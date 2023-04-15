Microsoft, Bing yapay zekasını SwiftKey’e getirdi

Bing, SwiftKey'de üç ana özelliğe sahip olacak: Sohbet, Ton ve Arama. Sohbet işleviyle, daha ayrıntılı sorgular için hareket halindeyken yeni Bing'e erişebilirsiniz. Şirket, işlevselliğin çeşitli şeyler için yararlı olabileceğini açıklıyor. Örneğin, birinin mesajına yanıt vermek için akıllıca bir kelime oyunu arıyorsanız veya arkadaşlarınızla bir parti planlarken belirli bir yemekle hangi tatlıların iyi eşleştiğini hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız sohbet işlevini kullanabilirsiniz.
Microsoft, güncellemenin bugün kullanıma sunulduğunu ve güncellemeyi aldıktan sonra klavyenin üzerinde Bing simgesini göreceğinizi belirtiyor. Microsoft'un geçen yıl iOS'ta SwiftKey'i kapatmayı planladığını ancak daha sonra bunu yapmamaya karar verdiğini belirtmekte fayda var . Microsoft, muhtemelen yeni Bing'i ürüne entegre ederek SwiftKey çevresinde biraz heyecan ve popülerlik yaratmayı umuyor.