksek olur. Şimdi ki çocukların mesela bilgisayarı sevmesinin nedenleri doğuştan gelen bir istenç değildir :) Sanayi devrimin doruklarında yaşadığımız için neredeyse her çocuk bilgisayar gibi şeylerin meraklısı oluyor. Elbet de ki bu tarz oyunların çocuklar üzerinde tam olarak etkisi olmasa bile bir nebze etki yaratıyordur illa ki. En azından düşünceleri sığlaşıyor. Misal Türkiye...Herhangi bir çocuğun gelişiminde yaşadığı şeyler oldukça sığ. Bu çağı geçtim, kendi kısmında ki kültürden dolayı neredeyse her çocuk etkileniyor bu durumdan. Bu konuları irdelememe gerek yok :) Mesela benim çocukluğum bağcılarda geçti. O zamanlarda ki yaşıtlarım bile kısa sürede çevresinden etkilenmişti. Bir çocuk sokak köpeklerini dövüştürüp o şeyden neden zevk alsın ? Ya da bir çocuk cinsel organının daha büyük olmasından dolayı neden gururlansın ? Bunların sebepleri gelişiminde gördükleri, ve kendisine öyle ya da böyle dayatıldığı düzenin zihniyetinden kaynaklıdır. Yani çocukları geçtim artık yetişkinler bile kendi istençlerine bağlı kalarak bir şey üretmiyor, bunu da geçtim düşünemiyor. Mubarek herkes aynı kafayı yaşıyor. Çoğu insan tipik değil. Bu yüzden elbet de ki bu tarz oyunlar bile çocukları bir şekilde etkiliyor.
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    ShinQda 2 gün ( Mesaj Silindi )
    aklıma , bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen bile tutamazsın şarkısı ile intihara yönelen gençleri haber eden reha muhtar geldi.


    ne kolpa dönemlerden geçtik arkadaş , şimdi daha kötü günleri görüyoruz.
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    hib.96 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki de mevcut eğilimi azaltıyor olabilir çünkü insanlar gerçek hayatla sanal dünyayı ayırt edebiliyor genelde ve gerçek dünyada yapamadığını oyunlarda yapıyor deşarj oluyor
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    shikaruzu (laimu ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    8 yasindan beri yani 12 senedir gta bagimlisiyim. oyunda ne kadar npc varsa icinden geciyorum. gercek hayata gelirsek, arkadaslarima 1 tane kotu soz soylemekten bile cekiniyorum. lan bile diyemiyorum. o yuzden oyunla gercek hayatin alakasi yok. olsaydi simdi beni haberlerde gorurdunuz.
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    barry berkman 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zahmet olacak ama şu haberleri yabancı kaynaklardan kopyala yapıştırla google translate'te çevirmek yerine düzgün haber hazırlayıp koysanız? Her haberde aynı saçmalık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    boşyapanlaratepki 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) barry berkman
    Nasıl yani bu doğru değil mi kabul ettin mi yani sendemi yoksa
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    smart1978 (X Y) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Artik TV lerde internette vs gercek savas gorselleri videolarina karsi da kayitsizlik hissizlik olusmustur o halde ! ...

    ASIL amac bu olsa gerek ...
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Öyle olsa zaten tam bir distopik bir dünyada yaşıyor olmamız gerekiyordu.



    Ben aksine oyunların insanların vahşi yanını tatmin ettiğini ve şiddete daha az eğimli hale getirdiğine inanıyorum.
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