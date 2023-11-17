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    1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

    Voyah'ın Türkiye distribütörü olan Marcar, yine Dongfeng çatısı altında bulunan bir başka modeli getirmeye hazırlanıyor. Mengshi M-Hero 917 adı verilen elektrikli SUV, tam 1088 beygirlik bir canavar.
    1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Agresif ve kaslı tasarımıyla dikkat çeken M-Hero 917, Ocak 2024 tarihinde Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye pazarına da gelecek. Söz konusu modelin Çin'deki üretimi geçtiğimiz Nisan ayında başladı. Dongfeng, o tarihte başlangıç fiyatı 100 bin dolar olarak açıklanan modelden yılda 1500 adet satmayı planladıklarını açıklamıştı.

    2022 yılında tanıtılan M-Terrain konseptini temel alan M-Hero 917 için Çin'in Hummer'ı diyebiliriz. Söz konusu model; 4987 mm uzunluğa, 2080 mm genişliğe, 1935 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. 275/65 R20 lastiklerle donatılan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları 31 derece.

    Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan aracın ülkemize gelecek %100 elektrikli versiyonunda dört adet motor var. Motorların her biri ayrı tekerleklere entegre. M-Hero 917, arka tekerleklerin de açılandırılabilmesi sayesinde yengeç yürüyüşü yapabiliyor. Motorlar toplamda 1088 hp güç ve 1400 Nm tork üretiyor.

    1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Mengshi M-Hero 917'de 142,7 kWsa kapasiteye sahip Qilin batarya bulunuyor. Çinli batarya devi CATL üretimi olan bu batarya, yüksek enerji yoğunluğuna sahip nikel manganez kobalt kimyaya sahip. M-Hero 917, bu batarya ile WLTP'ye göre 450 km sürüş menzili sunuyor. Batarya, DC hızlı şarj ile 47 dakikada %30-80 doluma ulaşabiliyor.

    M-Hero 917'nin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Marcar, bu model öncesinde Voyah'ın lüks MPV modeli Dream'i Türkiye'ye getirdi. Söz konusu modelin fiyatı 7 milyon TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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