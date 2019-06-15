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Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ortaya çıktı

Huawei’nin Android arayüzü olan EMUI 10'un ekran görüntüleri görüldü. Android Q tabanlı EMUI 10 tasarım anlamında küçük değişimlerle geliyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ortaya çıktı
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Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirmesiyle ilgili haberlere neredeyse her gün denk geliyoruz. Ancak yeni işletim sistemi, Android tabanlı EMUI’ın unutulduğu manasına gelmiyor. Firmanın Android Q üzerinde geliştirdiği EMUI 10 arayüzünden ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Arayüzde büyük değişimler yok

Haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz ekran görüntülerinde büyük değişimler görülmüyor. Özellikle arayüzün EMUI 9.1 ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak başta Android Q’nun yeni özellikleri olmak üzere birçok yeni yetenek eklenecek. Örneğin uygulama izinlerinde “Sadece uygulamayı kullanırken izin ver.” seçeneği buna bir örnek olarak verilebilir. Böylece konumunuzun arka planda takip edilmesini engelleyebilirsiniz.

Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ortaya çıktı
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Buna ek olarak farklı bir kaynak da EMUI 10’ın karanlık mod açıkken nasıl göründüğüne dair ekran görüntülerini paylaştı. Resimlerde görebileceğiniz üzere arayüzün tamamı karanlık moda uyum sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola One Action'ın teknik özellikleri ortaya çıktı"

EMUI 10 arayüzünün beta sürümü bazı platformlarda paylaşılmaya başlandı bile. Telefonlarına yüklemeyi başaran Huawei kullanıcıları EMUI 10’un önceki versiyona kıyasla çok daha hızlı olduğunu belirtiyorlar.


https://9to5google.com/2019/06/14/emui-10-android-q-early-build/ Yorum Yaz
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canavan06 1 hf. en beğenilen
Bu çinlilerin arayüzleri neden ios'un çirkin birer kopyası gibi ?
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canavan06 1 hf. en beğenilen
Bu çinlilerin arayüzleri neden ios'un çirkin birer kopyası gibi ?
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smart1978 1 hf.
Kaynaktan da xda daki kaynakmis oraya bakiyoruz iste :
xda-developers.com/...
Ifade edildigine gore kamerasi 3. parti uygulamalarla uyumlu degilmis WhatsApp Instagram vs kamerasini kullanan uygulamalar uyumlu degilmis sorunlar cikartiyor ya hic calismiyor ya da yesil ekran veriyor.
Pratikte kullanima musait degil.
Dikkat ettim BETASI herhalde sadece dual sim li 8 GB RAM li P30 PRO icinmis ...
HiSuite calismiyormus .. Gerci Turkiye'de bircok hizmeti zaten yok ki ! Cihazi alip neleri yok haberi olan da yok !


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