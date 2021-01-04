The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu

Büyük bir çoğunluğun neredeyse tüm yılı evinde geçirdiği bir yılı geride bıraktık. Yılı evde geçirdiğimiz için de dijital tüketim ciddi oranda arttı. Böyle olunca da 2020'de yayınlanan yapımlar normalden daha fazla izlendi. Neredeyse her sektörde olduğu gibi korsan tüketim, 2020'de daha da arttı. Özellikle dizi ve filmlerde. Peki en çok hangi yapım izlendi?İlginizi Çekebilir The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor
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Geçtiğimiz günlerde Torrent Freak'in ayaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında korsan olarak en çok izlenen dizi The Mandalorian oldu. The Mandalorian'ın genel anlamda zaten bu yılın en popüler yapımlarından birisi olduğunu söylemek mümkün ve ne yazık ki Disney+ ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede bulunmuyor. Bu da korsan izleme sayısını bir hayli yukarı çıkarmıştır.
Listenin ikinci sırasıdna ise bu yılın bir başka popüler dizisi olan Amazon Prime Video'nun özel yapımı The Boys bulunuyor. Üçüncü sırada da HBO'nun son dönemdeki başarılı dizilerinden Westworld bulunuyor.
2019 yılındaki tabloya baktığımızda ise birinci sırada son sezonu yayınlanan Game of Thrones'u görüyoruz. İkinci sırada yine The Boys ve üçüncü sırada da The Mandalorian bulunuyor.
https://screenrant.com/mandalorian-boys-most-pirated-2020-show/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
2-Mandalorian bu tarzdan hoşlanmayanlar için işkence gibi gelebilir.
3-Korsan derken? Ya seyretmeyeceğiz ya da dizi sitelerinden seyredeceğiz. 3. bir şıkkımız yok şu an.
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