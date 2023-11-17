1088 beygirlik Çinli SUV M-Hero 917, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

2022 yılında tanıtılan M-Terrain konseptini temel alan M-Hero 917 için Çin'in Hummer'ı diyebiliriz. Söz konusu model; 4987 mm uzunluğa, 2080 mm genişliğe, 1935 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. 275/65 R20 lastiklerle donatılan modelin yaklaşma ve uzaklaşma açıları 31 derece.
Ağırlığı 3 tonun üzerinde olan aracın ülkemize gelecek %100 elektrikli versiyonunda dört adet motor var. Motorların her biri ayrı tekerleklere entegre. M-Hero 917, arka tekerleklerin de açılandırılabilmesi sayesinde yengeç yürüyüşü yapabiliyor. Motorlar toplamda 1088 hp güç ve 1400 Nm tork üretiyor.
M-Hero 917'nin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Marcar, bu model öncesinde Voyah'ın lüks MPV modeli Dream'i Türkiye'ye getirdi. Söz konusu modelin fiyatı 7 milyon TL.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.