Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketler iPhone 16 Plus ve Galaxy S25 Plus satıyor

    4 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple markasına ait iPhone 16 Plus ve iPhone 16 ile Samsung Galaxy S25 Plus akıllı telefon modelleri yer alıyor. 

    4 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Hafta içi A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, şarj adaptörlerinden akıllı monitörlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    4 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    4 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 128GB, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 68899TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A18 Bionic yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 3561mAh kapasiteli batarya, 48MP ana kamera gibi özellikleri olan iPhone 16 modeli ise 59999TL fiyat etiketine sahip. 

    Son olarak 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 4900mAH batarya, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle Galaxy S25 Plus modeli de 57499TL.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vakıfbank rooted ne demek okullarda sakal yasak mı sevgilim bakire değil hgs kara liste nedir bankadan başkasının hesabına para yatırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum