Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü ortaya çıktı

Huawei’nin kendi işletim sistemini geliştirmesiyle ilgili haberlere neredeyse her gün denk geliyoruz. Ancak yeni işletim sistemi, Android tabanlı EMUI’ın unutulduğu manasına gelmiyor. Firmanın Android Q üzerinde geliştirdiği EMUI 10 arayüzünden ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Arayüzde büyük değişimler yok

Haberimiz içinde de inceleyebileceğiniz ekran görüntülerinde büyük değişimler görülmüyor. Özellikle arayüzün EMUI 9.1 ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak başta Android Q’nun yeni özellikleri olmak üzere birçok yeni yetenek eklenecek. Örneğin uygulama izinlerinde “Sadece uygulamayı kullanırken izin ver.” seçeneği buna bir örnek olarak verilebilir. Böylece konumunuzun arka planda takip edilmesini engelleyebilirsiniz.

Buna ek olarak farklı bir kaynak da EMUI 10’ın karanlık mod açıkken nasıl göründüğüne dair ekran görüntülerini paylaştı. Resimlerde görebileceğiniz üzere arayüzün tamamı karanlık moda uyum sağlıyor.

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EMUI 10 arayüzünün beta sürümü bazı platformlarda paylaşılmaya başlandı bile. Telefonlarına yüklemeyi başaran Huawei kullanıcıları EMUI 10’un önceki versiyona kıyasla çok daha hızlı olduğunu belirtiyorlar.

https://9to5google.com/2019/06/14/emui-10-android-q-early-build/