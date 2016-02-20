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10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor

Intel'in bu yıl sonlarında 14nm sürecinde geliştirilen Caby Lake işlemcileri piyasaya sürmesinin ardından, 10nm sürecine geçiş yapması bekleniyor. Net tarih ise 2017 yılının ikinci yarısı.
3 yıl
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17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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10nm Intel işlemciler gelecek yılın ikinci yarısında geliyor


Samsung, TSMC gibi tasarımcı veya dökümcü firmaların yıl sonuna kadar 10nm FinFET üretim teknolojilerine geçiş yapması beklenirken, Intel yol haritasını biraz esnetmiş durumda. Normalde bu yıl sonunda geçiş yapmayı planlayan firma, bazı sorunlar nedeniyle gelecek yılın ikinci yarısında kadar kendisine zaman tanıdı.

14nm üretim sürecine geçişten sonra istenen verimliliği bir türlü yakalayamayan Intel, tick-tock iş yapısını sürdürmekte zorlanıyor. Gelen bilgiler de, tüm işlemci ailesinin 14nm sürecine geçişinin yıl sonunu bulabileceği yönünde. Firma, 14nm sürecinde üçüncü nesil Caby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasaya sürecek. Böylece tick-tock-tock şeklinde bir yapı ortaya çıkacak. 

Yonga alanında 10nm ve sonrası için çalışmalar devam ediyor ancak işin maliyet tarafı zorlayıcı olmaya başladı. Ayrıca üretim geometrilerinin bir verimliliğe oturtulması da büyük bir külfet getiriyor. Intel, bu maliyetlerin altından kalkabilmek adına gelecek yılın ikinci yarısına kadar çalışmalarını devam ettirme kararı aldı. 10nm üretim geometrisi ile geliştirilecek ilk işlemci serisi Cannonlake, gelecek yılın ikinci yarısında piyasada olacak. 

Intel, 14nm sürecinde olduğu gibi 10nm sürecinde de üç nesillik bir yol haritası hazırladı. İkinci nesil olan Icelake işlemcilerin gelişi 2018 ikinci yarısını bulacak. Üçüncü nesil olan Tigerlake işlemciler ise 2019 yılında sahneye çıkacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. Intel'in 7nm sürecine geçişi ise, işler yolunda giderse en erken 2020 yılında olacak. 

Yongalarda yaşanacak sürekli küçülmeler ve incelmeler için silikon materyali yeterli değil. Gelen bilgiler silikon maddesinin en fazla 10nm üretim sürecine kadar izin vereceğini belirtiyor. Son dönemdeki çalışmalar indiyum galyum arsenit - InGaAs maddesi gibi III-V tipi yarı iletkenlerin yonga üretimi için daha uygun olduğu yönündeydi. Böylece bu maddeler daha az enerji harcayan ve zar üzerine daha fazla özelliği bir araya getiren yongaların da önünü açacak. Intel de yeni bir madde arayışı içerisinde olduğunu belirtiyor ancak henüz bir seçim yapmış değil.

http://hexus.net/tech/news/cpu/90674-intel-confirms-first-10nm-chips-will-roll-h2-2017/ Yorum Yaz
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cokbaska 3 yıl en beğenilen
Diğer yarı iletken üreticileri olmasa intelin umrunda değildi
Burdan da anlıyoruz "rekabet iyidir"
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tahir40 3 yıl
3 yılı geçti i7 3770K aldım adamların bugün sattığı i7 6700K ile aralarında fark %10-15 o da overclockdan, aynı saat hızında kullanınca o fark da yok. Enerji tasarrufu desen benim 22nm işlemci 75W TDP yeni nesil 14nm 6700K ise 91W. Arada 3 nesil var adamlar yatıyor. Sonra PC pazarı niye küçülüyor demezler mi...
AMD umarım bu yıl sonunda çıkacak Zen men fos çıkmaz da piyasaya renk gelir.
3 yılı geçti i7 3770K aldım adamların bugün sattığı i7 6700K ile aralarında fark %10-15 o da overclockdan, aynı saat hızında kullanınca o fark da yok. Enerji ta...
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KalemKolik 1 yıl
Zamanında üretim teknolojisi konusunda açık ara liderdi. En ileri teknoloji üretimi yaparlardı. Nereden nereye
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DH Misafiri 3 yıl
Çoğunluğumuz oyuncuyuz ve oyunların işlemcilere yükleri giderek azalıyor. Bende a10-7870k gskill trident-x 2400 mhz ram ve r9 380x var 1440p de ultra ayarlarda oyun oynuyorum. Ve 3 sene daha oynamaya devam edicem işlemci yönünde ise 5-6 sene A4-4000 takıp denemişliğim var çatır çatır oynatıyor oyunları, çok takılmayın işlemci teranesine.
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DH Misafiri 3 yıl
kuantum a geçme zamanı geldi
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DH Misafiri 3 yıl
mali durumdan dolayı 2017 nin çeyreğine mi ertelenmiş :)))) yapma bana numara AMD yi rakip olarak gördüğün bariz belli millet İntelin her çıkardığını bir şey sanıyor millet 6.nesillerin durumu ortada ben AMD nin oyunlarda bariz farkını gördüm bana sorarsanız bulldozerler hala bile i7 ye takla attırır oyun performansı açısından
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl
bana sorarsanız bulldozerler hala bile i7 ye takla attırır oyun performansı açısından

Hayal dünyasında yaşamaya devam et sen.
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Virinom 3 yıl
tahir40
3 yılı geçti i7 3770K aldım adamların bugün sattığı i7 6700K ile aralarında fark %10-15 o da overclockdan, aynı saat hızında kullanınca o fark da yok. Enerji tasarrufu desen benim 22nm işlemci 75W TDP yeni nesil 14nm 6700K ise 91W. Arada 3 nesil var adamlar yatıyor. Sonra PC pazarı niye küçülüyor demezler mi... AMD umarım bu yıl sonunda çıkacak Zen men fos çıkmaz da piyasaya renk gelir.

Hocam boşuna umutlanma AMD'den cacık olmaz artık. Intel'in zaten 2 3 nesil sonrasının kabataslak mühendislik tasarımlarının hazır olduğuna eminim mali durumlara göre işlemci çıkarırlar artık. İşlemci pazarında kimse sıçrama beklemesin AMD bu haldeyken.
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selmand 3 yıl
Tick-tock-tock nedir Ekrem bey, hiç değilse onu türkçe yazalım tik-tak-tak diyelim. Türkçe bu kadar aciz br dil mi oldu? karşılığı olmayan kelimeleri kullanmayı anlarım ama tik-tak'ı bile tick tock dşye yazmak koskoca dh. editörüne yakışmıyor. Türkçe öğretmeni değilim bu konuda fazla hassasyetim de yoktur ama bu kadarına da dikkat etmek gerekir.
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tahir40 3 yıl
3 yılı geçti i7 3770K aldım adamların bugün sattığı i7 6700K ile aralarında fark %10-15 o da overclockdan, aynı saat hızında kullanınca o fark da yok. Enerji tasarrufu desen benim 22nm işlemci 75W TDP yeni nesil 14nm 6700K ise 91W. Arada 3 nesil var adamlar yatıyor. Sonra PC pazarı niye küçülüyor demezler mi...
AMD umarım bu yıl sonunda çıkacak Zen men fos çıkmaz da piyasaya renk gelir.
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kadirirdem 3 yıl
güzel güzel rekabet ortamı olmasa intel 2 yıl daha beklerdi...
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zdniz 3 yıl
Amd işlemçi yapabilseydi böyle olmazdı. İntel Amd yi rakip olarak görmüyor artık yeni rakibi Arm işlemçiler. Amd hala daha piyasaya işlemci sürmemekde ısrar ediyor milletde eli mahkum İntel alıyor başka çareside yok zaten.
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St Batuhan 3 yıl
Kullanılan görselde Intel'e dair övgüsel durum maalesef yavan bir hal almış durumda şu halle birlikte. İşin diğer tarafıysa Intel'in buna rahatlamayla cevap vermesi zaten. Maliyet kısmının zorlayıcılığı normalde Intel'e olmaz, kalkıp sunabilirler parayı bastırıp. Elbette para her şey değil ama yatırım yaparak, ar-ge kısmını geliştirebilecek bir firma nasıl olsa. Karlılık durumuna verdikleri önem ve rakip tarafın güçsüz kalması sonucu bir rehavet gibi yansıyor haberle.
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selimar 3 yıl
10 nm gelince artık pil ömrü daha da uzar herhalde
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