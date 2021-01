The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu

Tam Boyutta Gör

Büyük bir çoğunluğun neredeyse tüm yılı evinde geçirdiği bir yılı geride bıraktık. Yılı evde geçirdiğimiz için de dijital tüketim ciddi oranda arttı. Böyle olunca da 2020'de yayınlanan yapımlar normalden daha fazla izlendi. Neredeyse her sektörde olduğu gibi korsan tüketim, 2020'de daha da arttı. Özellikle dizi ve filmlerde. Peki en çok hangi yapım izlendi?

Geçtiğimiz günlerde Torrent Freak'in ayaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında korsan olarak en çok izlenen dizi The Mandalorian oldu. The Mandalorian'ın genel anlamda zaten bu yılın en popüler yapımlarından birisi olduğunu söylemek mümkün ve ne yazık ki Disney+ ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede bulunmuyor. Bu da korsan izleme sayısını bir hayli yukarı çıkarmıştır.

Listenin ikinci sırasıdna ise bu yılın bir başka popüler dizisi olan Amazon Prime Video'nun özel yapımı The Boys bulunuyor. Üçüncü sırada da HBO'nun son dönemdeki başarılı dizilerinden Westworld bulunuyor.

2019 yılındaki tabloya baktığımızda ise birinci sırada son sezonu yayınlanan Game of Thrones'u görüyoruz. İkinci sırada yine The Boys ve üçüncü sırada da The Mandalorian bulunuyor.

