11 Xiaomi telefon için Android Q müjdesi verildi

Android Q’nun tanıtılmasıyla birlikte kullanıcılar kendi telefonlarının yeni sürümü alıp almayacağını merak etmeye başladı. Üreticiler de bu merakı gidermek için güncelleme takvimlerini sırayla açıklamaya başladılar. Xiaomi de bu üreticilerden biri. Xiaomi ve Redmi markası altındaki 11 cihaza Android Q müjdesi verildi.

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2020’nin ilk çeyreğine kadar uzuyor

Güncelleme takvimindeki çoğu cihaz için 2019’un dördüncü çeyreği işaret edilmiş. Ancak Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modelleri için Android Q güncellemesi 2020’nin ilk çeyreğine sarkıyor. Listenin tamamı ise şu şekilde:

Mi 9 (2019 4. çeyrek)

Mi 9 SE (2019 4. çeyrek)

Redmi K20 Pro (2019 4. çeyrek)

Mi 8 (2019 4. çeyrek)

Mi 8 Screen Fingerprint Edition (2019 4. çeyrek)

Mi 8 Explorer Edition (2019 4. çeyrek)

Mi Mix 2S (2019 4. çeyrek)

Mi Mix 3 (2019 4. çeyrek)

Redmi K20 (2019 4. çeyrek)

Redmi Note 7 (2020 1. çeyrek)

Note 7 Pro (2020 1. çeyrek)

Bu cihazlardan Mi 9, Mi Mix 3 ve Redmi K20 Pro hali hazırda Android Q Beta programında olduğu için güncellemeleri almaları şaşırtıcı olmadı. Diğer modeller için de net olmasa da bir tarih belirlenmiş oldu. Xiaomi’nin MIUI 11 üzerinde çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Android Q güncellemeleri ile birlikte yeni MIUI 11 arayüzü de kullanıcılara sunulacaktır.

https://9to5google.com/2019/06/14/xiaomi-11-devices-android-q-based-miui-11/