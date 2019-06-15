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11 Xiaomi telefon için Android Q müjdesi verildi

Çinli üretici Xiaomi, 11 akıllı telefonu için Android Q güncellemesini müjdeledi. Açıklanan güncelleme takvimi 2020’nin ilk çeyreğine kadar uzuyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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1
32
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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11 Xiaomi telefon için Android Q müjdesi verildi
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Android Q’nun tanıtılmasıyla birlikte kullanıcılar kendi telefonlarının yeni sürümü alıp almayacağını merak etmeye başladı. Üreticiler de bu merakı gidermek için güncelleme takvimlerini sırayla açıklamaya başladılar. Xiaomi de bu üreticilerden biri. Xiaomi ve Redmi markası altındaki 11 cihaza Android Q müjdesi verildi.
Ayrıca Bkz. "Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ortaya çıktı"

2020’nin ilk çeyreğine kadar uzuyor

Güncelleme takvimindeki çoğu cihaz için 2019’un dördüncü çeyreği işaret edilmiş. Ancak Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modelleri için Android Q güncellemesi 2020’nin ilk çeyreğine sarkıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

  • Mi 9 (2019 4. çeyrek)
  • Mi 9 SE (2019 4. çeyrek)
  • Redmi K20 Pro (2019 4. çeyrek)
  • Mi 8 (2019 4. çeyrek)
  •  Mi 8 Screen Fingerprint Edition (2019 4. çeyrek)
  • Mi 8 Explorer Edition (2019 4. çeyrek)
  • Mi Mix 2S (2019 4. çeyrek)
  • Mi Mix 3 (2019 4. çeyrek)
  • Redmi K20 (2019 4. çeyrek)
  • Redmi Note 7 (2020 1. çeyrek)
  • Note 7 Pro (2020 1. çeyrek)

Bu cihazlardan Mi 9, Mi Mix 3 ve Redmi K20 Pro hali hazırda Android Q Beta programında olduğu için güncellemeleri almaları şaşırtıcı olmadı. Diğer modeller için de net olmasa da bir tarih belirlenmiş oldu. Xiaomi’nin MIUI 11 üzerinde çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Android Q güncellemeleri ile birlikte yeni MIUI 11 arayüzü de kullanıcılara sunulacaktır.


https://9to5google.com/2019/06/14/xiaomi-11-devices-android-q-based-miui-11/ Yorum Yaz
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jerry smith 1 hf. en beğenilen
Pocophone poco yedi.
Yanıtla +22
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sepulnation 1 hf.
Pocophone dan ilk golü yedik mi yani?
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oturtan boğa 1 hf.
Nasıl kötü bir firmaysa artık güncelleme vereceğini açıklayınca müjde oluyor.
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imfatalty 5 gün
En yeni model note 7 en geç alan model note 7 süper bravooo.
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investing 5 gün
mi 6 daha android pie alamadı arkadaşlar ne diyorsunuz :)
öyle bin tane model çıkarırlarsa olacağı budur.
Bir dahaki telefonum oppo olacaktır maalesef.. yada one plus.
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ECDAD_OSMANLI 5 gün
Xiamio de artık gözden düşürmeye başladı kendini hadi hayırlısı olsun
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froster2006 6 gün
Redmi note 5 ai icin 3 ana guncelleme olmamasi veya ayni durumdaki tel.ler icin kotu bir durum.
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DH Misafiri 6 gün
Xaomi üst düzey yetkilisi pocof1 in de güncelleme alacağını twitter dan duyurdu
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DH Misafiri 6 gün
Mecburiyetten kullaniyoruz. Yoksa ne andro nede ios la ugraşmaya gerek yok. Eroin içer gibi bağımlı yaptı teknoloji kendisine. Millet kitap okumayı unuttu.
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MrKemal17 6 gün
Mi 5'e güncelleme verilmesini beklerdim. Sözde Apple'ı örnek alıyorlar.
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by_todd 6 gün
arkadaşlar buradaki liste benim anladığım kadarı ile tam değil. neden derseniz, Mi A2 android 9 güncellemesi aldı, Mi6 da alacak güncellemeyi, Mi8 zaten 9 ile geliyor çoğu yerde. bu cihazınızın üzerindeki rom ile alakalı bir durum. global olan ile ülkeye göre gelen romların güncellenme tarihleri aynı olmuyor.
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deepkurt 6 gün
Mi MAX 3 ne olacak? Daha alalı kaç ay oldu...
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