Tam Boyutta Gör Agresif ve kaslı tasarımıyla dikkat çeken M-Hero 917, Ocak 2024 tarihinde Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye pazarına da gelecek. Söz konusu modelin Çin'deki üretimi geçtiğimiz Nisan ayında başladı. Dongfeng, o tarihte başlangıç fiyatı 100 bin dolar olarak açıklanan modelden yılda 1500 adet satmayı planladıklarını açıklamıştı.

2022 yılında tanıtılan M-Terrain konseptini temel alan M-Hero 917 için Çin'in Hummer'ı diyebiliriz. Söz konusu model; 4987 mm uzunluğa, 2080 mm genişliğe, 1935 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. 275/65 R20 lastiklerle donatılan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları 31 derece.

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Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan aracın ülkemize gelecek %100 elektrikli versiyonunda dört adet motor var. Motorların her biri ayrı tekerleklere entegre. M-Hero 917, arka tekerleklerin de açılandırılabilmesi sayesinde yengeç yürüyüşü yapabiliyor. Motorlar toplamda 1088 hp güç ve 1400 Nm tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mengshi M-Hero 917'de 142,7 kWsa kapasiteye sahip Qilin batarya bulunuyor. Çinli batarya devi CATL üretimi olan bu batarya, yüksek enerji yoğunluğuna sahip nikel manganez kobalt kimyaya sahip. M-Hero 917, bu batarya ile WLTP'ye göre 450 km sürüş menzili sunuyor. Batarya, DC hızlı şarj ile 47 dakikada %30-80 doluma ulaşabiliyor.

M-Hero 917'nin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Marcar, bu model öncesinde Voyah'ın lüks MPV modeli Dream'i Türkiye'ye getirdi. Söz konusu modelin fiyatı 7 milyon TL.

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1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor