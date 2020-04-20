Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı

    Yurtdışında geçici süreyle bulunan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen 25 binden fazla vatandaş, THY'nin gerçekleştireceği uçuşlarla ülkeye geri getirilecek.
    2 sa.
    536
    16
    8
    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşların Türkiye’ye geri getirilmesi kapsamında bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

    Şirket tarafından yapılan yazı açıklamaya göre söz konusu vatandaşların tahliyesi için 59 ülkeye 195 uçuş gerçekleştirilerek yaklaşık 25 bin kişinin ülkeye dönmesi sağlanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu

    Ayrıca Bkz. "İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor"

    Milli görev bilinci ile gerçekleştirilmeye başlanan uçuşlar 20-28 Nisan tarihleri arasında icra edilecek. THY’nin yaptığı açıklamanın detaylarında, “Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, ramazan ayında aileleri ile bir arada olacak. Tüm tarifeli yolcu seferlerini koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.” ifadelerine yer verildi.

    En çok tahliye Almanya'dan

    En fazla vatandaşın Almanya’dan tahliye edileceği ifade edilirken bu ülkeden yaklaşık 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye dönmesinin beklendiği belirtildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın detaylandırdığı açıklamada, “Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya'dan 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.” dendi.

    Tahliyenin yapılacağı diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/thy-dev-tahliye-operasyonuna-basladi-/1811185# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor
    15 sa.
    GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır
    16 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yorumculuklar 2 sa. en beğenilen
    Yurtlar üzerinde bu işi ilk seferde iyi yürüttüklerini düşünüyorum. Şuan yabancı ülkelerde bu kadar yaygınken bu insanların taşıyıcı olma ihtimalleri çok yüksek. Fakat bunun yanında artık hiçbir vatandaşını el memlekette ve zorda bırakmayan bir Türkiye'yi görebiliyor olmak çok güzel. Haberlerde, filmlerde izlerdik ABD'nin kurtarma operasyonlarını, ey gidi...
    Yurtlar üzerinde bu işi ilk seferde iyi yürüttüklerini düşünüyorum. Şuan yabancı ülkelerde bu kadar yaygınken bu insanların taşıyıcı olma ihtimalleri çok yüksek...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 dk.
    Neden ücret alınmasın? Yurtdışı seyahati bedava mı yapıyordunuz salgından önce?
    Gelmek istemiyorsan kalırsın senin bileceğin iş. Zorla değil hiçbirşey. Başvuruyorsun uçak gönderip alıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 22 dk.
    Bu tahliye işleminin bedava olmasını isteyenlere şaşırıyorum. Adam oraya gitmiş, yurt dışı uçuşları için son tarih verildiği halde bu binlerce insan niye dönmemiş de salgın iyice bacayı sarıp ceplerinde orada tedavi olamayacak parası olmadığına karar verince dönmeye karar vermişler acaba? Türkiyede sağlık hizmetleri, acil, tedavi ve testler bedava tabii.

    Ayrıca uçaklar boş gidecek yolcu ile gelecek. Bu uçuşun maliyeti var. Kaldıkları yurtlarda da yemek içmek ve konaklama maliyetleri muhtemelen 14 için 500 doların da üzerindedir. Hele bunlardan virüslü çıkan da olur ise Türkiye'ye maliyeti kişi başın 1000 doları bile bulabilir. Bence test yapılmadan hiç birini uçağa almamaları gerekir. Bir yolcu getirilecek binlerce yolcuyu enfekte edecektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 24 dk.
    Umarım bu insanlardan ücret almıyorlardır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sdelta 2 sa.
    Bİr kişiyi tahliye etmek için 600-700 dolar para talep ediliyorlar uçak bileti için. Bedavaya yapmıyorlar bu işi. Sanki THY bedavaya herkesi ülkesine getiriyor gibi bir algı var, böyle bir şey yok.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 30 dk. sdelta
    Çekya için 223 Dolar istendi. Bu olaylardan önce ekonomi sınıfı bilet 150 dolar civarıydı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yorumculuklar 2 sa. en beğenilen
    Yurtlar üzerinde bu işi ilk seferde iyi yürüttüklerini düşünüyorum. Şuan yabancı ülkelerde bu kadar yaygınken bu insanların taşıyıcı olma ihtimalleri çok yüksek. Fakat bunun yanında artık hiçbir vatandaşını el memlekette ve zorda bırakmayan bir Türkiye'yi görebiliyor olmak çok güzel. Haberlerde, filmlerde izlerdik ABD'nin kurtarma operasyonlarını, ey gidi...
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SKYFALL (Gökhan ) 2 sa.
    Umre dönüş vakası 2
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi 58 dk. 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır 1 sa. Meizu 17'nin tasarımı netleşti 1 sa. TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı Sonraki Asus'un çılgın bilgisayarı | Oyuncular için çift ekranlı dizüstü 3 sa. Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir 4 sa. iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü? 5 sa. Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor 5 sa. Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu 6 sa. Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor 15 sa. İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor 16 sa. GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır 16 sa. Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak 17 sa. Volkswagen, 2019 yılında dünya çapında en çok satan modelini açıkladı 17 sa. Dünya'nın Atmosferi düşünülenden çok daha tozlu! 18 sa. Kalp ve akciğer seslerini monitörize eden küçük sensör geliştirildi 18 sa. Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak 19 sa. Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir 19 sa. Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 20 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar 20 sa. Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek 21 sa. Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı! 21 sa. Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu 22 sa. Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dola...
    DonanımHaber
    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
    DonanımHaber
    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim