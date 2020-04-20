THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı

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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşların Türkiye’ye geri getirilmesi kapsamında bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan yazı açıklamaya göre söz konusu vatandaşların tahliyesi için 59 ülkeye 195 uçuş gerçekleştirilerek yaklaşık 25 bin kişinin ülkeye dönmesi sağlanacak.

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Milli görev bilinci ile gerçekleştirilmeye başlanan uçuşlar 20-28 Nisan tarihleri arasında icra edilecek. THY’nin yaptığı açıklamanın detaylarında, “Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, ramazan ayında aileleri ile bir arada olacak. Tüm tarifeli yolcu seferlerini koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.” ifadelerine yer verildi.

En çok tahliye Almanya'dan

En fazla vatandaşın Almanya’dan tahliye edileceği ifade edilirken bu ülkeden yaklaşık 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye dönmesinin beklendiği belirtildi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın detaylandırdığı açıklamada, “Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya'dan 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.” dendi.

Tahliyenin yapılacağı diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/thy-dev-tahliye-operasyonuna-basladi-/1811185#

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