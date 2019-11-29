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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    100 dolarlık 5G telefonlar çok yakında

    5G modem üretiminde maliyetlerin düşmesi ile birlikte alt seviyelerde de akıllı telefonların 5G desteği sunduğunu göreceğiz. Xiaomi en erken 2021 yılını bekliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    100 dolarlık 5G telefonlar çok yakında

    Henüz 5G iletişim altyapıları test sürecini geçebilmiş değil ancak akıllı telefon pazarında bir fırtına başlamak üzere. Şimdilik amiral gemisi sınıfında başlayan 5G desteği maliyetlerin düşmesi ile birlikte yavaş yavaş üst seviyedeki daha alınabilir akıllı telefonlara gelmeye başladı.

    Maliyetler düşüyor

    Gelecek yıl 400$-600$ bandındaki telefonlarda yaygın bir şekilde 5G desteğinin kullanıldığını göreceğiz. Gelecek yıl sonlarına doğru ise 5G telefonlar 200$ bandına doğru yolculuk edecek. 2021 yılında ise artık herkesin erişebileceği bir noktaya gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı"

    Xiaomi patronu Lei Jun yaptığı bir konuşmada Çin’de 5G teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasının 2023 yılına doğru olacağını tahmin ediyor. Zaten altyapı maliyetleri ve süreci değerlendiren raporlar 2023 yılından sonra 5G teknolojilerinin tabana yayılacağını öngörüyor.

    Lei Jun ayrıca 2021 yılı itibariyle 1000 Yuan seviyesinde 5G uyumlu akıllı telefonlar olacağını ön görüyor. Yaklaşık 142$ civarına tekabül eden bu rakam giriş seviyesinin de altlarına doğru 5G teknolojisinin yaygınlaşacağını gösteriyor.

    Hali hazırda amiral gemisi seviyesindeki yongaların maliyetlerin düşmesine izin vermeyeceği ortada. Qualcomm, Samsung, MediaTek ve Huawei gibi tasarımcılar orta ve alt seviye yonga setlerinin 5G ile donatılması için yoğun çaba sarf ediyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/28/xiaomi-founder-affordable-1000-yuan-142-5g-smartphone-expected-by-2021-while-5g-becomes-mainstream-in-3-4-years/ Yorum Yaz
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