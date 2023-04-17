100 milyondan fazla indirmeye sahip 60 Android uygulamasında virüs keşfedildi

McAfee'nin mobil araştırma ekibi, hassas bilgileri toplayan ve reklam dolandırıcılığı yapan Goldoson adlı üçüncü parti bir yazılım kütüphanesi keşfetti. Ancak Goldoson'u kullanan geliştiriciler, programlarına kötü amaçlı bir zararlı yazılım bileşeni eklediklerinin farkında bile değiller.
100 milyon kez indirildi
En fazla indirme sayısına sahip etkilenen uygulamalardan bazıları L.Point with L.Pay, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Live Score, GOM Audio ve Compass 9'dur. Bu uygulamaların 100 milyondan fazlası Google Play Store üzerinden indirilirken, yaklaşık 8 milyonu Kore'nin önde gelen uygulama mağazası ONE Store'dan indirildi. Etkilenen tüm uygulamalara buradan göz atabilir ve uygulama sizde yüklüyse kaldırma işlemini yapabilirsiniz.
McAfee sorunlu uygulamaları Google'a bildirdiği ve Google’ın da geliştiricilere uygulamalarının Google Play politikalarını ihlal ettiğini ve düzeltilmesi gerektiğini ilettiği bildiriliyor. Google’ın taleplerine yanıt vermen uygulamalar ise Play Store'dan kaldırıldı, kalan uygulamalar ise geliştiricileri tarafından güncellendi. Bu uygulamalardan herhangi birini yüklemiş olanların uygulamalarını en son sürümlerine güncellemelerini tavsiye ediyoruz.