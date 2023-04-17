Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    100 milyondan fazla indirmeye sahip 60 Android uygulamasında virüs keşfedildi

    Alınan önlemlere rağmen milyonlarca indirmeye sahip onlarca Android uygulamasında kötü amaçlı yazılım tehlikesi bulunuyor. Yapılan son keşif, 60 Android uygulamasını ortaya çıkardı.
    Oy Ver
    100 milyon kez indirilen 60 Android uygulamasında virüs var! Tam Boyutta Gör
    Google'ın kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamaları Play Store'dan uzak tutmaya yönelik önlemlerine rağmen, kötü amaçlı yazılımlar yine de çatlaklar sızıyor gibi görünüyor. Son yapılan keşif 100 milyondan fazla indirilmiş 60 uygulamada bulunan bir zararlı yazılıma işaret ediyor.

    60 uygulamayı etkiliyor

    McAfee'nin mobil araştırma ekibi, hassas bilgileri toplayan ve reklam dolandırıcılığı yapan Goldoson adlı üçüncü parti bir yazılım kütüphanesi keşfetti. Ancak Goldoson'u kullanan geliştiriciler, programlarına kötü amaçlı bir zararlı yazılım bileşeni eklediklerinin farkında bile değiller.

    100 milyon kez indirilen 60 Android uygulamasında virüs var! Tam Boyutta Gör
    Goldoson yüklendikten sonra bir cihazda yüklü olan uygulamalar, WiFi ve Bluetooth bağlantılı cihazların geçmişi ve yakındaki GPS konumları hakkında veri toplayabiliyor. Kötü amaçlı yazılımın en sinsi yanı ise kullanıcının izni olmadan arka planda reklamlara tıklayarak dolandırıcılık da yapabilmesi. Bu, kütüphanenin HTML kodunu yüklemesi ve bunu özelleştirilmiş, gizli bir WebView'e enjekte ederek, kullanıcı ne olduğunu anlamadan reklam geliri elde etmek için birden fazla URL'yi ziyaret etmek için kullanmasıyla elde ediliyor.

    100 milyon kez indirildi

    En fazla indirme sayısına sahip etkilenen uygulamalardan bazıları L.Point with L.Pay, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, GOM Player, Live Score, GOM Audio ve Compass 9'dur. Bu uygulamaların 100 milyondan fazlası Google Play Store üzerinden indirilirken, yaklaşık 8 milyonu Kore'nin önde gelen uygulama mağazası ONE Store'dan indirildi. Etkilenen tüm uygulamalara buradan göz atabilir ve uygulama sizde yüklüyse kaldırma işlemini yapabilirsiniz.

    100 milyon kez indirilen 60 Android uygulamasında virüs var!
    İyi haber ise Android 11 ve üzeri işletim sistemine sahip kullanıcıların, cihazda yüklü diğer uygulamalar hakkında bilgi toplamaya çalışan uygulamalara karşı daha korunaklı olması. Ancak McAfee, işletim sisteminin en son sürümünde bile Goldoson'un yüklü olduğu uygulamaların yaklaşık yüzde 10'unda hassas bilgiler toplayabildiğini tespit etti. Bu arada ne kadar veri toplanacağı, kullanıcının yükleme işlemi sırasında uygulamaya ne kadar izin verdiğine göre değişiyor.

    McAfee sorunlu uygulamaları Google'a bildirdiği ve Google’ın da geliştiricilere uygulamalarının Google Play politikalarını ihlal ettiğini ve düzeltilmesi gerektiğini ilettiği bildiriliyor. Google’ın taleplerine yanıt vermen uygulamalar ise Play Store'dan kaldırıldı, kalan uygulamalar ise geliştiricileri tarafından güncellendi. Bu uygulamalardan herhangi birini yüklemiş olanların uygulamalarını en son sürümlerine güncellemelerini tavsiye ediyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik başvurusu iptal edilebilir mi 3117 tv mesaj digiturk ekranda dönen yuvarlak nasıl kapatılır infiniti fx35 cvt şanzıman yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız