Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi

Tam Boyutta Gör Microsoft, perşembe günü yaptığı açıklamada, Bing sohbet robotunu Android ve iOS'ta akıllı telefon klavye uygulaması SwiftKey'e entegre ettiğini duyurdu. Yeni entegrasyon, kullanıcıların botla doğrudan mobil klavyelerinden sohbet etmelerine ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan bir şeyler aramalarına olanak tanıyacak.

SwiftKey klavye artık daha zeki

Bing, SwiftKey'de üç ana özelliğe sahip olacak: Sohbet, Ton ve Arama. Sohbet işleviyle, daha ayrıntılı sorgular için hareket halindeyken yeni Bing'e erişebilirsiniz. Şirket, işlevselliğin çeşitli şeyler için yararlı olabileceğini açıklıyor. Örneğin, birinin mesajına yanıt vermek için akıllıca bir kelime oyunu arıyorsanız veya arkadaşlarınızla bir parti planlarken belirli bir yemekle hangi tatlıların iyi eşleştiğini hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız sohbet işlevini kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Ton özelliği, metinlerini her duruma uyacak şekilde özelleştirmek için yapay zeka kullanmayı içeriyor. Microsoft, bu özelliğin iş e-postalarınızda resmi olmaya çalıştığınız veya yeni bir dil öğrendiğiniz ve kelime seçiminde yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlarda yararlı olabileceğini söylüyor. Cümlelerinizi bir sosyal medya gönderisi için daha profesyonel, gündelik, kibar veya yeterince öz hale getirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

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Tam Boyutta Gör Arama işlevi sayesinde ise uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacı esasen ortadan kaldırılıyor. Bu sayede klavyeden web'de hızlı bir şekilde arama yapılabiliyor. SwiftKey'deki yeni özelliklere, yeni Bing'in sunulduğu tüm pazarlarda erişilebilir. Artık herkes Arama'yı kullanabilir, ancak Sohbet ve Ton özelliklerini kullanabilmek için yeni Bing’in ön izlemesine kaydolmak ve onaylanmış Microsoft hesabıyla oturum açmak gerekiyor.

Microsoft, güncellemenin bugün kullanıma sunulduğunu ve güncellemeyi aldıktan sonra klavyenin üzerinde Bing simgesini göreceğinizi belirtiyor. Microsoft'un geçen yıl iOS'ta SwiftKey'i kapatmayı planladığını ancak daha sonra bunu yapmamaya karar verdiğini belirtmekte fayda var . Microsoft, muhtemelen yeni Bing'i ürüne entegre ederek SwiftKey çevresinde biraz heyecan ve popülerlik yaratmayı umuyor.

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