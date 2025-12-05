A101 marketler iPhone 16 Plus ve Galaxy S25 Plus satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hafta içi A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, şarj adaptörlerinden akıllı monitörlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

4 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

4 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 16 Plus akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik ekran, Apple A18 yonga seti, 128GB, 48MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4674mAh batarya gibi özelliklerle 68899TL fiyat etiketine sahip.

27 Kasım A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, Apple A18 Bionic yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 3561mAh kapasiteli batarya, 48MP ana kamera gibi özellikleri olan iPhone 16 modeli ise 59999TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 4900mAH batarya, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle Galaxy S25 Plus modeli de 57499TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

4 Aralık A101 Ekstra kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: