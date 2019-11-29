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    Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı

    AMD’nin önemli isimleri Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’in bağımsız grafik birimi çalışmalarına katıldıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle görevlerinden ayrıldı.
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    Haber Editörü
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    Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı
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    Yıllar sonra en ciddi anlamda bağımsız grafik birimi geliştirme çalışmalarını yapan Intel rakibi AMD’den birbiri ardına çok önemli isimleri transfer etmişti. Raja Khoduri ile başlayan transfer hareketliliğinde pazarlama şefi Chris Hook ve topluluk ilişkileri şefi Heather Lennon da Intel’e katılmıştı.

    Kısa sürdü

    Ne var ki önemli isimleri elinde tutamayan Intel birbiri ardına ayrılık haberleriyle sarsılmaya başladı. Önce pazarlama yöneticilerinden John Carvill’i iddialı yonga girişimi Nuvia’ya kaptıran firma iki önemli ismi daha kaybetti.

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    Kısa sayılabilecek bir süre önce Intel bünyesine katılan Chris Hook ve Heather Lennon ismi bilinmeyen bir girişimde çalışmak üzere işi bıraktı. Bazı kaynaklar Nuvia girişimini işaret ederken Intel grafik birimini pazarlamakla sorumlu iki kişinin ayrılması kafalarda soru işareti oluşturdu.

    Ponte Vecchio kod adıyla geliştirilen ve gelecek yıl itibariyle piyasaya sürülmesi beklenen bağımsız Intel ekran kartlarının ilk etapta kurumsal pazara hitap edeceği şüphesi güçleniyor. Bu bakımdan oyuncular bir veya iki sene daha beklemek zorunda kalacak. Hali hazırda Nvidia ve AMD tarafından parsellenen son kullanıcı ekran kartları pazarında Intel’in oyuncuları ikna etmesi büyük zaman alacak gibi.



    https://www.techpowerup.com/261609/chris-hook-and-heather-lennon-no-longer-with-intel Yorum Yaz
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