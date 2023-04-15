Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi

    Geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde Microsoft, Bing sohbet robotunu SwiftKey’e getireceğinden bahsetmiştik. Microsoft artık resmen özelliği SwiftKey’e getirdiğini duyurdu.
    Oy Ver
    Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, perşembe günü yaptığı açıklamada, Bing sohbet robotunu Android ve iOS'ta akıllı telefon klavye uygulaması SwiftKey'e entegre ettiğini duyurdu. Yeni entegrasyon, kullanıcıların botla doğrudan mobil klavyelerinden sohbet etmelerine ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan bir şeyler aramalarına olanak tanıyacak.

    SwiftKey klavye artık daha zeki

    Bing, SwiftKey'de üç ana özelliğe sahip olacak: Sohbet, Ton ve Arama. Sohbet işleviyle, daha ayrıntılı sorgular için hareket halindeyken yeni Bing'e erişebilirsiniz. Şirket, işlevselliğin çeşitli şeyler için yararlı olabileceğini açıklıyor. Örneğin, birinin mesajına yanıt vermek için akıllıca bir kelime oyunu arıyorsanız veya arkadaşlarınızla bir parti planlarken belirli bir yemekle hangi tatlıların iyi eşleştiğini hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız sohbet işlevini kullanabilirsiniz.

    Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi Tam Boyutta Gör
    Ton özelliği, metinlerini her duruma uyacak şekilde özelleştirmek için yapay zeka kullanmayı içeriyor. Microsoft, bu özelliğin iş e-postalarınızda resmi olmaya çalıştığınız veya yeni bir dil öğrendiğiniz ve kelime seçiminde yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlarda yararlı olabileceğini söylüyor. Cümlelerinizi bir sosyal medya gönderisi için daha profesyonel, gündelik, kibar veya yeterince öz hale getirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

    Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi Tam Boyutta Gör
    Arama işlevi sayesinde ise uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacı esasen ortadan kaldırılıyor. Bu sayede klavyeden web'de hızlı bir şekilde arama yapılabiliyor. SwiftKey'deki yeni özelliklere, yeni Bing'in sunulduğu tüm pazarlarda erişilebilir. Artık herkes Arama'yı kullanabilir, ancak Sohbet ve Ton özelliklerini kullanabilmek için yeni Bing’in ön izlemesine kaydolmak ve onaylanmış Microsoft hesabıyla oturum açmak gerekiyor.

    Microsoft, güncellemenin bugün kullanıma sunulduğunu ve güncellemeyi aldıktan sonra klavyenin üzerinde Bing simgesini göreceğinizi belirtiyor. Microsoft'un geçen yıl iOS'ta SwiftKey'i kapatmayı planladığını ancak daha sonra bunu yapmamaya karar verdiğini belirtmekte fayda var . Microsoft, muhtemelen yeni Bing'i ürüne entegre ederek SwiftKey çevresinde biraz heyecan ve popülerlik yaratmayı umuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/microsoft-brings-bings-ai-chatbot-to-its-ios-and-android-swiftkey-apps-113528183.html https://blogs.bing.com/search/april-2023/Easily-access-the-new-AI-powered-Bing-across-your-favorite-mobile-apps
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nesin matematik köyü rezaleti cla kullananlar yorum pstn numarası nedir renault manager 1.7 alınır mı knight online tam ekran yapma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız