Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu

    Star Wars evreninin son yapımı The Mandalorian, her anlamda birinci olmaya devam ediyor. Son açıklama göre dizi 2020 yılının en çok korsan izlenen dizisi.
    5 gün
    2,7b
    1
    21
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu
    Tam Boyutta Gör

    Büyük bir çoğunluğun neredeyse tüm yılı evinde geçirdiği bir yılı geride bıraktık. Yılı evde geçirdiğimiz için de dijital tüketim ciddi oranda arttı. Böyle olunca da 2020'de yayınlanan yapımlar normalden daha fazla izlendi. Neredeyse her sektörde olduğu gibi korsan tüketim, 2020'de daha da arttı. Özellikle dizi ve filmlerde. Peki en çok hangi yapım izlendi?

    İlginizi Çekebilir Avatar The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor

    Ayrıca Bkz. "James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor"

    Geçtiğimiz günlerde Torrent Freak'in ayaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında korsan olarak en çok izlenen dizi The Mandalorian oldu. The Mandalorian'ın genel anlamda zaten bu yılın en popüler yapımlarından birisi olduğunu söylemek mümkün ve ne yazık ki Disney+ ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede bulunmuyor. Bu da korsan izleme sayısını bir hayli yukarı çıkarmıştır. 

    Listenin ikinci sırasıdna ise bu yılın bir başka popüler dizisi olan Amazon Prime Video'nun özel yapımı The Boys bulunuyor. Üçüncü sırada da HBO'nun son dönemdeki başarılı dizilerinden Westworld bulunuyor. 

    2019 yılındaki tabloya baktığımızda ise birinci sırada son sezonu yayınlanan Game of Thrones'u görüyoruz. İkinci sırada yine The Boys ve üçüncü sırada da The Mandalorian bulunuyor.



    https://screenrant.com/mandalorian-boys-most-pirated-2020-show/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Morphinz (Morphin ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    This is the way!
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüm mesajlarım silinmiş yobaz sın dh ve @gun 😂😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bnede izleyecektim bi ara korsan ama kaldı işte tüm hayallerimiz gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Görüntü ve ambians olarak çok güzel senaryo olarak çok vasat bir dizi o star trooper lar hiçbir varlık gösteremeyen birliklere dönüşmüş 5 kişi koca kruvezörü ele geçiriyor falan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MeriCT (. .) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet orijinal oyun almıyor diye kudurup gömenlerin yarısından çoğu korsan izlemiştir şu diziyi Bayılıyorum bu iki yüzlülüğe.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) MeriCT
    kastettiklerinden biri benim sanırım, hayır izlemedim. Namusum ve şerefim var benim, hırsız değilim ben.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Korsana hayır
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1-Dublajlı izlerken çok yavan kalıyor aynı tadı alamıyorsun.

    2-Mandalorian bu tarzdan hoşlanmayanlar için işkence gibi gelebilir.

    3-Korsan derken? Ya seyretmeyeceğiz ya da dizi sitelerinden seyredeceğiz. 3. bir şıkkımız yok şu an.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    seyretmeyeceksin kardeş. Mecbur musun? Hayati bir ihtiyaç mı bu mesela?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim en iyi diziler den birisi mükemmel
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neronidas (Veysel EJDER) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her bölümü sinema filmi tadında.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fakasupi (Harun Balaban) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet yapacak bir şey yok Disney+ üyeliği için yurt dışına taşınıp ordan izlemeyeceğimize göre biz de korsan izleyeceğiz. Yoksa ben istemez miydim 40-50 TL bayılıp legal yollardan izleyeyim dublajlı :)
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 5 gün ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Şubat ayına Disney+ gelecek büyük ihtimal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 5 gün ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Dublajlı dedin bitirdin beni :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RichesMen (Servet bey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çok kaliteli bir dizi... türkçe dublajı olsa tadından yenmez...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    madonos 5 gün ( Mesaj Silindi ) RichesMen
    Aman tanrım başka bir dublaj sever daha yıkıldım...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2686 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the mandalorian, korsan izleme ve
    3 etiket daha en çok izlenen dizi the boys Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti 5 gün Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı 5 gün Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor 5 gün Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor 5 gün Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor 5 gün Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek 5 gün SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük 5 gün Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı 5 gün Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor 5 gün Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü 5 gün Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı 5 gün Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor 5 gün Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak 5 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Ocak 2021 5 gün Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider 5 gün Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı 5 gün Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi 5 gün Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor 5 gün MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV 5 gün Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video] 5 gün GÖRÜNTÜLENEN The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu Sonraki Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı 5 gün Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi 5 gün Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı 5 gün WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor 6 gün Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder" 6 gün Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak 6 gün Ethereum 1000 doları geçti 6 gün Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak 6 gün Kronik ağrı tedavisinde sanal gerçeklik kullanılabilir 6 gün Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları 6 gün James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor 6 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı 6 gün Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi 6 gün Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi 6 gün AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı 6 gün Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı 6 gün Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde 6 gün MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı 6 gün Vatikan aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız